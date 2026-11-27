Le lettere firmate dai tre capi di Stato Maggiore

Per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda, il Ministero della Difesa britannico ha scritto ai membri della Riserva Strategica, gli ex militari regolari che per legge conservano l’obbligo di tornare in servizio in caso di emergenza nazionale o conflitto. La notizia, anticipata dal Telegraph il 26 novembre e confermata nelle ore successive dal governo, riguarda una platea stimata tra 95.000 e 100.000 persone.

Le lettere portano la firma dei vertici delle tre forze armate: il generale Sir Roly Walker per l’Esercito, l’ammiraglio Sir Gwyn Jenkins per la Royal Navy e il maresciallo dell’Aria Sir Harv Smyth per la RAF. Il contenuto è meno drammatico dei titoli che lo hanno accompagnato: ai destinatari si chiede di aggiornare i propri recapiti e di indicare l’attuale impiego e le competenze acquisite nella vita civile. Il MoD è interessato in particolare a profili maturati in intelligenza artificiale, cyber, medicina, ingegneria e comunicazioni satellitari.

A chi lo desidera viene inoltre offerta la possibilità di partecipare, su base volontaria, a brevi periodi di addestramento ed esercitazioni, a partire da Steadfast Defender, la principale manovra NATO prevista per la primavera 2027. Secondo quanto riferito, l’invito dovrebbe riguardare circa un migliaio di riservisti.

«Non stiamo mobilitando nessuno»

Il governo ha tenuto a smorzare i toni fin da subito. Il ministro della Difesa Wes Streeting, intervenuto su Sky News e BBC Radio 4, ha definito l’iniziativa una «precauzione sensata e necessaria» in un contesto di minaccia elevata, precisando che si tratta di informazioni che lo Stato «dovrebbe possedere come standard, qualunque sia il quadro di sicurezza». E ha aggiunto, con una battuta: «Non mobiliteremo i pensionati, ovviamente».

Sulla stessa linea il ministro per i Veterani Calvin Bailey: «La nostra forza non risiede solo nelle armi e nei mezzi che possediamo, ma nelle persone. Ogni membro della Riserva Strategica è parte di questa forza». Bailey ha ribadito che «la maggior parte dei riservisti strategici non sarà mai richiamata», ma che la loro esistenza contribuisce alla deterrenza.

I testi pubblicati sul sito del governo, in una sezione appositamente creata, fissano una soglia «alta» per il richiamo: la Riserva Strategica «non verrebbe utilizzata per colmare carenze ordinarie di personale in tempo di pace», ma «può essere presa in considerazione per gravi emergenze nazionali, operazioni belliche, preparativi di guerra o crisi di rilievo che richiedano capacità militari aggiuntive».

Il problema imbarazzante: metà dei riservisti è irraggiungibile

Poche ore dopo lo scoop, lo stesso Telegraph e la BBC hanno fatto emergere un retroscena scomodo. Il MoD è riuscito a spedire la lettera a circa 50.000 persone, ovvero la metà della platea: per gli altri non dispone di indirizzi postali o email validi, a causa di errori amministrativi e recapiti mai aggiornati dopo il congedo. Di qui la decisione di pubblicare le lettere in forma aperta online, nella speranza che i veterani si facciano avanti spontaneamente.

Il dato pesa ancora di più se letto accanto ai numeri delle forze armate britanniche: l’Esercito regolare viaggia verso i 73.000 effettivi, il livello più basso dall’epoca napoleonica, mentre a luglio 2026 il totale dei militari regolari era di circa 137.500 unità, a cui si aggiungono poco più di 32.000 riservisti volontari. La Strategic Defence Review del 2025 aveva già raccomandato di ricostruire il legame con la Riserva Strategica, fissando per l’Esercito un obiettivo minimo di 100.000 uomini tra regolari e riserve.

Nel frattempo il governo sta portando avanti l’Armed Forces Bill, che prevede di alzare l’età massima di richiamo dei non ufficiali da 55 a 65 anni, uniformare la durata dell’obbligo tra le tre forze armate e ampliare la soglia legale del richiamo, oggi limitata a casi di «pericolo nazionale, grande emergenza o attacco al Regno Unito», per includere anche i «preparativi bellici».

Missili russi in Polonia mentre i britannici erano in esercitazione

La campagna del MoD arriva a meno di una settimana da un episodio che ha scosso la NATO. Nelle prime ore del 20 novembre, durante un massiccio bombardamento russo sull’Ucraina, un missile da crociera Kh-101, un secondo missile non identificato e un drone a reazione hanno violato lo spazio aereo polacco, cadendo in aree rurali e boschive del sud-est del Paese: a Nowy Lipowiec, a Rudnik nad Sanem e a Mołodycz. Nessun ferito e nessun danno a strutture.

