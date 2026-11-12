«L’Italia non dimentica»: la lettera di Crosetto alle famiglie dei Caduti, due settimane dopo la tragedia in Bosnia

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Non un messaggio di circostanza, ma una lettera che parla prima di tutto a chi è rimasto. Nella Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scelto di rivolgersi alle famiglie. Il 12 novembre arriva quest’anno a due settimane dallo schianto dell’elicottero italiano in Bosnia-Erzegovina, costato la vita a quattro militari.

«A voi che convivete con un’assenza»: il ministro scrive ai familiari

Il messaggio, datato 12 novembre 2026 e indirizzato alle «donne e uomini della Difesa», cambia destinatario dopo poche righe: «Oggi voglio rivolgermi soprattutto alle loro famiglie».

«A voi che avete perso un marito, una moglie, un figlio, un padre, una madre, un fratello. A voi che ogni giorno convivete con un’assenza che nessuna parola può colmare. A voi che custodite fotografie, ricordi, gesti e momenti di una vita che continua a essere presente nel vostro cuore».

Crosetto non promette consolazioni: «So che nessuna parola può restituirvi ciò che avete perduto. Ma so anche che dietro ogni nome che ricordiamo ci sono una persona, una storia, degli affetti, dei sogni e un futuro che si è interrotto troppo presto». Poi la frase che regge l’intera lettera: «L’Italia non dimentica. E la Difesa non dimentica».

La ferita di Brčko: quattro nomi che pesano su questo 12 novembre

«Quest’anno il nostro ricordo è accompagnato da un dolore ancora più vivo», scrive il ministro. Il riferimento è al 29 ottobre, quando un elicottero CH-47 Chinook dell’Esercito, impegnato nell’operazione europea EUFOR Althea, è precipitato a Gorice, nel distretto di Brčko. A bordo c’erano quindici persone: quattro sono morte, undici sono rimaste ferite.

Crosetto li ricorda uno per uno, con i gradi riportati nel messaggio: il Sergente Maggiore Simone Ruggia e il Sergente Maggiore Claudio Marchesi, dell’Esercito Italiano; il Capitano Franco Adriano Zecchillo e il Sergente Maggiore Laura Procacci, del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Ruggia, 30 anni, era originario di Salerno; Marchesi, 35, di Orvieto. Entrambi prestavano servizio nell’Aviazione dell’Esercito a Viterbo. Zecchillo, 64 anni, era di Milano; Procacci, 32, di Andria.

«Quattro persone, quattro storie, quattro famiglie alle quali è stato sottratto qualcuno di insostituibile», si legge nella lettera. E ancora: «Non ci sono parole capaci di alleviare una perdita così grande. C’è, però, il dovere di esserci, di non lasciare sole queste famiglie e di custodire la memoria dei loro cari».

Ai quattro militari l’Italia ha dato l’ultimo saluto il 3 novembre con i funerali di Stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni.

«Perché l’Italia è presente in luoghi tanto lontani?»

Nella seconda parte del messaggio Crosetto affronta una domanda che torna a ogni lutto: «A volte ci chiediamo perché l’Italia debba essere presente in luoghi tanto lontani. La risposta è che ciò che accade lontano non è sempre estraneo alla nostra vita».

Per il ministro, ricordare i Caduti significa anche ricordare perché erano partiti: servire il Paese, proteggere altre persone, aiutare popolazioni segnate dalla guerra. «La pace, la sicurezza e la stabilità non conoscono confini. Se nessuno si assume la responsabilità di intervenire, a pagare il prezzo più alto sono spesso i più deboli».

Il messaggio cita Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Iraq, Libano e Africa, e non nasconde i limiti di questo impegno: «Anche quando non si riesce a impedire il riaccendersi delle tensioni, come purtroppo ci ricorda il Libano, la loro presenza può fare la differenza e aiutare intere comunità a ricostruire il proprio futuro».

C’è poi un passaggio sul modo in cui i militari italiani operano all’estero. Secondo Crosetto hanno conquistato il rispetto delle popolazioni locali non solo con la professionalità, ma con il loro «modo di essere italiani: capaci di unire fermezza e umanità, disciplina e attenzione verso gli altri, forza e sensibilità».

Il Myosotis sul petto: il fiore del «Non ti scordar di me»

Il simbolo della giornata è il Myosotis, il piccolo fiore noto come «Non ti scordar di me», che oggi viene portato sul petto. Per il ministro racchiude una promessa: «Non dimenticare chi è partito e non è tornato, le persone che ha aiutato, il bene che ha cercato di portare. E soprattutto non dimenticare chi è rimasto e continua a vivere con il dolore della sua assenza».

«La memoria non cancella il dolore e non restituisce ciò che è stato perduto. Ma impedisce che una vita venga dimenticata. Fa sì che il sacrificio di una persona continui a parlare alle generazioni che verranno».

La corona all’Altare della Patria e le parole di Mattarella

La Giornata del Ricordo cade nell’anniversario della strage di Nassiriya, l’attentato del 12 novembre 2003 contro la base italiana in Iraq. In mattinata Crosetto ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, all’Altare della Patria, alla presenza dei familiari dei Caduti.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al ministro per il ventitreesimo anniversario della strage, ha unito al ricordo «i quattro militari dell’Esercito e del Corpo della Croce Rossa tragicamente scomparsi in Bosnia-Erzegovina, nell’adempimento del loro servizio». Ai feriti e alle famiglie ha espresso «solidarietà e riconoscenza».

«Appartengono alla storia dell’Italia»

La lettera si chiude tornando alle famiglie: «I vostri cari non appartengono soltanto alla storia della Difesa e delle Forze Armate. Appartengono alla storia dell’Italia». A chi è rimasto va «il nostro abbraccio più sincero»; ai Caduti, «il nostro pensiero più commosso, la nostra gratitudine più profonda e la promessa di continuare a onorare la loro memoria».

L’ultima riga, prima della firma, è di quattro parole: «Oggi e ogni giorno».