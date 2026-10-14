L’Italia torna al comando di KFOR: Crosetto a Pristina per il generale Vergori, ma dopo 27 anni la domanda è una sola: cosa ci resta in mano?

Pristina – L’Italia riprende in mano la Kosovo Force. Oggi, 14 ottobre, nel quartier generale di Camp Film City – i vecchi studi cinematografici della Kosovafilmi trasformati in base NATO – il generale di divisione paracadutista Roberto Vergori ha assunto il comando della missione alleata in Kosovo, subentrando al parigrado turco Özkan Ulutaş, al termine del suo secondo mandato alla guida di KFOR. Alla cerimonia era presente il ministro della Difesa Guido Crosetto, accompagnato da una nutrita rappresentanza di ufficiali generali dell’Esercito, a certificare che Roma considera questo passaggio di consegne qualcosa di più di una rotazione di routine.

Vergori guida la XXXI rotazione di KFOR ed è il quindicesimo generale italiano a sedere su quella poltrona dal 1999, dopo la parentesi di un anno del generale Ulutaş che aveva a sua volta raccolto il testimone da Enrico Barduani nell’ottobre 2025. Al suo fianco, come vicecomandante, il generale di brigata turco Onur Çakıcı. Il passaggio di consegne era stato avviato già in agosto, quando Vergori aveva condotto la delegazione della futura rotazione a Pristina, e si è concluso con l’arrivo definitivo del nuovo comandante il 9 ottobre, per cinque giorni di affiancamento con il predecessore.

Chi è Roberto Vergori, il paracadutista che conosce già il Kosovo

Il curriculum del nuovo comandante parla la lingua delle missioni all’estero: Kosovo, Macedonia del Nord, Afghanistan, Libano, Libia. Nell’ottobre 2021 ha assunto il comando della Brigata Paracadutisti “Folgore”, i cui reparti sono stati schierati proprio in Kosovo, anche nella protezione del monastero di Visoki Dečani, uno dei siti più sensibili per la comunità serba. Più recentemente ha guidato la Joint Task Force Lebanon – Sector West di UNIFIL, il settore a guida italiana della missione ONU nel sud del Libano.

Non sfugge agli osservatori che Vergori provenga dalla stessa componente, quella paracadutista, che esprime oggi il vertice della Forza Armata. È una filiera consolidata, dalla quale negli ultimi anni sono usciti diversi incarichi di comando di primo piano, e che fa dell’Esercito il vero regista di questa missione. Anche per questo la cerimonia di Pristina è stata, a tutti gli effetti, una vetrina istituzionale dell’Esercito Italiano al completo, con il ministro Crosetto in prima fila in una fase – come riportato nei giorni scorsi da Domani a proposito della vicenda di un appalto per la bolla tattica militare, per cui è stata chiesta l’archiviazione – non priva di frizioni tra il vertice politico e quello militare.

I serbi applaudono l’arrivo degli italiani

Che l’Italia torni al comando è stato accolto con favore soprattutto dalla comunità serba del Kosovo. Il giornalista Miloš Garić, intervenendo alla televisione pubblica RTS, ha ricordato che “i Carabinieri italiani hanno sorvegliato per tutti questi anni il ponte sull’Ibar a Kosovska Mitrovica, garantito la sicurezza dei serbi e fornito protezione, in particolare attorno ai monasteri e ai siti religiosi della Metohija”, aggiungendo che Visoki Dečani “è stato salvato più volte dagli estremisti albanesi grazie ai soldati italiani di KFOR”. Il ricercatore Nikola Vujinović si aspetta dal generale italiano “un approccio più equo verso la comunità serba”, pur riconoscendo che Italia e Turchia sono entrambi Paesi che hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo.

Dall’altra parte del fiume le aspettative sono più fredde: l’analista albanese Spahiu non prevede nulla di particolarmente nuovo dal cambio al vertice e chiede solo che KFOR “mantenga la propria credibilità” come istituzione più fidata del Paese. Il capitale di fiducia conquistato sul terreno dai militari italiani in oltre un quarto di secolo, insomma, è reale. È forse l’asset più solido che l’Italia possiede in Kosovo. Ma è anche un asset che, da solo, non si traduce automaticamente in politica estera.

Una missione che si restringe: da 4.700 a 3.000-3.500 uomini

Vergori eredita una KFOR in piena fase di ridimensionamento. Il 12 giugno scorso, nel ventisettesimo anniversario della missione nata con la Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza ONU, il comandante supremo alleato in Europa, il generale statunitense Alexus Grynkewich, ha annunciato l'”ottimizzazione” della forza: “Le condizioni attuali offrono l’opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza di KFOR”. Il segretario generale Mark Rutte ha poi messo le cifre sul tavolo: da circa 4.700 militari si tornerà ai livelli pre-2023, ovvero tra 3.000 e 3.500 uomini, con riduzioni calibrate sui cicli nazionali di rotazione da qui al prossimo anno. Già a gennaio la NATO aveva interrotto, dopo due anni di rotazioni continue, l’invio delle forze di riserva.

