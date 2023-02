La Bulgaria chiede fondi per una nuova recinzione al confine turco – EURACTIV Italia

La Bulgaria non rifiuterà i droni e i radar offerti dalla Commissione europea per sorvegliare il confine con la Turchia e vorrebbe anche che l’Ue finanzi una nuova recinzione. A dichiararlo giovedì il presidente bulgaro Rumen Radev, dopo l’incontro con la presidente ungherese Katalin Novák.

“Abbiamo già inviato alla Commissione europea (Ce) la posizione della Bulgaria e i piani finanziari necessari per migliorare significativamente la protezione del confine bulgaro. Proponiamo di costruire una solida recinzione che riduca al minimo la possibilità di ingresso illegale nel territorio dell’Ue”, ha dichiarato il Presidente Radev.

L’attuale recinzione è lunga più di 130 km, ma è molto facilmente superabile. Mercoledì scorso, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che Bruxelles potrebbe fornire alla Bulgaria droni, radar e personale aggiuntivo del servizio europeo Frontex.

L’idea che il bilancio dell’Ue debba finanziare una nuova recinzione lungo il confine della Bulgaria con la Turchia è stata proposta per la prima volta dall’Austria, dopo che Vienna ha bloccato l’ammissione di Bulgaria e Romania nello spazio Schengen l’8 dicembre 2022.

Il governo austriaco sta facendo pressione per ottenere 2 miliardi di euro di fondi di emergenza dal bilancio dell’Ue per costruire una recinzione molto più sicura lungo il confine con la Turchia. Il cancelliere austriaco Karl Nehammer si è recato in Bulgaria due settimane fa e ha visitato il confine insieme a Rumen Radev. Nehammer ha poi dichiarato che non sosterrà l’estensione di Schengen fino a quando non verranno mostrati “risultati reali” nella lotta all’immigrazione clandestina sulla rotta balcanica.

Finora, le autorità di Sofia hanno evitato di partecipare al dibattito sulla recinzione, perché non permetterebbe alla Bulgaria di entrare in Schengen già dall’autunno di quest’anno. La costruzione di un nuovo muro è un progetto complesso che non può essere completato in pochi mesi.

Alcune Fonti hanno commentato in via ufficiosa che le autorità di Sofia hanno già accettato di orientare la loro politica sulle richieste austriache, condivise in via ufficiosa da alcuni Paesi dell’Ue. La Bulgaria accetta anche che il meccanismo speciale di monitoraggio della Commissione europea venga scongelato per soddisfare la richiesta dei Paesi Bassi di un altro rapporto sulla lotta alla corruzione e al crimine organizzato. Questa è una delle richieste dei Paesi Bassi per togliere il veto all’ingresso della Bulgaria in Schengen.

Il problema maggiore, tuttavia, risulta essere l’insistenza dell’Austria per una nuova recinzione al confine. La Commissione europea ha finora respinto le richieste di fornire fondi per una nuova recinzione, ricordando che i Paesi europei possono finanziare la struttura da soli. Giovedì, Radev ha dichiarato che la fornitura di nuove attrezzature alla Bulgaria è una buona cosa, ma è necessaria una nuova politica europea in materia di migrazione illegale.

“Quando avremo attrezzature ancora migliori per la sorveglianza e la sicurezza, che registreranno la penetrazione all’interno del territorio dell’Ue, la questione principale rimarrà. Dopo che hanno attraversato il confine e l’attraversamento illegale è stato ufficialmente riconosciuto, cosa facciamo con queste persone?”, ha detto il presidente bulgaro.

Secondo le norme vigenti, se i migranti clandestini vengono arrestati sul territorio bulgaro, devono prima essere registrati. In seguito dovrebbe essere data loro l’opportunità di chiedere asilo e, in caso contrario, i migranti dovrebbero essere formalmente espulsi. Organizzazioni per i diritti umani come Human Rights Watch hanno avvertito che molti Paesi europei in prima linea ricorrono spesso a deportazioni illegali.

“Siamo contrari alla tendenza della Bulgaria e dei Paesi in prima linea a trasformarsi in zone cuscinetto come campi per l’immigrazione clandestina”, ha spiegato Radev e ha ammesso che la Bulgaria riceve attualmente il sostegno dell’Ue attraverso Frontex, tramite personale e attrezzature tecniche per la sorveglianza e la protezione dei confini.

“L’immigrazione clandestina sta crescendo, non solo in termini numerici ma anche per l’aggressività che i migranti portano con sé. Purtroppo, questo porta ad un aumento del numero di vittime”, ha dichiarato Novák. La presidente ungherese ha affermato che sono necessarie decisioni comuni affinché i cittadini dell’Ue possano muoversi liberamente all’interno dei confini dell’Unione.