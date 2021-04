Malore mentre brucia potature di ulivo: muore sottufficiale dell’Esercito

Incidente ad un 49enne che ha perso la vita poco fa in località Stallone nelle campagne di Fara Sabina non lontano da Talocci (nella foto il luogo della tragedia e i primi soccorsi).



Da quel che si è appreso un uomo L.M. (prestava servizio nell’Esercito) era intento a bruciare le potature di ulivo presso il proprio terreno quando ha avuto un malore, forse un arresto cardiaco improvviso o forse, come sembrava inizialmente, un cambio di vento che ha fatto si che il fumo investisse la persona che ha iniziato ad avere convulsioni e problemi respiratori (ma questa è solo una ipotesi al vaglio degli inquirenti e saranno ora le indagini a stabilire l’esatta dinamica), fin quando non si è accasciato al suolo perdendo i sensi.





Intervenuti, dopo l’allarme lanciato da alcuni ragazzi che passavano in bici da quelle parti, i soccorsi con tentativi di rianimazione da parte di personale del 118 che sono però risultati vani. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto ambulanza del 118 e anche l’elicottero Pegaso dell’elisoccorso.

Redazione articolo a cura del Messaggero