L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro indagato per depistaggio

La Procura di Caltanissetta ha iscritto nel registro degli indagati Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, con l’accusa di depistaggio. Il provvedimento giudiziario si inserisce nel filone d’indagine riguardante la strage di via D’Amelio e la misteriosa scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino, uno dei capitoli più complessi e delicati della storia recente delle istituzioni italiane.

L’avviso di garanzia e le perquisizioni dei Carabinieri del Ros

I magistrati nisseni hanno notificato ufficialmente a De Gennaro un avviso di garanzia. L’atto arriva a pochi giorni di distanza dalle perquisizioni disposte dalla stessa Procura ed eseguite dai Carabinieri del Ros in provincia di Roma nei locali nella disponibilità dell’ex vertice del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Complessivamente, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a sei decreti di perquisizione. Oltre allo stesso De Gennaro, gli accertamenti investigativi hanno coinvolto altre quattro figure legate a vario titolo agli apparati di sicurezza e alla gestione dei collaboratori di giustizia:

Salvatore Contorno , storico collaboratore di giustizia;

, storico collaboratore di giustizia; Donatella Peruzzi , attualmente in servizio presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) ;

, attualmente in servizio presso il ; Massimo Carnicelli , addetto alla tutela dell’ex capo della Polizia;

, addetto alla tutela dell’ex capo della Polizia; Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore.

Le accuse: le pressioni su Contorno e i documenti occultati

Secondo l’ipotesi accusatoria formulata dai magistrati di Caltanissetta, le condotte contestate ruoterebbero attorno alla gestione del pentito Salvatore Contorno e al presunto tentativo di condizionare l’accertamento della verità. Nello specifico, gli inquirenti ritengono che Gianni De Gennaro, avvalendosi del supporto operativo di Massimo Carnicelli e Francesco Pacetto, si sia adoperato per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni davanti alla Procura.

Parallelamente, l’inchiesta ipotizza un’attività di occultamento documentale. Attraverso il coinvolgimento di Donatella Peruzzi, sarebbero stati infatti nascosti atti e documenti relativi, tra l’altro, all’arresto del collaboratore di giustizia avvenuto nel 1989 in Sicilia. All’epoca dei fatti, lo stesso De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine, l’ufficio che aveva in gestione diretta il pentito.

L’obiettivo dell’inchiesta coordinata da Salvatore De Luca

L’indagine, coordinata dal procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca, punta a fare piena luce sulle eventuali responsabilità di figure appartenenti agli apparati istituzionali e poste in posizione sovraordinata rispetto ad Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo.

Gli accertamenti mirano a verificare il ruolo di questi vertici nel depistaggio che ha inquinato le indagini sulla strage del 19 luglio 1992 e nella sparizione dell’agenda rossa appartenuta al magistrato palermitano.