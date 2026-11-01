Luca Bizzarri risponde al ragazzo dello specchio: «In quella piazza, 50 anni fa, c’era mio padre in divisa»

Uno specchio piazzato davanti a un cordone di agenti in tenuta antisommossa e una domanda lanciata a voce alta: «Io non ci credo che da piccolo volevate fare questo». È il gesto di Lorenzo, giovane manifestante del corteo del 30 ottobre, diventato in poche ore uno dei video più condivisi della giornata di sciopero generale. A rispondergli, il giorno dopo, è stato Luca Bizzarri. Non con una battuta, ma con un ricordo personale: quello del padre, carabiniere, che mezzo secolo fa presidiava le stesse piazze.

Il gesto dello specchio davanti agli agenti

La scena è semplice e per questo efficace. Durante la manifestazione, il ragazzo si avvicina alla linea delle forze dell’ordine, solleva uno specchio e lo rivolge verso gli agenti, costringendoli a guardare il proprio riflesso. Poi la provocazione: «Non è quello che sognavate, non esistono i cattivi, non esistono». Un invito, nelle intenzioni dell’autore, a far riflettere chi sta dall’altra parte dello scudo sulle proprie scelte di vita e sui desideri d’infanzia.

Il filmato ha fatto rapidamente il giro dei social, raccogliendo applausi da una parte e critiche dall’altra, in una giornata già segnata da forti tensioni.

La replica di Bizzarri: «Ha ragione Lorenzo, siamo tutti cattivi»

L’attore e comico genovese ha affidato la sua riflessione ai social il 31 ottobre, ricostruendo prima l’episodio: «C’è un signore, un ragazzo, che ieri è andato in piazza, ha preso uno specchio, l’ha messo davanti a dei poliziotti e ha detto una frase: “Io non ci credo che da piccolo voleva fare questo, non è quello che sognavate, non esistono i cattivi, non esistono”».

Poi il commento, che parte da un’apparente concessione per poi ribaltare la prospettiva: «Ha ragione Lorenzo, non ci sono i cattivi, siamo tutti cattivi, ci sono anche un sacco di vanitosi che per farsi notare in piazza farebbero qualsiasi cosa e hanno delle idee, anche geniali a volte».

«Mio padre portava a casa uno stipendio che ha realizzato i miei sogni»

Il passaggio più intenso è quello in cui Bizzarri tira in ballo la propria storia familiare. Il padre dell’attore, Rino Bizzarri, ha servito nell’Arma dei Carabinieri, e il figlio in più occasioni ha detto di esserne orgoglioso.

«50 anni fa, nella stessa piazza, con la stessa divisa più o meno, c’era mio padre, che non so se stesse realizzando i suoi sogni da bambino», ha scritto il comico. «Sicuramente stava portando uno stipendio a casa che ha contribuito a realizzare i miei sogni, a realizzare il mio sogno da bambino».

La chiusura è una risposta diretta alla domanda dello specchio: «Ci sono persone che fanno il proprio dovere e magari non realizzano i propri sogni, ma contribuiscono a realizzare quelli degli altri». Un modo per spostare il discorso dal piano della provocazione a quello della dignità del lavoro, anche quando quel lavoro significa stare in piedi per ore davanti a un corteo.

Il contesto: lo sciopero del 30 ottobre e gli agenti feriti

Il botta e risposta a distanza si inserisce in una giornata complessa. Lo sciopero generale del 30 ottobre, indetto dall’Usb e dai sindacati di base contro il carovita e il riarmo, ha portato in piazza migliaia di persone in oltre sessanta città italiane, nonostante la precettazione dei trasporti legata al ponte di Ognissanti. Le manifestazioni si sono svolte in modo per lo più pacifico, ma a Torino e a Roma si sono registrati momenti di tensione, con cariche di alleggerimento e uso degli idranti in piazza Castello.

Il bilancio per le forze dell’ordine, diffuso dal segretario generale del Coisp Domenico Pianese, parla di undici poliziotti e due carabinieri feriti, tra cui un agente con una frattura scomposta alla mano che dovrà essere operato. Nelle ore successive, Digos e Polizia Postale hanno eseguito sessanta perquisizioni in 23 città nei confronti di persone sospettate di aver incitato alla violenza attraverso chat e social durante la mobilitazione.

Una voce fuori dal coro

Bizzarri non è nuovo a prese di posizione sui temi d’attualità: il suo podcast Non hanno un amico e l’omonimo spettacolo teatrale, in tournée proprio in questi giorni, sono costruiti attorno al commento della cronaca. Questa volta, però, il tono è stato diverso dal consueto registro satirico. Nessuna ironia sul ragazzo dello specchio, piuttosto un invito a guardare oltre il gesto e a riconoscere che dietro ogni casco e ogni scudo c’è una persona con un lavoro da portare a termine e una famiglia da mantenere.

Un messaggio che, arrivato da un volto popolare non certo ascrivibile all’area politica che oggi governa il Paese, ha avuto un peso particolare tra chi ogni giorno indossa quella divisa.

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