Luongo: “Dietro ogni uniforme c’è una persona”. Cambio al vertice dell’Ogaden: Masciulli alla DIA, Castello assume il comando

Alla caserma “della Vittoria” l’avvicendamento al Comando Interregionale

Cambio al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”. Nella caserma “della Vittoria” di Roma, il Generale di Corpo d’Armata Massimo Masciulli ha ceduto il comando al Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, di autorità civili, militari e religiose e di una rappresentanza dei Carabinieri dipendenti.

Il Generale Masciulli è destinato all’incarico di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia a Roma, ruolo di particolare rilievo nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata.

Masciulli alla DIA, il ringraziamento dell’Arma

Nel corso della cerimonia, il Generale Luongo ha rivolto al Generale Masciulli il ringraziamento dell’Arma per il servizio prestato alla guida dell’“Ogaden”, formulando gli auguri per il nuovo e delicato incarico alla Direzione Investigativa Antimafia.

Nel cedere il comando, Masciulli ha auspicato che si possa continuare lungo il percorso tracciato, proiettando l’Arma nella modernità senza snaturarne l’identità. Un’identità che trova nelle Stazioni Carabinieri l’espressione irrinunciabile della vocazione alla prossimità con le comunità.

Castello nuovo Comandante Interregionale “Ogaden”

Per il Generale Rosario Castello si apre un incarico che valorizza un’esperienza professionale maturata in realtà profondamente differenti del Paese e in funzioni operative, territoriali e di staff.

Nel corso della carriera ha prestato servizio dal Piemonte alla Calabria, dal Molise alla Puglia, dalla Basilicata alla Sicilia, oltre ad aver ricoperto diversi incarichi a Roma. Ha guidato la Legione Carabinieri “Basilicata” e la Legione Carabinieri “Sicilia”, confrontandosi con contesti territoriali e fenomeni criminali molto diversi tra loro.

Un patrimonio di esperienze che ora confluisce nella guida dell’“Ogaden”, Comando che abbraccia cinque regioni del Centro-Sud e territori caratterizzati da realtà sociali, economiche e criminali differenti.

Luongo: “Fermezza senza distanza, autorevolezza senza autoritarismo”

Nel suo intervento, il Comandante Generale Salvatore Luongo ha richiamato una concezione del comando fondata anzitutto sul rispetto della persona: “fermezza senza distanza, autorevolezza senza autoritarismo”.

Guidare donne e uomini, ha sottolineato Luongo, significa essere consapevoli che “dietro ogni uniforme c’è una persona”. La responsabilità del Comandante, ha evidenziato, non si esaurisce nelle decisioni assunte, ma si esprime nella capacità di sostenere, orientare e valorizzare chi è chiamato ogni giorno a trasformarle in servizio concreto per i cittadini.

Il ricordo dell’Appuntato Scelto QS Antonino Roberto Centoze

Durante la cerimonia, il Comandante Generale ha incontrato anche la signora Olimpia Florio, vedova dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Antonino Roberto Centoze, deceduto il 27 luglio 2026, insieme ai tre figli.

Un momento di vicinanza alla famiglia del militare e, attraverso di essa, a quanti continuano a custodire il legame con l’Arma anche oltre il servizio.

Le priorità del nuovo comando

Il Generale Castello ha espresso la volontà di proseguire nel solco del lavoro svolto, indicando nella presenza costante tra i cittadini, nel controllo del territorio, nel contrasto alla criminalità comune e organizzata e nella capacità di interpretare rapidamente l’evoluzione dei fenomeni criminali le direttrici lungo le quali orientare l’azione dei reparti.

Un impegno che passerà anche attraverso il costante raccordo tra le diverse componenti dell’Arma e la valorizzazione delle peculiarità delle cinque regioni, con l’obiettivo di coniugare la conoscenza capillare dei territori con le più moderne capacità investigative e tecnologiche.

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