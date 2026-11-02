Lutto nell’Arma, Capua piange il brigadiere capo Alfio Califano: aveva 56 anni, lunedì l’ultimo saluto
Una scomparsa improvvisa che scuote la Compagnia di Capua
Un dolore profondo attraversa la Compagnia Carabinieri di Capua e l’intera comunità locale per la morte di Alfio Califano, brigadiere capo dell’Arma, scomparso prematuramente all’età di 56 anni. La notizia si è diffusa rapidamente tra colleghi, amici e conoscenti, lasciando sgomento chi lo aveva incontrato nel corso degli anni, in servizio e fuori.
Califano era effettivo all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Capua, uno dei reparti più esposti e operativi dell’Arma, quello che per primo interviene sulle chiamate dei cittadini e presidia il territorio a ogni ora del giorno e della notte. Un incarico che richiede prontezza, equilibrio e spirito di squadra, qualità che, raccontano i colleghi, il brigadiere capo non ha mai fatto mancare.
Il ricordo dei colleghi
Nel corso della sua lunga attività nell’Arma dei Carabinieri, Califano aveva condiviso con tanti militari il lavoro quotidiano e le responsabilità legate al servizio sul territorio casertano. Pattuglie, interventi, turni notturni: la routine impegnativa di chi veste l’uniforme in prima linea, vissuta fianco a fianco con compagni di lavoro che oggi lo ricordano con affetto e commozione.
La sua scomparsa ha suscitato un cordoglio sentito non soltanto tra i carabinieri della Compagnia di Capua, ma anche tra quanti, negli anni, avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.
Il dolore della famiglia
A piangerlo sono la moglie, i figli e i fratelli, insieme a tutti i familiari, ai quali si stringe in queste ore l’affetto di chi gli ha voluto bene. Alla famiglia sono giunti messaggi di vicinanza e solidarietà da parte dei colleghi e della comunità.
I funerali lunedì 2 novembre a Capua
L’ultimo saluto al brigadiere capo Alfio Califano è fissato per lunedì 2 novembre. La salma giungerà alle 15.30 dalla Casa di Cura Villa Fiorita alla chiesa del Sacro Cuore di Capua, dove alle 16.30 sarà celebrato il rito funebre.
Un momento di raccoglimento al quale sono attesi colleghi dell’Arma, amici e cittadini, per rendere omaggio a un militare che ha dedicato la propria vita al servizio della collettività.
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