La transizione è già visibile sul terreno: il passaggio alla Polizia del Kosovo della responsabilità sul ponte principale sull’Ibar a Mitrovica e il coinvolgimento della stessa polizia kosovara nel dispositivo di sicurezza attorno a Visoki Dečani. Il generale Ulutaş, prima di lasciare, ha tenuto a precisare che “l’ottimizzazione non costituisce un trasferimento del mandato di KFOR alla Polizia del Kosovo, né rappresenta un ritiro o una riduzione dell’impegno NATO”. Resta il fatto che la situazione, definita “generalmente calma”, è dallo stesso comando descritta come “fragile”, con un potenziale di nuove tensioni soprattutto nel Nord.

L’Italia primo contributore, ma la decisione la prende Washington

Qui sta il nodo. L’Italia è il primo contributore di KFOR: 852 militari, 137 mezzi terrestri e un velivolo, secondo i dati del Ministero della Difesa, davanti agli Stati Uniti che schierano tra i 590 e i 760 uomini, in gran parte a Camp Bondsteel. Eppure, quando a giugno Bruxelles ha annunciato i tagli, Roma ha potuto solo frenare. Il governo ha definito la missione “indispensabile per la stabilità dei Balcani” e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invocato il rafforzamento del “pilastro europeo”. Diplomatici europei avevano già riferito che l’intenzione di ridurre il proprio contingente partiva proprio dagli Stati Uniti, nel quadro di un disimpegno dall’Europa che, secondo il New York Times, l’amministrazione Trump intende estendere anche ad aerei e navi.

È questo lo scetticismo che serpeggia tra gli addetti ai lavori e che la cerimonia di oggi non dissolve: una missione che rischia di essere percepita come un parcheggio di truppe in attesa che la Casa Bianca di turno decida quando e come chiudere la partita balcanica. Il presidente Trump non ha mai nascosto la volontà di riportare a casa i soldati americani dai teatri ritenuti secondari. Se il ritiro arrivasse in modo repentino, come accadde in Afghanistan, o nel quadro di un’intesa più ampia con Mosca – che a Belgrado conserva un peso politico ed energetico tutt’altro che marginale – l’Italia si troverebbe a gestire da sola, o quasi, una presenza che ha costruito per 27 anni sotto bandiera alleata.

Il conto che nessuno presenta: cosa ha portato a casa l’Italia?

La domanda scomoda, allora, non è se KFOR serva alla NATO, ma cosa serva all’Italia come Italia. In oltre un quarto di secolo Roma ha investito uomini, mezzi e risorse rinnovate ogni anno nella deliberazione sulle missioni internazionali, con un impegno che è stato spesso il più oneroso tra quelli dei Paesi europei presenti. In cambio ha ottenuto quattordici comandi di missione, oggi quindici, un prestigio operativo indiscusso e la gratitudine di una comunità serba che si fida più dei nostri Carabinieri che di qualunque altra uniforme.

Ma sul piano delle relazioni strategiche, politiche e industriali il bilancio è più sfumato. L’Italia è uno dei primi partner commerciali della Serbia, dove lo stabilimento Stellantis di Kragujevac resta il simbolo di una presenza industriale nata ben prima delle attuali tensioni. In Kosovo, il Paese ha riconosciuto l’indipendenza e ha sostenuto la candidatura all’Unione europea presentata nel dicembre 2022. Il governo Meloni spinge per l’integrazione dei Balcani occidentali nell’UE. Eppure il dialogo Belgrado-Pristina, facilitato da Bruxelles, procede per fasi di stallo ed escalation verbale, e il Kosovo è riconosciuto ancora solo da 109 dei 193 membri delle Nazioni Unite. Il peso italiano sui tavoli dove si decide – a Washington, a Bruxelles, nel dialogo tra le due capitali balcaniche – non appare proporzionato al peso italiano sul terreno.

Le priorità di Vergori e il vero banco di prova

Nel documento di transizione preparato dalla Folgore, le sfide del mandato sono già scritte: il Nord, il dialogo Kosovo-Serbia, le minacce ibride e la disinformazione, il coordinamento a più livelli tra KFOR, terzo anello della sicurezza, la Polizia del Kosovo, primo anello, ed EULEX, secondo anello. A Vergori spetterà il compito più delicato dal 2023 a oggi: accompagnare la riduzione della forza senza che il ridimensionamento venga letto da qualcuno come un invito a riaprire vecchie partite.

Il banco di prova, però, non sarà solo militare. Sarà capire se l’Italia riuscirà a trasformare la credibilità accumulata in 27 anni di presenza in una capacità di influenza reale, prima che il quadro cambi per decisione altrui. Perché se un giorno le truppe dovessero tornare a casa nottetempo, resterebbe da spiegare ai contribuenti che cosa, oltre alle medaglie e al rispetto dei serbi di Mitrovica, il Paese ha davvero portato a casa dal Kosovo. Oggi a Pristina si è celebrato un comando. La risposta a quella domanda, invece, deve ancora arrivare.

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