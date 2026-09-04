Lorena chiama il 112 dal bagagliaio dopo il rapimento dell’ex compagno: la corsa della Polizia sull’A1, la polemica sui tempi e la tragedia sul cavalcavia

Ha trovato la forza di telefonare al 112 mentre era chiusa nel bagagliaio dell’auto dell’ex compagno. Ha cercato aiuto fino all’ultimo, mentre il Suv correva sull’Autostrada A1 in direzione nord. Poi la tragedia: Lorena Isceri, 45 anni, è stata gettata da un cavalcavia nel territorio di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Subito dopo, l’uomo che l’aveva rapita, Federico Vella, 36 anni, si è lanciato nel vuoto.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 3 settembre 2026, lungo la tratta della A1 Panoramica, nei pressi del bivio con la Direttissima. Sul posto era appena arrivata una pattuglia della Polizia Stradale, che aveva intercettato il veicolo dopo l’allarme partito proprio dalla telefonata della vittima al 112.

La vicenda ha aperto una polemica sui tempi della risposta dell’emergenza: si poteva arrivare prima? È la domanda che accompagna queste ore e che ora dovrà trovare risposta nella ricostruzione minuto per minuto della chiamata, dello smistamento, dell’attivazione delle pattuglie e dell’intervento sul viadotto.

L’agguato nel garage e la fuga verso l’A1

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe cominciato a Firenze, nella zona di Rifredi. Federico Vella avrebbe atteso l’ex compagna nel garage del condominio, dove la donna parcheggiava abitualmente l’auto. Lì l’avrebbe aggredita, costretta a salire sul Suv e chiusa nel bagagliaio.

Lorena, originaria della provincia di Lecce ma da tempo residente a Firenze, era una donna conosciuta e stimata. La relazione con Vella si era interrotta da poco. Una separazione che l’uomo, secondo l’ipotesi investigativa, non avrebbe accettato.

Dopo l’aggressione, il Suv si è diretto verso l’autostrada. È in quel tragitto che la donna è riuscita a fare quello che forse l’uomo non aveva previsto: recuperare il telefono e chiamare aiuto.

La telefonata dal bagagliaio

La chiamata al 112 è il cuore drammatico di questa storia. Lorena era chiusa nel bagagliaio, probabilmente ferita e terrorizzata, ma lucida abbastanza da spiegare agli operatori cosa stava accadendo. Ha indicato l’identità dell’aggressore, ha raccontato di essere stata sequestrata e ha fornito elementi utili per rintracciare l’auto.

Da quel momento è partita la catena dell’emergenza. La telefonata è stata presa in carico e inoltrata alla centrale operativa competente. La Questura di Firenze ha mantenuto il contatto con la donna per circa venti minuti, mentre venivano attivate le ricerche del mezzo.

Sono minuti decisivi. Minuti nei quali l’auto viaggia, cambia posizione, imbocca tratti autostradali, attraversa un’area complessa come quella appenninica tra Firenze e Barberino. Minuti nei quali gli operatori devono parlare con la vittima senza esporla a ulteriori rischi, ricostruire la direzione di marcia, avvisare le pattuglie, incrociare dati e telecamere.

Poi il contatto si interrompe. Una delle ipotesi è che Vella si sia accorto del telefono e abbia impedito alla donna di continuare a parlare con la centrale.

La polemica sui tempi del 112

È qui che nasce la polemica. Perché Lorena aveva chiamato. Aveva chiesto aiuto. Aveva dato informazioni. Eppure l’intervento non è riuscito a salvarla.

Nelle ore successive alla tragedia si è aperto il dibattito sui tempi del 112 e sullo smistamento della chiamata. C’è chi si chiede se siano stati persi minuti preziosi, se la localizzazione sia stata immediata, se l’allarme sia arrivato abbastanza in fretta alle pattuglie della Polizia Stradale.

Sono domande legittime, soprattutto davanti a una donna che è riuscita a telefonare mentre era sequestrata. Ma vanno affrontate con rigore, non con la rabbia del dopo. Al momento, dagli elementi disponibili, non emerge una certezza su ritardi imputabili alla centrale. E proprio per questo sarà fondamentale ricostruire la sequenza tecnica degli eventi: orario della chiamata, passaggio al servizio competente, avviso alle pattuglie, tracciamento del mezzo, arrivo sul viadotto.

Il 112 è una centrale di primo contatto: riceve l’emergenza, la qualifica e la indirizza verso chi deve intervenire. Nel caso di un sequestro in corso su un veicolo in movimento, il coordinamento passa alla Polizia, con l’intervento della Polizia Stradale sulla rete autostradale. È una macchina che deve funzionare in pochi minuti, mentre chi fugge può percorrere chilometri.

