Militari, ITAMIL presenta «il conto finale» alla politica: 11 domande a Meloni, Schlein, Conte, Salvini e Tajani. «Nel 2027 si vota, rispondete entro il 23 novembre»

Stipendi erosi dall’inflazione, un contratto firmato da una minoranza di sindacati, una legge di bilancio che tratta diversamente Difesa e Sicurezza, la libertà di critica sindacale finita davanti ai giudici amministrativi. ITAMIL ESERCITO ha deciso di mettere tutto nero su bianco e di spedirlo direttamente ai vertici della politica italiana, maggioranza e opposizione senza distinzioni. Il documento si intitola «Il conto finale: nel 2027 si vota! ITAMIL chiede risposte – 10 domande +1 alla politica» ed è stato approvato all’unanimità dalla Presidenza Nazionale, dal Direttivo Nazionale, dalla Segreteria Generale e Nazionale, dai Comitati Regionali e dalle Sezioni dell’associazione sindacale.

Il messaggio è esplicito fin dalla nota introduttiva: «Non chiediamo promesse, ma provvedimenti, risorse finanziarie e tempi di realizzazione». Le risposte dovranno arrivare entro le ore 24:00 di lunedì 23 novembre 2026 e saranno pubblicate a partire dal 24 novembre sul portale www.itamil.it, oltre che sui canali Facebook, Instagram e Telegram dell’organizzazione, che dichiara una platea social superiore a 500.000 utenti.

A chi è indirizzato il questionario

La campagna coinvolge tre livelli della rappresentanza politica. Il primo è quello dei leader nazionali: Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Elly Schlein (Partito Democratico), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (Forza Italia), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Angelo Bonelli (Europa Verde), Carlo Calenda (Azione), Matteo Renzi (Italia Viva), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa) e Cateno De Luca (Sud Chiama Nord).

Il secondo livello è quello delle Commissioni parlamentari competenti. Alla Camera, la IV Commissione Difesa presieduta da Antonino Minardo, con i vicepresidenti Monica Ciaburro e Piero Fassino e i segretari Marta Antonia Fascina e Arnaldo Lomuti, oltre a tutti i componenti: Ascani, Bergamini, Carè, Carrà, Cecchetti, Chiesa, Comba, De Maria, Di Rubba, Graziano, Loperfido, Malaguti, Mulè, Padovani, Pellegrini, Perantoni, Polo, Ravetto, Rosato, Saccani Jotti, Vinci e Zoffili. Al Senato, la 3ª Commissione Affari Esteri e Difesa guidata da Maurizio Gasparri, con i vicepresidenti Roberto Menia ed Ettore Antonio Licheri, i segretari Marco Dreosto e Luigi Spagnolli, e i senatori Alfieri, Barcaiuolo, Borghi, Casini, Delrio, De Rosa, La Marca, Malan, Marton, Mieli, Monti, Petrenga, Pucciarelli, Spelgatti, Speranzon e Zedda.

Il terzo livello riguarda i presidenti dei gruppi parlamentari. Alla Camera: Galeazzo Bignami (FdI), Chiara Braga (PD), Riccardo Molinari (Lega), Enrico Costa (FI), Riccardo Ricciardi (M5S), Luana Zanella (AVS), Matteo Richetti (Azione), Maria Elena Boschi (IV), Maurizio Lupi (Noi Moderati) e Manfred Schullian (Minoranze linguistiche, Gruppo Misto). Al Senato: Lucio Malan (FdI), Francesco Boccia (PD), Massimiliano Romeo (Lega), Luca Pirondini (M5S), Stefania Craxi (FI), Raffaella Paita (IV), Michaela Biancofiore (Civici d’Italia–UDC–Noi Moderati–MAIE–Centro Popolare), Julia Unterberger (Per le Autonomie) e Peppe De Cristofaro (Gruppo Misto).

Inflazione al 17,2% in quattro anni: gli aumenti bastano?

La prima domanda parte dai numeri ISTAT. L’inflazione media annua è stata dell’8,1% nel 2022, del 5,7% nel 2023, dell’1,0% nel 2024 e dell’1,5% nel 2025, per una crescita composta dei prezzi nel quadriennio pari a circa il 17,2%. ITAMIL chiede ai destinatari se ritengano adeguati gli aumenti riconosciuti con i rinnovi contrattuali 2022–2024 e 2025–2027 e, in caso contrario, quali iniziative legislative e finanziarie intendano sostenere per recuperare il potere d’acquisto perduto. Non manca una domanda più scomoda: per quali ragioni non sono stati realizzati interventi economici più adeguati durante l’attuale legislatura?

La piazza del 18 luglio e l’incontro mai avvenuto con Meloni

Il secondo quesito riguarda la manifestazione dei sindacati militari del 18 luglio 2026 a Roma, alla quale hanno partecipato circa 6.000 persone per richiamare l’attenzione sulle condizioni economiche, previdenziali e professionali del personale. ITAMIL domanda quale valutazione la politica attribuisca a quella mobilitazione e quali iniziative intenda promuovere per darle seguito. Soprattutto, chiede per quali ragioni non risulti ancora realizzato un incontro diretto della Presidente del Consiglio con le organizzazioni sindacali rappresentative dei militari sulle principali questioni economiche e normative del personale.

Contratto 2025–2027: nove sigle su quattordici non hanno firmato

Il terzo punto tocca un dato che pesa sul comparto: nove organizzazioni su quattordici del Comparto Difesa non hanno sottoscritto l’accordo contrattuale 2025–2027. ITAMIL chiede ai politici di spiegare, secondo la loro lettura, le ragioni di quella scelta e se ritengano necessario promuovere audizioni parlamentari delle APCSM firmatarie e non firmatarie.

Legge di bilancio 2027: 140,8 milioni alle Forze di polizia, nulla di analogo ai militari

Il quarto quesito entra nel merito del disegno di legge di bilancio 2027. Gli articoli 98 e 99 prevedrebbero risorse aggiuntive per il trattamento accessorio e gli straordinari delle Forze di polizia, per un importo complessivo indicato di oltre 140,8 milioni di euro. La domanda è diretta: perché non sono state individuate analoghe risorse destinate al trattamento economico accessorio e al lavoro straordinario del personale militare? E quali emendamenti, stanziamenti e coperture finanziarie i destinatari intendono sostenere?

Specificità militare, una legge del 2010 ancora senza piena attuazione

Il quinto tema è quello dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco in materia di ordinamenti, carriere, rapporto d’impiego e tutela economica, pensionistica e previdenziale. Il comma 2 prevede specifici provvedimenti attuativi e le necessarie risorse finanziarie. ITAMIL chiede quali ulteriori provvedimenti legislativi siano ritenuti necessari per dare concretezza alla specificità sul piano economico e previdenziale.

Il caso Foti e la richiesta del giudice del lavoro per i sindacati militari

La sesta domanda è probabilmente la più articolata e parte da una vicenda interna all’associazione. L’allora Segretario Generale di ITAMIL ESERCITO, Girolamo Foti, è stato destinatario di una sospensione disciplinare dal servizio per due mesi in relazione a comunicazioni sindacali, non diffamatorie, rivolte ad alcune autorità politiche dell’attuale Governo sulla contrattazione 2022–2024. Secondo la ricostruzione degli organi di stampa nazionale, il TAR Sicilia aveva accolto il ricorso, mentre il CGA Sicilia ha successivamente riformato la decisione, confermando la legittimità della sanzione.

Il documento richiama gli articoli 21, 39, 52 e 54 della Costituzione e gli articoli 10 e 11 della CEDU, da bilanciare con le esigenze dell’ordinamento militare, e pone una serie di quesiti precisi: se sia necessario rafforzare le garanzie della libertà di critica sindacale, distinguendo le legittime contestazioni all’operato politico dalle condotte offensive o lesive della disciplina; se sia opportuno consentire alle APCSM e ai loro dirigenti di ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro nelle controversie su prerogative sindacali, permessi, distacchi, discriminazioni e condotte antisindacali; se si sia favorevoli a estendere alle associazioni militari, nei limiti compatibili con l’ordinamento, le tutele dell’articolo 28 della legge 300/1970 contro le condotte antisindacali. ITAMIL chiede inoltre di valutare, in termini generali, le disposizioni su nomina, trasparenza e incompatibilità dei componenti non togati degli organi di giustizia amministrativa speciale.

Legge 46/2022 e famiglie separate dal servizio

Il settimo quesito mette in discussione la proporzionalità dell’attuale disciplina sindacale militare. ITAMIL chiede se sia ragionevole che un militare possa conservare status e grado, ed essere persino valutato per incarichi di responsabilità, ma perdere una carica sindacale conferita democraticamente dagli iscritti a causa di una sanzione disciplinare di stato in assenza di reati. Da qui la richiesta di rivedere la legge 46/2022 introducendo maggiori garanzie.

Il secondo fronte è quello della famiglia, con il richiamo agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. L’associazione chiede di estendere le competenze di informazione e confronto delle APCSM a mobilità, trasferimenti, ricongiungimenti familiari, assegnazioni temporanee e avvicendamenti, e di consentire ai sindacati di intervenire sulle problematiche generali legate all’applicazione della legge 104/1992, dell’articolo 42-bis del D.Lgs. 151/2001 e, ove applicabili, delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000. Un confronto preventivo, sostiene ITAMIL, potrebbe ridurre il disagio delle famiglie separate per ragioni di servizio, il contenzioso amministrativo e le relative spese.

Strade Sicure, 500 militari in più a Milano: con quali tutele?

L’ottava domanda riguarda il rafforzamento dell’operazione Strade Sicure a Milano, annunciato nell’ottobre 2026 con l’impiego di 500 militari aggiuntivi. ITAMIL chiede se sia sostenibile incrementare gli impegni operativi senza un corrispondente rafforzamento strutturale degli organici, quali risorse si intendano destinare ad alloggi, vitto, trasporti, trattamento economico, recuperi e tutela delle famiglie, e quali provvedimenti si intendano sostenere per il reclutamento e il ricambio generazionale.

Le inchieste di Piazzapulita e le condizioni di servizio

Il nono quesito prende spunto dalle segnalazioni e dalle inchieste giornalistiche sulle condizioni di vita e di lavoro del personale militare, tra cui i servizi della trasmissione Piazzapulita. L’associazione chiede al Parlamento se intenda promuovere audizioni delle APCSM e dell’Amministrazione della Difesa per approfondire le criticità, distinguendo le circostanze documentate da quelle ancora da accertare, e quali interventi voglia sostenere su sicurezza, benessere lavorativo, alloggi, servizi interni e condizioni di impiego.

Tre priorità personali, con risorse e tempi

La decima domanda è quella che dà il titolo al documento. A ogni destinatario viene chiesto di indicare le tre iniziative legislative prioritarie che intende personalmente sostenere per migliorare le condizioni economiche, previdenziali e professionali dei militari. Per ciascuna, quattro elementi obbligatori: il provvedimento concreto, le risorse finanziarie e le coperture, i tempi di realizzazione e l’impegno politico, specificando se per l’attuale legislatura o per la successiva.

La domanda «+1»: sanità militare e il ruolo dei privati

La domanda speciale riguarda il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, che ha introdotto la revisione dell’organizzazione della Sanità militare. ITAMIL chiede quali benefici concreti riceveranno i militari dalla riforma e quali risorse economiche e professionali saranno destinate alla sua attuazione. I quesiti si concentrano in particolare sull’eventuale coinvolgimento di strutture sanitarie private: se siano previsti accordi o convenzioni, quali soggetti potrebbero beneficiarne economicamente, con quali procedure e garanzie di trasparenza, e se si ritenga opportuno rendere pubblici criteri di selezione, beneficiari, assetti proprietari e condizioni delle convenzioni. L’associazione chiede infine quali conseguenze siano previste per il personale sanitario militare in termini di impiego, riconoscimento professionale, carriera, trattamento economico, diritti sindacali e mobilità.

Il regolamento: chi non risponde finisce in elenco

I testi saranno pubblicati senza alterazioni sostanziali, con nominativo, carica e, ove consentito, fotografia del rappresentante politico. L’articolo 6 prevede che ITAMIL possa pubblicare l’elenco di chi ha risposto e di chi non lo ha fatto entro il termine, precisando che la mancata risposta sarà indicata solo come dato di partecipazione, senza attribuire motivazioni. Le risposte tardive potranno comunque essere pubblicate con indicazione della data di ricezione, e le richieste documentate di rettifica saranno esaminate e recepite se fondate.

L’associazione ribadisce la propria imparzialità rispetto a tutte le forze politiche: l’iniziativa non costituisce sostegno a partiti o candidati né indicazione di voto, ma vuole permettere a iscritti, familiari e cittadini di conoscere e valutare liberamente gli impegni assunti. Lo slogan finale lascia poco spazio all’interpretazione: «Nel 2027 si vota: ITAMIL chiede fatti, non promesse!».

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