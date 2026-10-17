Da ufficiale russo a “talpa” di Kiev: la storia di Lev Stupnikov, il tenente che ha fatto uccidere oltre 300 soldati di Mosca prima di fuggire oltre il fronte

Un diplomato dell’Accademia militare del Corpo di segnalazione Budyonny di San Pietroburgo, un ufficiale delle comunicazioni con accesso ai flussi dei droni da ricognizione e alle telecamere di sorveglianza, un battaglione impegnato nella battaglia per Vuhledar. E una madre che, dal Kazakistan a Omsk, aveva cresciuto il figlio al grido di «siamo russi, la nostra patria storica è la Russia». È da questi elementi che il Wall Street Journal ha ricostruito la vicenda del tenente Lev Stupnikov, 26 anni, l’ufficiale russo che per mesi ha trasmesso all’intelligence ucraina coordinate, piani operativi e informazioni sui movimenti della sua stessa brigata, contribuendo – secondo il quotidiano americano – all’uccisione di oltre 300 militari russi, prima di attraversare la linea del fronte nel luglio 2024 e arruolarsi nel Corpo dei volontari russi, l’unità delle forze ucraine composta da cittadini russi che combattono contro il regime di Vladimir Putin.

La rete di Kiev dentro la Russia

Il caso Stupnikov, scrive il Wsj, non è isolato. Gli ucraini sono in contatto con migliaia di russi: militari schierati al fronte, ma anche casalinghe che vivono nei pressi del campo di battaglia, impiegati di compagnie energetiche, agenti dell’Fsb, nonne di soldati. Una rete alimentata da un malcontento crescente all’interno della società russa e che Kiev gestisce con un duplice obiettivo. Il primo, immediato, è fermare l’invasione. Il secondo è di più lungo respiro: costruire un esercito di russi “voltagabbana”, addestrati e motivati, in grado un giorno di dare il via a una rivolta armata in Russia e contribuire alla fine del regime di Putin.

La frustrazione e la corruzione nell’esercito

La scelta di rivoltarsi contro i propri compagni d’armi matura in anni di frustrazione per il funzionamento dell’apparato militare russo. Stupnikov aveva toccato con mano il sistema della corruzione fin da giovanissimo: a 17 anni era stato respinto alla scuola per piloti per il suo rifiuto di pagare l’ammissione. Una volta all’Accademia Budyonny si era reso conto che il pagamento era la normalità anche lì: per ottenere un permesso, prolungare le vacanze o scegliere la base di destinazione dopo il diploma era necessario «foraggiare qualcuno».

Nel febbraio 2022, con l’inizio dell’invasione su larga scala, l’atmosfera al campus cambia dall’oggi al domani. I pochi dissidenti vengono costretti al silenzio, e a chi chiede di lasciare l’Accademia non viene data risposta per mesi. Stupnikov impara a nascondere le proprie opinioni. Al Wsj ha raccontato di aver cominciato a detestare Putin e la guerra dopo aver visto i video dei civili ucraini uccisi: «Stavano bombardando civili innocenti. Era il male». A giugno 2022 si diploma e viene assegnato a una base nell’estremo oriente russo.

Il peso della madre nella scelta

L’elemento decisivo della sua svolta, però, è la madre, Tatiana Yantsen. Sei anni prima del diploma del figlio aveva trasferito la famiglia dal Kazakistan a Omsk, in Siberia, nel quadro di un programma per il rimpatrio dei russi residenti all’estero. Il leitmotiv della sua educazione – «Siamo russi (russky). La nostra patria storica è la Russia» – si era sgretolato presto, dopo l’arrivo in Russia. Abbandonata dal marito, la donna non voleva che il figlio prestasse servizio militare.

Al fronte con la 36esima brigata

A novembre 2023 Stupnikov viene inviato al fronte, nel villaggio di Mykilske, con la 36esima brigata di fucilieri motorizzati. L’incarico è quello di capo segnalatore di un battaglione con il compito di conquistare Vuhledar, roccaforte ucraina nel Donbass. Deve garantire le comunicazioni tra i comandanti e le loro unità e assicurare il flusso di informazioni proveniente dai droni da ricognizione e dalle telecamere di sorveglianza. Una posizione che gli dà accesso a tutto: posizioni delle truppe, frequenze radio, piani operativi.

La 36esima è un’unità con una storia particolare: è la brigata che la notte dell’inizio dell’invasione si era avvicinata a Kiev, ma che dopo mesi di guerra era ormai popolata in larga misura da ex detenuti violenti e non addestrati. Il suo comandante era da tempo un obiettivo prioritario per le forze ucraine.

Il contatto con Karpenko

Tre mesi dopo l’arrivo del figlio al fronte, Tatiana Yantsen si rivolge a Dmytro Karpenko, un programmatore legato all’intelligence militare ucraina, chiedendogli aiuto per far disertare Lev. Karpenko è noto per raccogliere le testimonianze degli ex prigionieri di guerra russi in grado di aiutare Kiev e gestisce, attraverso decine di smartphone e una quarantina di account diversi, centinaia di informatori in Russia.

