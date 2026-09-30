Legionella alla Scuola Allievi Carabinieri di Taranto: il Comando chiarisce la chiusura, ecco cosa sta succedendo

Taranto – Non è durata a lungo l’attesa per la replica ufficiale. Dopo il comunicato con cui Unarma Puglia aveva annunciato la chiusura della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto per criticità igienico-sanitarie, il Comando provinciale dei Carabinieri ha diffuso una nota per rimettere ordine nella vicenda e precisare i termini del provvedimento: la struttura non è stata chiusa, ma è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività didattica.

«Non chiusa, ma sospesa»: la precisazione del Comando

La distinzione, secondo l’Arma, non è di poco conto. «La Scuola Allievi di Taranto non è stata chiusa, ma ha sospeso l’attività didattica», si legge nella nota del Comando provinciale, che tiene a chiarire anche l’origine della decisione. Il provvedimento, infatti, «non è stato adottato su istanza proveniente da terzi, ma per decisione del Comando delle Scuole dell’Arma».

Tracce di legionella nella rete idrica

Alla base della sospensione c’è il rilevamento di tracce del batterio della legionella in alcuni tratti della rete idrica della struttura. La positività, precisa il Comando, non è emersa a seguito di denunce esterne ma nell’ambito dei controlli periodici effettuati sull’impianto.

«La positività è scaturita dai routinari controlli, che vengono eseguiti periodicamente su indicazione del Comando Generale per garantire la salute degli allievi», sottolinea la nota.

Lo stop alle lezioni è stato quindi deciso per consentire, in via preventiva, una sanificazione straordinaria dell’impianto idrico. L’intervento, secondo quanto riferito dal Comando, è stato disposto «in attuazione del principio di massima cautela» e con finalità esclusivamente preventive.

Licenza straordinaria per gli allievi

Nel frattempo, agli allievi è stata concessa una licenza straordinaria. Al termine del periodo previsto per gli interventi di bonifica, le attività addestrative riprenderanno regolarmente, senza che venga messa in discussione la continuità della struttura formativa.

La versione di Unarma: «La salute e la sicurezza non sono negoziabili»

A far scoppiare il caso era stato il comunicato di Unarma Puglia, che aveva parlato di una vera e propria chiusura della Scuola dopo le criticità igienico-sanitarie e i problemi segnalati sulla rete idrica. Il sindacato dei carabinieri aveva denunciato nelle scorse settimane una situazione ritenuta non più sostenibile all’interno del complesso, richiamando l’attenzione sulle condizioni dell’impianto.

Secondo Unarma, le preoccupazioni espresse dal personale del Quadro Permanente e i possibili rischi legati a un focolaio biologico avevano reso necessario un intervento immediato, nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’associazione sindacale aveva inoltre chiesto garanzie concrete prima della riapertura, ribadendo che «la salute e la sicurezza non sono negoziabili».

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!