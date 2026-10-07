Leonardo apre le porte a Mbda a Pomigliano: ecco perché Mariani parla di “scelta ottimale per tutti”

Ospitare Mbda all’interno dell’area industriale di Leonardo a Pomigliano d’Arco è una soluzione “ottimale per tutti”. Lo ha detto senza giri di parole l’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, a margine della presentazione del nuovo Polo campano di Mbda, inaugurato il 30 settembre in viale dell’Aeronautica, nel Napoletano. Dietro la decisione c’è un mix di ragioni molto concrete: spazi già pronti, una domanda nel settore difesa che corre più veloce dell’offerta e un disegno di diversificazione industriale che riguarda l’intero sito.

Spazi già pronti: il fattore che ha fatto la differenza

Il primo elemento è il più immediato. Leonardo, ha spiegato Mariani, aveva “immediatamente disponibile uno spazio qualificato, uno spazio pronto per essere attrezzato, per gestire una crescita di lavoro”. Il nuovo stabilimento Mbda è stato infatti realizzato all’interno di uno dei capannoni del sito Leonardo di Pomigliano.

Nelle scelte di localizzazione produttiva questo è spesso l’aspetto decisivo: poter contare su infrastrutture esistenti e aree pronte all’allestimento significa tagliare tempi e complessità proprio nel momento in cui commesse e carichi di lavoro aumentano. Un vantaggio che Mbda ha riconosciuto apertamente: l’amministratore delegato di Mbda Italia, Renzo Tosini, ha ringraziato Mariani per aver “consentito di completare questo investimento su Pomigliano d’Arco”.

Civile e difesa sotto lo stesso tetto: il vantaggio per Leonardo

L’operazione, però, non è a senso unico. Secondo Mariani, l’arrivo di Mbda rafforza la diversificazione del sito di Pomigliano. “Non abbiamo solo il business tradizionale dell’aeronautica civile, ma anche un business, quello di Mbda, che è totalmente esposto sulla difesa“, ha ricordato l’amministratore delegato.

Affiancare attività diverse nello stesso perimetro produttivo riduce la dipendenza da un singolo mercato e rende più equilibrata la base di ricavi e di lavoro. Il comparto difesa, del resto, segue cicli e dinamiche di domanda differenti rispetto al civile: avere entrambe le componenti nello stesso polo rende il sito più solido di fronte alle oscillazioni di uno dei due settori.

Una domanda che corre, un’offerta che deve ancora crescere

Mariani ha poi indicato il quadro di mercato che sostiene la scelta: “Avremo un impatto di crescita garantito perché è un business che in questo momento ha una domanda molto forte, e che viene inseguito da un’offerta che deve ancora crescere in maniera importante”.

Il messaggio è chiaro: a fronte di ordini e richieste in aumento, la capacità produttiva deve ancora ampliarsi in modo significativo. Un’esigenza che lo stesso Tosini ha collegato all’attuale scenario geopolitico, che spinge Mbda ad aumentare i volumi in Campania e, più in generale, in Italia. Non a caso il Polo campano nasce proprio per sostenere l’incremento della produzione e garantire con tempestività le capacità necessarie alla sicurezza e alla sovranità nazionale.

Cosa si farà a Pomigliano e cosa resta al Fusaro

Il nuovo Polo campano integra due realtà: lo storico stabilimento del Fusaro, a Bacoli, e il nuovo sito di Pomigliano d’Arco. La divisione dei compiti è pensata per rendere i due stabilimenti complementari.

A Pomigliano si concentreranno le attività legate ai Weapon Systems, le lavorazioni ceramiche per i radome dei missili e la produzione meccanica. Il Fusaro manterrà invece il ruolo di cuore tecnologico, con un ulteriore sviluppo delle competenze di ricerca, progettazione e sviluppo, in particolare nei comparti della seekeristica e della radiofrequenza.

Sul fronte occupazionale, l’obiettivo è portare l’organico complessivo dei due siti campani dagli attuali quasi 800 addetti a circa 1.000 entro i prossimi cinque anni. Circa il 50% della produzione è destinato a Paesi alleati o clienti internazionali.

Leonardo azionista di Mbda: territorio e accordi internazionali

Leonardo detiene il 25% di Mbda, le altre quote fanno capo ai partner industriali europei del gruppo. Mariani ha ricordato questo legame e ha sottolineato che il nuovo polo è importante anche per lo “sviluppo del territorio“.

“L’impegno che ho preso in Leonardo è multiforme – ha concluso – sviluppare tutto Leonardo e quindi anche Mbda. Ma lo sviluppo deve avere una diversificazione e la capacità di fare accordi internazionali. Sapremo mantenere i settori storici come quello dell’aeronautica civile, ma introdurremo altri settori in crescita”.

Istituzioni al taglio del nastro

Alla cerimonia inaugurale, poco dopo le 11.30, hanno partecipato il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, il vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, il sindaco di Pomigliano d’Arco Raffaele Russo, il presidente di Mbda Italia Giuseppe Cossiga, oltre a Tosini e Mariani.

Perego ha definito i nuovi spazi “messi a disposizione da Leonardo” un investimento “nella capacità dell’Italia di innovare, produrre e rispondere con maggiore rapidità alle nuove sfide”, ricordando che Pomigliano e Fusaro rappresentano “la forza di una filiera che coinvolge in Italia quasi 700 aziende, comprese tantissime PMI”.

La scelta di collocare il nuovo polo nell’area Leonardo di Pomigliano risponde quindi a due logiche che si incastrano: da un lato le esigenze industriali immediate di Mbda, dall’altro il disegno più ampio di Leonardo di rendere il sito campano un presidio equilibrato tra aeronautica civile e difesa.