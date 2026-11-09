Lutto nell’Arma, il Brigadiere Capo Michele Penna muore a 43 anni

Un dolore immenso scuote la comunità di Banzano e l’intera città di Montoro, in provincia di Avellino. È venuto a mancare Michele Penna, Brigadiere Capo Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, strappato alla vita a soli 43 anni. La notizia, diffusasi rapidamente nella giornata di sabato 7 novembre, ha lasciato sgomenti colleghi, amici e cittadini della Valle dell’Irno, dove il militare era conosciuto e stimato.

Un uomo in divisa, ma prima di tutto un marito e un padre

Michele Penna non era soltanto un carabiniere. Era un marito, un padre, un figlio di questa terra che aveva scelto di dedicare la propria esistenza al servizio dello Stato e alla tutela degli altri. La qualifica di Brigadiere Capo Q.S. racconta un percorso professionale costruito negli anni, con la serietà e la discrezione che chi lo ha conosciuto gli riconosce senza esitazioni.

Quarantatré anni sono troppo pochi per dire addio alla vita, agli affetti, ai sogni e a un futuro ancora tutto da costruire. Il pensiero più commosso va alla moglie Donatella Bruno e ai figli Samuele ed Emma, che oggi affrontano un dolore che nessuna parola potrà mai colmare.

A piangerne la scomparsa anche i fratelli Nicola e Gerardo, la sorella Rosa e tutti i familiari, stretti in un abbraccio collettivo che in queste ore sta coinvolgendo l’intera frazione di Banzano.

L’ultimo saluto nella chiesa di San Valentiniano

I funerali del Brigadiere Capo Michele Penna si sono svolti domenica 8 novembre nella chiesa di San Valentiniano a Banzano, nel cuore della comunità in cui era cresciuto e dove viveva con la sua famiglia. Familiari, colleghi in uniforme, amici e semplici cittadini si sono ritrovati per rendere omaggio a un uomo che aveva fatto del servizio agli altri la sua ragione di vita.

Il cordoglio dell’Arma e della comunità

La scomparsa di un militare ancora giovane, nel pieno della carriera e della vita familiare, colpisce sempre con particolare durezza chi indossa la stessa divisa. L’Arma dei Carabinieri perde un servitore dello Stato; Montoro perde un suo figlio; Donatella, Samuele ed Emma perdono il centro della loro vita.

La redazione di InfoDifesa.it si unisce al dolore della famiglia Penna, dei colleghi e di tutta la comunità di Montoro, rivolgendo un pensiero di vicinanza e rispetto a chi oggi piange Michele.

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