Il punto rilevante è la geografia. Secondo il Telegraph, i proiettili sono caduti a circa 60 miglia (96 chilometri) dal poligono di Nowa Dęba, dove era in corso Koalicja 26.2, la prima esercitazione su larga scala della Multinational Force Ukraine, l’iniziativa a guida anglo-francese della cosiddetta coalizione dei volenterosi che prepara un’eventuale missione di stabilizzazione in Ucraina dopo la guerra. Fonti polacche e l’AP collocano uno dei punti d’impatto ancora più vicino, a circa 35 chilometri dall’area delle manovre. L’esercitazione, avviata il 9 novembre e conclusa il 22, ha coinvolto truppe di undici Paesi: Regno Unito, Francia, Polonia, Belgio, Estonia, Spagna, Paesi Bassi, Lituania, Germania, Svezia e Turchia.

La coincidenza temporale è stata letta come un messaggio. Quel giorno a Nowa Dęba erano presenti i ministri della Difesa di Regno Unito, Polonia, Francia, Lituania ed Estonia, insieme al capo della RAF. Il premier polacco Donald Tusk ha parlato di «provocazione intenzionale» contro Polonia, Regno Unito e NATO, mentre il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz è stato ancora più esplicito: «Non è stato un evento accidentale. È stato strettamente coordinato con la nostra dimostrazione di forza di oggi». L’aeroporto di Rzeszów è rimasto soggetto a restrizioni temporanee al traffico.

I velivoli della RAF spostati negli hangar di notte

Sul fronte interno, Sky News e il Times hanno rivelato il 25 novembre che la Royal Air Force ha disposto il trasferimento dei velivoli in hangar e rifugi rinforzati durante le ore notturne, per ridurne l’esposizione a possibili attacchi con droni. Per gli aerei che non possono essere ricoverati – in particolare i grandi tanker e velivoli da trasporto, che non entrano negli shelter progettati per i caccia – sono previste reti protettive in Kevlar, dello stesso tipo utilizzato dalle forze ucraine per schermare mezzi, infrastrutture e strade dai droni russi.

Il MoD non ha confermato ufficialmente i dettagli operativi, limitandosi a ricordare un investimento aggiuntivo di 470 milioni di sterline per la sicurezza dei siti militari, tra protezione fisica, sorveglianza e sistemi contro-drone. Il problema strutturale è noto: la riduzione delle basi e dei rifugi rinforzati avvenuta dopo la Guerra Fredda lascia oggi gran parte della flotta parcheggiata all’aperto.

Le misure seguono una serie di episodi nelle basi britanniche. Il 13 novembre personale statunitense è intervenuto a RAF Lakenheath per una «sospetta attività non autorizzata di droni», mentre gli Stati Uniti avevano già ricollocato velivoli da RAF Mildenhall. Resta sullo sfondo anche il presunto complotto, attribuito all’Iran, contro RAF Fairford, che aveva spinto il Pentagono a spostare i propri bombardieri.

L’allarme di MI5 e la dottrina del «nessun santuario»

Il 24 novembre il MoD e la National Protective Security Authority, braccio dell’MI5, hanno diffuso un’insolita allerta pubblica rivolta alle aziende che forniscono supporto materiale alle forze armate ucraine, compresa la catena dei subfornitori. «Negli ultimi mesi la Russia ha intensificato i tentativi di sabotaggio contro strutture europee legate alla difesa», si legge nel documento, che descrive un modus operandi basato su «attori per procura» e «metodi a bassa sofisticazione, come l’incendio doloso». Per due giorni i vertici delle industrie strategiche sono stati convocati a briefing riservati con ministri e dirigenti dell’intelligence. L’ambasciata russa a Londra ha replicato che Mosca «non ha piani, ragioni o intenzioni di attaccare il Regno Unito».

In questo clima si inserisce la riflessione del capo di Stato Maggiore della RAF. Parlando il 24 novembre al Freeman Air and Space Institute, Sir Harv Smyth ha spiegato che l’aeronautica si sta preparando a uno scenario in cui «non c’è più un santuario in patria: combatti dal Regno Unito, ma devi restare in movimento». La RAF, ha ricordato, ha già sperimentato la dispersione della flotta nei mesi scorsi, durante i lavori alla pista di Brize Norton, dimostrando di poter «spargere quelle che la gente avrebbe chiamato “uova nello stesso paniere” per tutta la lunghezza del Regno Unito e continuare a operare». La conclusione è netta: «Dobbiamo farlo di più».

Non tutti ritengono le misure sufficienti. Il deputato liberaldemocratico Mike Martin, membro della commissione Difesa, ha accolto con favore «l’inizio di una strategia per preparare la RAF al conflitto», avvertendo però che il Paese non dispone di abbastanza rifugi rinforzati per tutti i velivoli: «Disperdere i jet non li proteggerà dall’essere spazzati via se restano all’aperto come bersagli facili».

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