«Sono pronto a lavorare con te e ad arrendermi», gli scrive Stupnikov quella stessa sera. Da quel momento i contatti diventano settimanali, con aggiornamenti costanti sulle forze russe. L’ufficiale pone una sola condizione: nessun pagamento.

Il primo colpo: 68 morti e un colonnello

All’inizio del 2024, circa un mese dopo il reclutamento, arriva la prima operazione. Stupnikov individua un convoglio di 120-150 soldati russi impegnati nei preparativi per un’offensiva su Vuhledar. Scatta una foto senza farsi notare e invia le coordinate al suo contatto, che gli chiede di confermare di aver abbandonato la postazione per non essere colpito.

Il bilancio dell’attacco ucraino è pesante: 68 militari russi uccisi, tra cui dieci ufficiali, e altri 60 feriti. Tra i morti c’è il colonnello Gusein Musayev, comandante della 36esima brigata. «Ci sono state esplosioni? Manda una foto», gli scrive il contatto ucraino dopo il raid. «C’è solo carne», risponde Stupnikov, secondo quanto riportato dal Wsj.

Sabotaggi e nuovi attacchi

Dopo la prima operazione, Stupnikov si libera del telefono. Ma continua a collaborare, non solo trasmettendo informazioni: sabota telecamere di sorveglianza e batterie dei droni da ricognizione russi, mentre continua a servire fianco a fianco con gli uomini che sta tradendo. Secondo la ricostruzione del quotidiano americano, a marzo 2024 le forze ucraine uccidono diversi ufficiali russi durante una riunione di brigata segnalata dal tenente; due mesi dopo, un attacco contro il seminterrato di un ex hotel che ospitava unità d’assalto russe provoca 20 morti, tra cui un capitano.

Il sospetto e la paura di essere scoperto

La sequenza di colpi di precisione non passa inosservata. Il comando russo comincia a sospettare la presenza di una talpa nel battaglione. A giugno 2024 Stupnikov è rimasto l’unico ufficiale della sua unità ancora in vita tra quelli presenti al suo arrivo e coinvolti nella pianificazione delle operazioni: gli altri sono morti, feriti o trasferiti. In quelle settimane, racconta il Wsj, uno dei comandanti commenta che nell’unità c’è evidentemente uno “Stierlitz” – il celebre agente doppio della fiction sovietica – e guarda il tenente. La paura di essere scoperto cresce. A luglio il rischio diventa fisico: per errore, Stupnikov fornisce agli ucraini le coordinate della cantina in cui si trova e rischia di essere ucciso dal fuoco dei suoi stessi “alleati”.

La fuga guidata da un drone

È in quel momento che Karpenko gli comunica che l’esfiltrazione è pronta. La notte del 6 luglio 2024 Stupnikov lascia la sua postazione con uno smartphone e una radio militare. Quando un soldato russo a un posto di osservazione lo nota, spiega di dover controllare telecamere e comunicazioni radio. Poi si dirige verso nord, alle porte di Mykilske, oltre la linea del fronte.

È una camminata di 40 minuti, guidato passo dopo passo da un drone ucraino, mentre gli operatori di Kiev seguono i suoi movimenti in tempo reale da un bunker sotterraneo. Il segnale dell’arrivo è il verso delle anatre, che indica il bordo dello stagno fissato per l’appuntamento. Lì ci sono i soldati della 72esima brigata ucraina, che vedono avvicinarsi un uomo in uniforme russa e lo puntano con i fucili: «Qual è la parola d’ordine?». «Negozio di arachidi», risponde Stupnikov. Viene perquisito, bendato e caricato su un pick-up.

La telefonata alla madre e l’incontro con Kapustin

Dopo la perquisizione arriva la chiamata a Omsk: «Sono arrivato dove dovevo arrivare». Seguono un paio di giorni di isolamento, poi l’incontro con Denis Kapustin, comandante del Corpo dei volontari russi. Agli ucraini Stupnikov consegna il suo smartphone con le password di diversi canali di comunicazione russi, che le forze di Kiev avrebbero utilizzato per mesi per accedere ai feed in tempo reale di una decina di droni e telecamere di sorveglianza di Mosca.

L’ufficiale accetta l’offerta di Kapustin: resterà con l’unità fino alla fine della guerra. Oggi, secondo il Wsj, serve nel Corpo dei volontari russi come specialista delle comunicazioni, vive in un appartamento temporaneo in Ucraina dove due sacchi contengono tutti i suoi averi e un fucile anti-drone poggia contro il muro.

La famiglia divisa

La scelta ha avuto un prezzo personale. La moglie Liza ha deciso di restare in Russia e, secondo quanto riportato dal quotidiano, lo ha accusato di aver tradito tanto il Paese quanto il loro matrimonio, fino alla perdita dei contatti. La madre Tatiana e la sorellastra Alisa, invece, hanno lasciato la Russia nel febbraio 2025: sono entrate a piedi in Ucraina e si sono poi stabilite in Moldova.

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