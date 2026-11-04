Leonardo sfida Thales e Saab a Euronaval: ecco SADOC 5, il nuovo “cervello” dei cacciatorpediniere DDX. Ma la concorrenza europea non sta a guardare

Due nuovi sistemi di Comando e Controllo presentati a Parigi

A Euronaval 2026, in corso a Parigi dal 3 al 6 novembre, Leonardo ha tolto il velo a due nuovi Combat Management System (CMS): SADOC 5, destinato alle unità di prima linea della Marina Militare, e ATHENA L, sviluppato dalla controllata GEM Elettronica per piattaforme di dimensioni più contenute. L’annuncio rientra nella più ampia offerta C5ISTAR che il gruppo porta al salone francese e punta a coprire l’intera gamma delle esigenze navali, dalle unità minori alle navi da combattimento più complesse.

Il CMS è il cuore digitale di una nave da guerra: raccoglie i dati di radar, sonar, sensori elettro-ottici e data link, costruisce il quadro tattico e gestisce l’ingaggio delle armi. È il componente che determina quanto velocemente un equipaggio riesce a vedere, decidere e reagire. Non a caso, tutti i grandi gruppi europei hanno scelto proprio Euronaval per presentare le rispettive evoluzioni.

SADOC 5: microservizi e Intelligenza Artificiale per il DDX

Il SADOC 5 si candida, nelle parole dell’azienda, a diventare il “nuovo riferimento nazionale” per i sistemi di Comando e Controllo di ultima generazione. L’elemento centrale è un’architettura basata su microservizi, progettata per garantire flessibilità, scalabilità e prestazioni elevate, in linea con la tendenza del settore a sostituire i grandi software monolitici con componenti indipendenti e aggiornabili separatamente.

Sul fronte operativo, Leonardo punta sull’integrazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale per il contrasto alle minacce emergenti, citando esplicitamente droni, minacce balistiche e ipersoniche. L’obiettivo dichiarato è migliorare la capacità di analisi e accorciare i tempi dei processi decisionali, in particolare negli scenari di difesa aerea integrata, dove il sistema è pensato per ridurre i tempi di reazione dell’intero Sistema di Combattimento.

Il comunicato inserisce inoltre SADOC 5 nella prospettiva di un’architettura “sistema di sistemi” come Michelangelo Dome, il progetto di difesa aerea e antimissile multi-dominio promosso da Leonardo, favorendo interoperabilità e coordinamento tra domini diversi.

Il collegamento con il programma da 3,7 miliardi

Il dato più concreto riguarda la destinazione del sistema: SADOC 5 sarà installato sui futuri cacciatorpediniere DDX della Marina Militare. Il contratto per le due unità è stato firmato il 24 settembre 2026 tra Orizzonte Sistemi Navali (joint venture Fincantieri 51% – Leonardo 49%) e OCCAR, per un valore complessivo di circa 3,7 miliardi di euro, di cui circa 1,3 miliardi in opzione. A Leonardo, responsabile del sistema di combattimento, spetta una quota di circa 1,7 miliardi.

Le DDX, lunghe 180 metri con un dislocamento di 13.500 tonnellate, 4.000 miglia di autonomia e 251 membri di equipaggio, sostituiranno gli Horizon e sono concepite per ridefinire le capacità italiane nella difesa aerea e antimissile. La presentazione di SADOC 5 a poco più di un mese dalla firma non è dunque casuale: il CMS è l’elemento abilitante di una piattaforma che dovrà gestire 80 celle di lancio verticale e sensori di nuova generazione.

Il nome stesso richiama la denominazione storica dei sistemi di direzione delle operazioni di combattimento della Marina Militare, mentre il prodotto di punta attuale di Leonardo per l’export resta l’ATHENA MK2, in servizio sulle FREMM, sul Cavour e su diverse unità della Marina degli Emirati Arabi Uniti.

ATHENA L: la soluzione “Light” firmata GEM Elettronica

Il secondo sistema, ATHENA L, nasce in casa GEM Elettronica, l’azienda marchigiana di cui Leonardo ha completato l’acquisizione totale il 23 marzo 2026, portando la propria partecipazione dal 65% al 100%. Con ricavi superiori a 45 milioni di euro nel 2025, GEM è specializzata in radar di navigazione, sensori optronici e inerziali, sistemi di situational awareness per il settore navale e la sorveglianza costiera.

ATHENA L è pensato per piattaforme che richiedono un sistema di combattimento Light, con livelli di complessità e interoperabilità calibrati sulle esigenze specifiche. Elabora e visualizza un quadro tattico integrato, supporta gli operatori in tutte le fasi della missione e integra una suite di navigazione con cartografia certificata, radar e sensori di navigazione. È il segmento dei pattugliatori, delle unità costiere e delle piattaforme per le quali un CMS completo risulterebbe sovradimensionato: un mercato ampio e molto conteso.

La concorrenza: Thales e Saab giocano in casa a Euronaval

Il contesto in cui Leonardo presenta i suoi sistemi è tutt’altro che privo di alternative. Thales, padrona di casa a Parigi, schiera il TACTICOS, probabilmente il CMS europeo più diffuso al mondo: secondo i dati dell’azienda è imbarcato su oltre 200 navi di 25 marine, dai pattugliatori ai cacciatorpediniere, e vanta un’architettura DDS in tempo reale che il gruppo rivendica di aver introdotto per primo. Negli ultimi anni TACTICOS ha vinto commesse di peso: le fregate Type 31 della Royal Navy, le Miecznik polacche (consegna della prima unità prevista nel 2029) e le F126 tedesche. A Euronaval 2026 Thales ha inoltre presentato la Maritime Modular Capability, un sistema di missione containerizzato in un modulo da 20 piedi che integra sensori, guerra elettronica e controllo del fuoco remoto proprio tramite TACTICOS, oltre al sistema di gestione missione M-Cube per operazioni ibride con piattaforme senza equipaggio.

Lo stesso 3 novembre, in contemporanea con Leonardo, Saab ha lanciato la nuova generazione del 9LV, il suo Combat System con CMS e sistema di controllo del fuoco Ceros. L’azienda svedese punta su un’architettura data-centrica con modello informativo standardizzato e cybersicurezza zero-trust, separando le funzioni di combattimento mission-critical dalle applicazioni cloud-native più flessibili: una filosofia che consente di aggiungere nuove capacità senza toccare il nucleo del sistema, concettualmente vicina all’approccio a microservizi di SADOC 5. Il 9LV ha appena incassato un successo rilevante: il 16 luglio 2026 Saab ha firmato con TKMS un ordine da circa 8,7 miliardi di corone svedesi per equipaggiare quattro fregate MEKO A-200 DEU (F128) della Marina tedesca con il 9LV, i radar Sea Giraffe 4A Fixed Face e Sea Giraffe 1X, con consegne tra il 2029 e il 2032.

Gli altri attori europei

Il quadro si completa con i sistemi “nazionali” degli altri grandi cantieri. Naval Group impiega il proprio SETIS sulle FREMM francesi e sulle fregate FDI, mentre BAE Systems fornisce alla Royal Navy il CMS INTeACT per i Type 45 e i futuri Type 26. Navantia sviluppa lo SCOMBA per la Marina spagnola e Atlas Elektronik (gruppo thyssenkrupp Marine Systems) ha fornito l’ANCS alle corvette K130 e alle fregate F125 tedesche. Il fatto che Berlino abbia scelto Thales per le F126 e Saab per le F128, scavalcando il fornitore domestico, dimostra quanto questo mercato sia aperto e competitivo anche sui programmi nazionali.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!