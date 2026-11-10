Legge di Bilancio 2027, USMIA Esercito rompe il silenzio: “Basta caccia alle tessere, i soldi per i militari si possono ancora ottenere”

Roma, 10 novembre 2026 – La partita sulla Legge di Bilancio 2027 non è chiusa. A ribadirlo con forza è Leonardo Nitti, Segretario Generale di USMIA Esercito, che interviene nel dibattito sulle risorse destinate al comparto Difesa e risponde alle organizzazioni sindacali che da settimane descrivono come già fallita ogni possibilità di ottenere nuovi finanziamenti per il personale militare.

“La Legge di Bilancio 2027 non è ancora stata approvata dal Parlamento e il confronto per ottenere ulteriori finanziamenti a favore del personale militare è tuttora aperto”, afferma Nitti. “A chi continua a diffondere pessimismo, presentando come già fallita ogni possibilità di reperire nuove risorse, ricordiamo che il Parlamento ha tempo fino al 31 dicembre 2026 per approvare la manovra. Il lavoro per modificarla e ottenere stanziamenti concreti è pienamente in corso”.

La polemica sul contratto: “Quali risultati avrebbe prodotto non firmare?”

Il nodo centrale dello scontro tra sigle resta la sottoscrizione del contratto, che USMIA ha firmato e che altre organizzazioni hanno invece rifiutato. Da allora, secondo il Segretario Generale, è in corso una campagna per convincere i militari che la mancata firma avrebbe garantito condizioni migliori.

“Da quattro mesi si tenta di convincere i colleghi che la mancata sottoscrizione del contratto avrebbe consentito di ottenere risultati migliori. A questo punto, però, è legittimo chiedersi quali risultati aggiuntivi avrebbe prodotto quella scelta e, soprattutto, quali finanziamenti avrebbe garantito”, osserva Nitti. “La nostra esperienza dimostra esattamente il contrario: aver firmato il contratto non ci ha impedito di avanzare ulteriori richieste, sostenere le nostre rivendicazioni e chiedere conto degli impegni assunti”.

Previdenza dedicata, FESI, sanità e alloggi: le richieste sul tavolo

USMIA Esercito conferma la continuità delle interlocuzioni avviate con il Governo e con le forze politiche di maggioranza e opposizione. Il pacchetto di richieste portato ai tavoli istituzionali è articolato e tocca i temi più sentiti dal personale:

il finanziamento della previdenza dedicata ;

; l’incremento del FESI , il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali;

, il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali; le risorse per l’ assicurazione sanitaria ;

; la manutenzione degli alloggi ;

; il compenso forfettario di impiego (CFI) ;

; il rafforzamento delle misure di welfare per il personale.

“USMIA è presente quotidianamente a Roma, ai tavoli di confronto e negli incontri istituzionali”, sottolinea Nitti. “Le interlocuzioni proseguono e, sulla base dei confronti in corso, ribadiamo che esistono disponibilità sulle quali lavorare. Il nostro obiettivo è trasformarle in stanziamenti effettivi, capaci di produrre benefici concreti per i militari. È su questo terreno che intendiamo continuare a misurarci, senza rinunciare a nessuna delle rivendicazioni avanzate”.

Il dubbio sulle altre sigle: “Si spera che le risorse non arrivino?”

Il passaggio più duro del comunicato è rivolto alle organizzazioni che, secondo USMIA, accompagnano ogni spiraglio di apertura con messaggi di sfiducia. Nitti richiama le altre sigle alla responsabilità e solleva un interrogativo esplicito.

“Ogni apertura viene puntualmente accompagnata dagli stessi messaggi negativi. A questo punto il dubbio è legittimo: si vuole davvero ottenere il finanziamento della previdenza dedicata e del FESI oppure si spera che quelle risorse non arrivino, pur di poter sostenere di aver avuto ragione contro le sigle firmatarie? Ci auguriamo che nessuno anteponga una convenienza sindacale alle esigenze dei militari”.

“Comunicare da un computer non basta”: la stoccata sulla presenza a Roma

Il Segretario Generale insiste anche su un aspetto pratico: la partecipazione diretta ai luoghi in cui si assumono le decisioni. Un riferimento, neppure troppo velato, a chi ha scelto di mantenere la propria sede lontano dalla Capitale.

“Chi sceglie di mantenere la propria sede a centinaia di chilometri dai luoghi in cui si assumono le decisioni ha comunque la responsabilità di esserci e contribuire al confronto. Comunicare da un computer, pubblicare locandine e attaccare chi tratta non può sostituire il lavoro necessario per ottenere risorse. La presenza si misura attraverso la partecipazione, le proposte e la continuità dell’impegno”.

L’appello finale: “I risultati serviranno a tutti, qualunque tessera abbiano in tasca”

Da qui l’invito a superare le contrapposizioni tra organizzazioni e a rimettere al centro gli interessi del personale. “Diciamo basta alla caccia alle tessere condotta alimentando sfiducia e mettendo sotto accusa i colleghi per la loro libera scelta sindacale”, dichiara Nitti. “I militari non possono diventare il terreno di una campagna permanente contro altre organizzazioni. Le differenti posizioni sindacali non devono trasformarsi in un ostacolo al raggiungimento di obiettivi che riguardano tutti”.

“È arrivato il momento di lavorare insieme per ottenere risultati per i nostri colleghi”, conclude il Segretario Generale di USMIA Esercito. “Previdenza dedicata, FESI, finanziamento dell’assicurazione sanitaria, manutenzione degli alloggi, CFI e welfare sono questioni che interessano l’intero personale, indipendentemente dall’appartenenza sindacale. Nessuna sigla dovrebbe augurarsi una sconfitta su questi temi. Noi continueremo a esserci, a trattare e a chiedere risorse. Chi condivide questi obiettivi contribuisca a raggiungerli. I risultati serviranno ai militari, qualunque sia la tessera che hanno in tasca”.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!