Lockheed Martin svela MORFIUS X-Rotor: il drone anti-sciame che può abbattere oltre 50 UAV in un solo volo

La risposta americana alla crescente minaccia degli sciami di droni

Gli sciami di droni commerciali ostili rappresentano una delle principali sfide per le forze armate impegnate nei moderni teatri operativi. Per rispondere a questa evoluzione della minaccia, Lockheed Martin ha presentato MORFIUS™ X-Rotor, un nuovo sistema anti-drone basato su microonde ad alta potenza (High Power Microwave – HPM), progettato per neutralizzare contemporaneamente numerosi velivoli senza pilota.

L’annuncio è stato diffuso da Farnborough, nel Regno Unito, il 20 luglio 2026, in occasione delle attività legate al settore aerospaziale e della difesa.

Oltre 50 droni neutralizzati in una sola missione

Il punto di forza del nuovo sistema è la sua capacità “one-to-many”, ovvero quella di contrastare più bersagli con un unico impiego operativo.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, MORFIUS™ X-Rotor è in grado di neutralizzare oltre 50 droni nemici durante un singolo volo, offrendo una soluzione pensata per affrontare gli attacchi condotti con sciami di UAV, sempre più diffusi nei conflitti contemporanei.

A differenza dei sistemi tradizionali che impiegano un intercettore per ogni bersaglio, la tecnologia a microonde ad alta potenza consente di colpire simultaneamente più droni, aumentando l’efficacia operativa e riducendo i costi di impiego.

Riutilizzabile sul campo e con un costo per ingaggio contenuto

Uno degli aspetti evidenziati da Lockheed Martin riguarda la possibilità di recuperare e riutilizzare MORFIUS direttamente sul campo di battaglia.

Questa caratteristica permette di mantenere un costo per neutralizzazione significativamente basso, un elemento considerato strategico in un contesto in cui la proliferazione dei droni a basso costo rischia di mettere sotto pressione i bilanci della difesa.

L’obiettivo dichiarato è quello di coniugare elevata capacità di fuoco e sostenibilità economica, offrendo alle forze armate uno strumento efficace anche contro attacchi di saturazione.

Sistema indipendente da sensori, radar e comando di controllo

Tra gli elementi distintivi del progetto figura la sua indipendenza dai sistemi di scoperta e comando.

Secondo Lockheed Martin, MORFIUS non richiede un sensore dedicato né uno specifico radar di controllo del fuoco per guidare l’ingaggio. Il sistema è infatti progettato per essere compatibile con qualsiasi architettura di comando e controllo (C2), aumentando così la flessibilità di integrazione all’interno delle reti operative già in servizio.

Produzione accelerata e nuovi test di volo già pianificati

L’azienda ha annunciato di aver avviato l’accelerazione della produzione dei prototipi di MORFIUS e del relativo carico utile HPM, con l’obiettivo di portare rapidamente la tecnologia dal laboratorio all’impiego operativo.

Parallelamente, è prevista una nuova campagna di prove in volo che farà seguito ai test già condotti in Arizona, California e Oklahoma, durante i quali sono state valutate le prestazioni del sistema nelle fasi di volo, intercettazione e letalità.

Il programma si inserisce nella strategia statunitense contro gli UAS

Secondo quanto illustrato da Lockheed Martin, lo sviluppo di MORFIUS si inserisce nel quadro della Roadmap di risposta rapida contro gli UAS del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti per il periodo 2025-2028.

L’obiettivo è mettere rapidamente a disposizione delle forze statunitensi e alleate soluzioni anti-drone efficaci, riutilizzabili e sostenibili dal punto di vista economico, in grado di rispondere all’evoluzione delle minacce rappresentate dagli sciami di velivoli senza pilota.

Un sistema sviluppato sull’esperienza maturata dal 2017

MORFIUS™ X-Rotor non nasce da zero. Il nuovo sistema si basa infatti sulle precedenti varianti della famiglia MORFIUS, impiegate nei test di volo sin dal 2017, sfruttando la stessa famiglia di effettori a microonde ad alta potenza.

Secondo Lockheed Martin, questa evoluzione consente di affrontare bersagli complessi limitando al tempo stesso i danni collaterali, caratteristica ritenuta particolarmente importante negli scenari operativi contemporanei.

Le parole di Lockheed Martin

“MORFIUS stabilisce un nuovo punto di riferimento per la capacità anti-drone, offrendo un elevato tasso di neutralizzazione mantenendo basso il costo per ingaggio”, ha dichiarato Randy Crites, vicepresidente e direttore generale di Lockheed Martin Missiles and Fire Control Advanced Programs.

“Sfruttando un’architettura a microonde ad alta potenza, leggera e riutilizzabile sul campo, forniamo la soluzione più efficace e a basso costo oggi disponibile sul mercato e dimostriamo la capacità di Lockheed Martin di mettere in campo tecnologie innovative e convenienti alla velocità di cui hanno bisogno le nostre truppe americane e alleate”.

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