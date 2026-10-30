​”La Difesa è una famiglia ferita”: le parole di Crosetto che commuovono il Paese

«Oggi è un giorno di dolore immenso». Si apre così il messaggio che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affidato ai social nella mattina di venerdì 30 ottobre, mentre si preparava a partire per la Bosnia-Erzegovina. Poche righe, scritte da chi non cerca formule istituzionali ma prova a mettere in parole un lutto che ha colpito l’intera comunità militare: la morte di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, i quattro militari italiani che hanno perso la vita nello schianto dell’elicottero CH-47 Chinook dell’Esercito precipitato giovedì 29 ottobre nei pressi di Brčko, durante un’attività addestrativa della missione europea EUFOR Althea.

«Quattro vite spezzate mentre servivano l’Italia»

Il ministro sceglie di chiamarli per nome. «Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l’Italia. Quattro persone che non ci sono più. Quattro famiglie alle quali nessuna parola potrà restituire ciò che hanno perduto».

Crosetto parla «da padre, da marito, da cittadino e da Ministro della Difesa», e spiega di sentire «tutto il peso di questa tragedia». Poi allarga lo sguardo: «Quando uomini e donne delle nostre Forze Armate perdono la vita mentre svolgono il proprio dovere, non sono soltanto le loro famiglie a essere colpite. È tutta la nostra comunità che perde qualcosa. E io, tutti noi della Difesa, oggi, sentiamo profondamente questa perdita».

La partenza per la Bosnia con il Capo di Stato Maggiore

Il messaggio è stato pubblicato mentre il ministro era già in viaggio. «Sto andando in Bosnia, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa per rendere omaggio ai nostri Caduti, per stare vicino ai nostri militari feriti, per accertarmi personalmente delle loro condizioni e portare loro la vicinanza tangibile e l’affetto di tutta la Difesa e del Paese».

La visita era stata annunciata già nella serata di giovedì, nella nota con cui Crosetto aveva reso noti i nomi delle vittime dopo aver atteso che le famiglie fossero informate. Con lui, oltre al generale Luciano Portolano, anche altri medici militari specialisti destinati a rafforzare l’assistenza agli undici feriti, ricoverati negli ospedali di Brčko e Tuzla, dove la Difesa aveva già inviato personale sanitario italiano nelle ore successive all’incidente. Secondo gli aggiornamenti del ministero, nessuno di loro è in pericolo di vita.

«Ci sono momenti in cui non servono parole. Serve esserci»

È forse il passaggio più intenso del post. Crosetto ammette i limiti del proprio ruolo: «Vorrei poter trovare le parole giuste, poter dare una risposta, poter alleviare almeno un po’ il dolore di chi sta vivendo queste ore terribili. So che non sarà possibile».

E aggiunge: «Ma ci sono momenti in cui non servono parole. Serve esserci. Guardare negli occhi le persone, stringere una mano, ascoltare, condividere il dolore ed aiutare, facendo sentire che nessuno sarà lasciato solo».

Il Villaggio della Difesa al Circo Massimo cambia volto

Il lutto ha costretto a rivedere anche il programma delle celebrazioni per la Festa delle Forze Armate del 4 novembre. Il Villaggio della Difesa al Circo Massimo, la cui inaugurazione era prevista proprio per il 30 ottobre, non aprirà come momento di festa.

«Oggi anche il Villaggio della Difesa al Circo Massimo però dovrà cambiare significato», scrive il ministro. «Non sarà più un luogo nel quale festeggiare le Forze Armate, ma un luogo nel quale l’Italia potrà fermarsi, ricordare Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura e stringersi idealmente alle loro famiglie e ai nostri feriti. E con loro ricordare tutti i servitori dello Stato che negli anni hanno perso la vita o sono stati feriti». Già nella nota di giovedì sera Crosetto aveva indicato il senso di quello spazio: un luogo dove manifestare vicinanza «con una preghiera, un fiore, un biglietto o la presenza».

Chi erano le quattro vittime

I sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi appartenevano all’Aviazione dell’Esercito, in servizio al 1° Reggimento “Antares” del Centro Addestrativo AVES di Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe del pilota e dello specialista dell’aeromobile. Ruggia, 30 anni, era originario di Salerno e da anni viveva nel capoluogo laziale.

Il tenente Franco Adriano Zecchillo, medico, e la sergente Laura Procacci, infermiera, facevano parte del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Procacci, 32 anni, originaria di Andria, era stata la prima donna sottufficiale a giurare nel Corpo militare della CRI. Zecchillo, 65 anni, aveva dedicato una lunga parte della propria vita al soccorso come volontario della Croce Rossa. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro componente del team di evacuazione medica della CRI.

La dinamica dell’incidente e le indagini

Il Chinook era decollato da Viterbo nella mattinata di mercoledì 28 ottobre e, dopo uno scalo all’aeroporto militare di Pratica di Mare, aveva raggiunto la Bosnia. Giovedì pomeriggio, durante una delle attività addestrative quotidiane della missione, il velivolo è precipitato in una zona disabitata nelle campagne del distretto di Brčko, non lontano dal villaggio di Gorice. A bordo c’erano 15 persone.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l’elicottero compiere virate anomale a bassa quota prima di avvitarsi su se stesso e impattare al suolo. Il sindaco di Brčko, Siniša Milić, ha confermato che il velivolo è caduto lontano dalle abitazioni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e militari EUFOR, mentre l’estrazione dei corpi dalle lamiere è risultata particolarmente complessa. EUFOR ha precisato che nessuna infrastruttura civile è stata danneggiata e che è in corso un’indagine «approfondita e completa». Anche la Difesa italiana ha aperto un’inchiesta per accertare le cause.

Il cordoglio di Mattarella e la missione Althea

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al generale Portolano esprimendo «profonda commozione» e chiedendo di farsi interprete, presso l’Esercito e il Corpo Militare della Croce Rossa, dei suoi sentimenti di cordoglio e «commossa solidarietà». Cordoglio bipartisan anche dal mondo politico e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’operazione EUFOR Althea, avviata nel dicembre 2004, ha il compito di contribuire alla sicurezza della Bosnia-Erzegovina e di sostenere l’attuazione degli aspetti militari degli accordi di Dayton. Vi partecipano circa 1.600 militari di 24 Paesi; quello italiano, con circa 300 unità, è il contingente più numeroso. Dal gennaio 2026 la missione è a guida italiana, con il generale Maurizio Fronda. Il quartier generale si trova a Camp Butmir, alle porte di Sarajevo.

«L’Italia non dimenticherà»

Il post si chiude con un’immagine che Crosetto ha usato spesso ma che oggi assume un peso diverso. «La Difesa è una famiglia. E oggi è una famiglia ferita. Ma è anche una famiglia che non dimentica i propri membri e che non abbandona chi soffre».

Poi l’ultimo pensiero, rivolto a ciascuno: «A Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura va il mio pensiero più profondo. Ai loro cari il mio abbraccio. Ai nostri feriti, la promessa che saremo loro vicini, come sempre. L’Italia non dimenticherà».

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