Perché localizzare un’auto in corsa non è semplice

Uno degli aspetti meno compresi riguarda la geolocalizzazione. Nell’immaginario collettivo una chiamata al 112 consente di vedere subito il punto esatto del telefono su una mappa. In realtà, soprattutto quando il telefono si trova dentro un’auto in corsa, le cose possono essere più complesse.

La precisione dipende dalla rete, dal dispositivo, dalle celle agganciate, dalla continuità della chiamata e dal territorio attraversato. Sull’A1 appenninica, tra gallerie, viadotti, svincoli e biforcazioni, pochi minuti di scarto possono significare diversi chilometri di differenza.

E anche quando si individua una possibile area, resta il problema operativo: serve una pattuglia abbastanza vicina, sul corretto senso di marcia, in grado di raggiungere il veicolo senza provocare altri rischi. Non basta sapere che un’auto è sull’autostrada. Bisogna intercettarla nel punto giusto e nel momento giusto.

L’arrivo della Polizia sul viadotto

La Polizia Stradale è riuscita a individuare il Suv sul tratto della A1 Panoramica, nei pressi del viadotto Lora. Ma quando la pattuglia è arrivata, la situazione era già precipitata.

Gli agenti si sono trovati davanti a una scena estrema: l’uomo fuori dall’auto, la vittima in pericolo immediato, il vuoto oltre il parapetto. In pochi istanti Vella avrebbe gettato Lorena dal cavalcavia e poi si sarebbe lanciato a sua volta.

Dire che tutto è avvenuto “davanti alla Polizia” significa descrivere la drammaticità dell’ultimo momento, non attribuire automaticamente una responsabilità agli agenti. In uno scenario simile, con un aggressore già sul punto di compiere il gesto, la finestra di intervento può essere ridotta a pochi secondi. E pochi secondi, su un viadotto autostradale, possono non bastare.

Le immagini che chiariranno gli ultimi secondi

La ricostruzione definitiva passerà ora dalle telecamere autostradali, dai tabulati telefonici, dalle registrazioni delle centrali operative e dalle eventuali immagini delle dotazioni degli agenti intervenuti.

Saranno questi elementi a stabilire con precisione la timeline: quando è partita la chiamata, quanto è durato il contatto, a che ora sono state attivate le pattuglie, dove si trovava il Suv, quando la Polizia lo ha intercettato e quanti secondi sono trascorsi tra l’arrivo degli agenti e la caduta dal viadotto.

È su questa sequenza che si giocherà anche la risposta alla polemica. Non sulle impressioni, ma sui tempi reali.

La prevenzione mancata prima dell’emergenza

C’è però un altro punto che non può essere ignorato. Quando una donna chiama dal bagagliaio, l’emergenza è già nella sua fase più estrema. Il margine di salvezza esiste, ma è strettissimo. La vera domanda, allora, è anche cosa sia accaduto prima.

La relazione era finita. Lorena avrebbe avuto paura, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni familiari, ma non avrebbe formalizzato una denuncia. È una dinamica purtroppo frequente: si minimizza, si spera che passi, si teme di rovinare la vita all’altro, si sottovaluta il rischio o non si ha la forza di entrare in un percorso giudiziario.

Eppure è proprio prima dell’agguato che si gioca la partita più importante: nei segnali di controllo, nelle minacce, nella persecuzione, nella gelosia, nell’incapacità di accettare la fine di una relazione. Quando il telefono squilla dal bagagliaio, la macchina dei soccorsi corre. Ma la violenza ha già preso il comando.

Una tragedia da ricostruire senza scorciatoie

Il femminicidio di Lorena Isceri impone una doppia responsabilità. Da una parte, ricostruire con esattezza il comportamento dell’aggressore e l’intera catena dell’intervento. Dall’altra, evitare conclusioni affrettate su presunti ritardi prima che parlino atti, registrazioni e orari.

La polemica sul 112 e sull’arrivo della Polizia è comprensibile. Una donna ha chiesto aiuto ed è morta comunque. È naturale che l’opinione pubblica pretenda risposte. Ma quelle risposte devono arrivare dalla verifica tecnica, non dal sospetto.

Per ora resta la fotografia più dolorosa: Lorena ha resistito, ha telefonato, ha indicato il suo rapitore, ha provato a farsi trovare. La Polizia è arrivata sul viadotto. Ma l’orrore è stato più veloce. E ora spetta agli investigatori stabilire se in quella corsa contro il tempo ci siano stati errori, ritardi o se tutto si sia consumato in una manciata di secondi impossibili da recuperare.

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