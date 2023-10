La Guardia Costiera tra sfide e criticità. Salvini assente nelle fasi di concertazione

La Guardia Costiera Italiana rappresenta da tempo un punto di riferimento di eccellenza nel cuore del Mediterraneo, svolgendo un ruolo chiave in ambito interforze e internazionale. Il suo impegno nella salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente marino e la sicurezza delle acque costiere ha contribuito in modo significativo alla promozione della sicurezza marittima.

Tuttavia, dietro questi successi si celano sfide significative che il corpo affronta quotidianamente. L’importante incontro svoltosi presso il Comando Generale della Guardia Costiera la scorsa settimana ha messo in evidenza questi temi cruciali, con l’attenzione rivolta alla carenza di personale e all’assenza del Ministro Salvini nelle fasi di concertazione. Il comunicato che segue analizzerà in dettaglio questi problemi e le possibili soluzioni, mentre ciò che emerge è la determinazione del personale a mantenere gli standard di eccellenza che caratterizzano la Guardia Costiera Italiana.

Si è svolta la scorsa settimana, presso il Comando Generale della Guardia Costiera, un’importante assise con tutti i delegati della rappresentanza di base. Sono intervenuti il Comandante Generale e il Capo del Personale. Senza dubbio vi è una affermazione del corpo a livello interforze e Internazionale che fa della guardia costiera italiana la migliore del mediterraneo. Una forza complementare alla attività di difesa da rendere la MARINA MILITARE, una forza armata completa e operativa a 360′. Tra i problemi emersi del corpo in principal modo vi sono la carenza di personale e la mancanza del ministro Salvini alle fasi di concertazione. Il corpo si trova fortemente in difficoltà per una carenza di quasi 1000 uomini rispetto al previsto. Condizione che sta stressando il personale, che cerca di compensare ciò, con sacrifici sempre più insostenibili. A fronte di questo con la nuova legge sindacale si conferma la mancanza del ministro dei trasporti nelle fasi di concertazione. Cioè il Dicastero diretto da Matteo Salvini stanzia le risorse economiche per il personale ed il ministro della difesa Guido Crosetto decide come devono essere distribuite. Ad esempio negli anni abbiamo spinto molto per i servizi notturni, in particolare per le centrali operative, ma il contratto della difesa comportava riflessi economici dispendiosi ed ogni volta vi è il rinvio. Il ricoscimento nel fondo efficienza di tali servizi è stato un richiamo importante. Per questi motivi si auspica che con i prossimi decreti legislativi e correttivi si possa far fronte a questa profonda lacuna della legge cioè la presenza del ministro delle infrastrutture in concertazione. Intanto è necessario che fino all ultimo giorno le Rappresentanze Militari continuino a collaborare per migliorare la condizione del personale (alloggi, riflessi dell’ impiego sul benessere, vestiario ecc.). Una responsabilità a cui non ci può sottrarre sopratutto in considerazione delle importanti aperture “illuminate” date dai vertici del corpo. Antonello Ciavarelli delegato Cocer Marina e Guardia Costiera

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI