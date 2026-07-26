Quando un intervento esemplare della Polizia finisce sotto accusa: il caso Bologna divide l’Italia

Quando un intervento esemplare della Polizia è sotto accusa

La morte di una persona a seguito dell’intervento di polizia di Bologna è un fatto tragico da affrontare con accertamenti rigorosi. Sono assolutamente convinto che le indagini debbano proseguire senza esitazioni e che tutti gli esami tecnici, a cominciare da quelli medico-legali, debbano essere svolti fino in fondo per accettare definitivamente la causa di morte del fermato.

Le immagini dell’intervento

Fatta questa doverosa premessa, ho guardato e riguardato più volte la versione lunga del video dell’intervento di polizia e, limitandomi a ciò che mostrano quelle immagini, davvero non riesco a comprendere quali errori possano essere contestati ai due agenti intervenuti.

Il filmato documenta un’attività di contenimento e ammanettamento che appare esemplare sotto ogni profilo: pulita, controllata, proporzionata e ponderata. Non si vedono colpi, percosse gratuite o forme di inutile aggressività. Si vedono due operatori, peraltro giovanissimi, impegnati a immobilizzare una persona che oppone resistenza, impiegando esclusivamente la forza necessaria e mantenendo il controllo della situazione.

La ricerca della verità e la presunzione di colpevolezza

Naturalmente, il video non può spiegare da solo le cause del successivo decesso, che dovranno essere individuate dagli accertamenti medico-legali. Tuttavia, una cosa è cercare doverosamente la verità, altra è trasformare automaticamente gli agenti in colpevoli soltanto perché l’intervento ha avuto un esito tragico. Lo dico più chiaramente: anche un intervento di polizia impeccabile può avere un esito tragico. Il monopolio della forza che demandiamo allo Stato contempla anche questa tragica eventualità senza che ciò trasformi i difensori della nostra sicurezza in criminali.

Il rischio per le Forze dell’ordine

Se persino un’operazione condotta in questo modo viene messa all’indice, il problema diventa enorme. Si educano i cittadini all’idea che la Polizia, di fronte a una persona agitata e resistente, non possa concretamente fare nulla. Cosa ancora più grave, si rischia di contaminare la stessa consapevolezza operativa degli appartenenti alle Forze dell’ordine, inducendoli a pensare che intervenire significhi comunque esporsi a un processo mediatico e giudiziario.

Così si crea un incentivo perverso: quando possibile, girarsi dall’altra parte può diventare professionalmente meno rischioso che adempiere al proprio dovere. Dobbiamo opporci con tutte le forze (anzi, con tutte le norme!) a questa deriva. Uno Stato che pretende coraggio – ormai più giuridico che fisico – dai propri servitori non può più abbandonarli o delegittimarli quando qualcosa va storto. O riconosciamo loro la facoltà di astenersi dall’intervenire, se non addirittura il diritto di sciopero, e allora per noi è davvero la fine, oppure li dobbiamo difendere definitivamente da qualsiasi punibilità ogniqualvolta hanno rispettato le più accreditate regole operative, come a me pare sia accaduto in questo caso.

Una tragica eventualità

Se, poi, il rispetto di tale regole ha portato alla morte di colui che altri cittadini impauriti avevano scongiurato la Polizia di rendere innocuo, dobbiamo accettarlo come tragica eventualità, tristissima ma inevitabile.

La sicurezza di tutti

Esonerare da condanne – soprattutto preventive – i due poliziotti di Bologna non significa auspicare uno Stato autoritario, ma soltanto impedire che, insieme alla loro serenità operativa, venga definitivamente distrutta anche la sicurezza di noi tutti.

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