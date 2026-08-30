Leonardo porta il Michelangelo Dome in Ucraina: il nuovo scudo italiano sarà testato sotto il fuoco reale

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L’Italia si prepara a compiere un passo decisivo nello sviluppo della nuova generazione di difesa aerea e missilistica europea. Leonardo prevede di condurre i primi test operativi dei componenti del Michelangelo Dome in Ucraina entro la fine del 2026, portando il progetto fuori dai laboratori e dentro uno degli scenari bellici più complessi al mondo.

Non si tratta di un semplice sistema d’arma, né di un singolo radar o missile. Il Michelangelo Dome, presentato ufficialmente da Leonardo nel novembre 2025, è concepito come una vera architettura di difesa integrata, multidominio e multilivello, pensata per proteggere infrastrutture critiche, città, basi militari e asset strategici da minacce sempre più rapide, numerose e difficili da intercettare.

Il primo test in Ucraina entro il 2026

Il passaggio più rilevante riguarda proprio l’Ucraina. Durante la presentazione del Piano Industriale 2026-2030, Leonardo ha indicato Kyiv come il primo ambiente operativo reale in cui saranno provati elementi del Michelangelo Dome.

L’amministratore delegato Roberto Cingolani ha spiegato che il primo componente del sistema è già in costruzione per l’Ucraina, precisando che la consegna è prevista entro la fine del 2026. Successivamente anche il direttore generale Lorenzo Mariani ha confermato la roadmap, collocando i test ucraini prima delle più ampie sperimentazioni previste in ambito NATO dal 2027.

I dettagli tecnici sui componenti destinati al fronte non sono stati resi pubblici. La riservatezza è inevitabile: si parla di apparati destinati a operare in un teatro di guerra attivo, contro droni, missili, munizioni circuitanti e sistemi d’attacco russi impiegati quotidianamente contro obiettivi militari e civili.

Perché proprio l’Ucraina è il banco di prova decisivo

La scelta dell’Ucraina non è casuale. Dal 2022 il conflitto ha trasformato il Paese nel più avanzato laboratorio operativo per la guerra dei droni, la difesa contraerea stratificata, la guerra elettronica e l’impiego massiccio di sensori distribuiti.

Nel cielo ucraino convivono minacce molto diverse: sciami di droni a basso costo, missili cruise a bassa quota, munizioni circuitanti, razzi, missili balistici e sistemi ipersonici. È lo scenario ideale, dal punto di vista militare e tecnologico, per verificare se un sistema come Michelangelo Dome possa realmente integrare sensori, algoritmi e capacità di risposta in tempi estremamente ridotti.

Leonardo punta a validare le proprie tecnologie non in un poligono controllato, ma in un ambiente saturo, dinamico e ostile. È qui che il concetto di “security dome” può dimostrare la sua efficacia: non come scudo impenetrabile, ma come architettura capace di aumentare drasticamente la capacità di scoperta, classificazione, decisione e ingaggio contro attacchi complessi.

Cos’è davvero il Michelangelo Dome

Il Michelangelo Dome è stato definito da Leonardo come “The Security Dome”, uno scudo integrato di nuova generazione. La sua forza non risiede in un singolo intercettore, ma nella capacità di mettere in rete sistemi differenti già esistenti o di futura introduzione.

L’architettura è progettata per collegare sensori e piattaforme nei domini terrestre, navale, aereo, spaziale e cyber, creando una rete distribuita in grado di scambiare dati in tempo reale. In questo senso, il sistema viene spesso descritto come una struttura modulare e aperta, paragonabile a un insieme di “mattoncini” interoperabili.

Il cuore tecnologico è il modulo software Michelangelo 5, MC5, pensato per integrare piattaforme differenti senza dover necessariamente intervenire in profondità sulla loro elettronica interna. MC5 utilizza intelligenza artificiale, fusione avanzata dei dati, supercalcolo e comunicazioni a bassissima latenza per accelerare il ciclo decisionale.

L’obiettivo è ridurre il tempo tra rilevamento della minaccia, identificazione, assegnazione della risposta più adeguata e neutralizzazione.

Droni, missili cruise e minacce ipersoniche: cosa dovrà contrastare

Il Michelangelo Dome nasce per rispondere a una trasformazione profonda del campo di battaglia. La minaccia non arriva più solo da velivoli convenzionali o missili balistici, ma da un mix di sistemi economici e sofisticati che possono saturare le difese.

Tra gli obiettivi indicati per l’architettura ci sono:

sciami di droni ;

; droni kamikaze e munizioni circuitanti ;

; missili cruise a bassa quota ;

; minacce balistiche ;

; sistemi ipersonici ;

; attacchi contro infrastrutture critiche e aree urbane sensibili.

