Intrattenimento tutto online, da PlayStation ai casinò

L’intrattenimento nel corso degli ultimi vent’anni ha fatto passi da gigante, cavalcando a pieno l’onda di Internet. Che ha stravolto e cambiato tutto, non sempre in peggio come sostengono gli storici detrattori. Anzi in alcune cose la rete ha semplificato le operazioni, ha rotto le barriere, ha garantito accessibilità e portabilità perenni. Sono cambiati tutti i settori, è cosa nota. Ma quello dell’intrattenimento sopracitato è forse il settore più influenzato da internet prima, dai progressi tecnologici poi. In che modo? Con semplicità: è cambiato il terreno di gioco. Se prima console e pc funzionavano solo con i dischi a loro interno, oggi basta accedere a Google e recarsi su qualsiasi piattaforma. O addirittura dalle console stesse.

PlayStation Plus ha aperto un mondo



Se ne cita uno su tutti, perché i programmi sarebbero talmente tanti da rendere impossibile una loro elencazione. La console di casa Sony ha lanciato, dagli anni ’10 del 2000, il suo PlayStation Plus. Tutto online, come suggerisce la parola e come noto ai tanti abbonati in giro per il mondo. Si tratta di un enorme catalogo messo a disposizione dei gamer, che concede ad oggi la possibilità di provare i nuovi titoli o giocare in streaming a giochi già resi popolari negli anni in versione fisica. Inoltre, essendo un abbonamento, offre una serie di scontistiche esclusive su titoli digitali da scaricare e conservare in catalogo per tutto il tempo che si vuole. Un notevole passo in avanti che ha permesso una evoluzione positiva per Sony e per i suoi giocatori. I Millennials – i più giovani utenti PlayStation, hanno così conosciuto dapprima il digitale, poi tutto il resto.

Il mobile game, un altro passo in avanti

Un altro passo in avanti è stato rappresentato dal cosiddetto mobile game, ovvero il gioco da smartphone e tablet. Dispositivi portabili per antonomasia, sarebbe riduttivo definirli cellulari o personal computer. Si tratta di dispositivi ultra tecnologici che oggi annoverano alcuni dei titoli più celebri nell’intero panorama del gambling. E si badi, non titoli riadattati ma titoli pensati ex novo per dispositivi di casa Apple, Samsung e a seguire. Oggi è impossibile non trovare almeno un giovane, ma non solo, intento a giocare via cellulare. Il settore peraltro è in fase di crescita ed espansione. Saliranno i suoi standard quanto più aumenteranno dispositivi tecnologici e sempre più sviluppati.

Anche i casinò sono online