La sfida principale è distinguere rapidamente un bersaglio reale da falsi allarmi, assegnare la priorità corretta e scegliere l’effettore più adatto. In uno scenario come quello ucraino, dove possono arrivare ondate combinate di droni e missili, la velocità di elaborazione diventa decisiva quanto la potenza di fuoco.

Leonardo Ukraine, la nuova presenza stabile a Kyiv

Un elemento strategico della partita è la costituzione di Leonardo Ukraine LLC, la nuova società di diritto ucraino controllata dal gruppo italiano. La creazione della sussidiaria, confermata nell’agosto 2026, indica la volontà di Leonardo di stabilire una presenza diretta e continuativa nel Paese.

La nuova struttura avrà il compito di sostenere attività di ricerca, sviluppo, raccolta dati e collaborazione industriale con l’ecosistema ucraino della difesa. Un ruolo centrale sarà giocato dal rapporto con Brave1, il polo tecnologico statale ucraino che riunisce centinaia di realtà attive nei droni, nella guerra elettronica, nei sensori e nelle tecnologie militari emergenti.

Questa cooperazione potrà fornire a Leonardo dati operativi raccolti in condizioni reali, utili per addestrare e migliorare gli algoritmi di intelligenza artificiale impiegati sia nei sistemi anti-drone sia nell’architettura Michelangelo Dome.

Il ruolo dei dati e dell’intelligenza artificiale

La guerra in Ucraina ha confermato che il vantaggio non dipende solo dal numero di intercettori disponibili, ma dalla qualità delle informazioni e dalla rapidità con cui vengono trasformate in decisioni operative.

Il Michelangelo Dome punta proprio su questo: integrare grandi quantità di dati provenienti da radar, sensori elettro-ottici, piattaforme aeree, satelliti, sistemi navali, asset terrestri e reti cyber, riducendo il carico sugli operatori e supportando il comando nella scelta della risposta più efficace.

In prospettiva, il sistema potrà dialogare anche con capacità spaziali come la futura costellazione Space Guardian di Leonardo, rafforzando il livello di sorveglianza e allerta precoce.

Dai test in Ucraina ai trial NATO del 2027

Il banco di prova ucraino dovrebbe anticipare i test più strutturati previsti nei Paesi NATO a partire dal 2027. La roadmap industriale di Leonardo colloca Michelangelo Dome al centro di una strategia più ampia di crescita nel settore della difesa integrata, dell’intelligenza artificiale, della cyber security, dei droni e dello spazio.

La sperimentazione in Ucraina servirà quindi a raccogliere indicazioni tecniche e operative prima della fase successiva, quando l’architettura sarà valutata in contesti alleati e in esercitazioni multinazionali.

L’obiettivo è arrivare a un sistema progressivamente interoperabile con le esigenze NATO ed europee, capace di federare sensori ed effettori nazionali, legacy e di nuova generazione.

Un mercato potenziale da oltre 20 miliardi di euro

Per Leonardo il Michelangelo Dome non è solo un progetto tecnologico, ma anche una delle principali leve industriali dei prossimi anni. Nel Piano Industriale 2026-2030 il gruppo ha stimato che l’architettura possa generare circa 21 miliardi di euro di nuove opportunità entro il 2035.

La cifra comprende circa 6 miliardi di euro tra il 2026 e il 2030 e ulteriori 15 miliardi tra il 2031 e il 2035, con ricadute su elettronica, cyber, droni, piattaforme ad ala fissa e rotante, integrazione di sistemi, intelligenza artificiale, supercalcolo e tecnologie spaziali.

Il potenziale commerciale è legato alla crescente domanda europea e internazionale di sistemi di difesa aerea stratificata, soprattutto dopo l’esperienza ucraina e l’aumento della minaccia rappresentata da droni economici, missili a lungo raggio e attacchi combinati.

Una sfida industriale e militare per l’Italia

Il Michelangelo Dome rappresenta una delle iniziative più ambiziose dell’industria italiana della difesa. Se i test in Ucraina confermeranno la validità dell’approccio, Leonardo potrà presentarsi ai partner NATO ed europei con un sistema già confrontato con le condizioni più dure del campo di battaglia contemporaneo.

La vera sfida sarà dimostrare che un’architettura aperta, basata su intelligenza artificiale e fusione dati, può coordinare sensori ed effettori diversi con tempi compatibili con minacce che viaggiano a bassa quota, in sciame o a velocità ipersonica.

Per l’Ucraina, l’arrivo dei primi componenti significa accedere a tecnologie avanzate in un settore cruciale per la sopravvivenza delle infrastrutture e della popolazione civile. Per Leonardo e per l’Italia, significa entrare nel cuore della competizione globale sui futuri scudi aerei e missilistici.

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