Il capitolo inedito della richiesta di arresto

Nelle 685 pagine della richiesta di arresto per Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia indagato per depistaggio dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, c’è un capitolo che fino a oggi non era emerso. Si intitola “I contatti istituzionali” e, secondo quanto riporta Repubblica in un articolo di Salvo Palazzolo, ricostruisce il modo in cui la “rete relazionale” attorno all’ex prefetto sarebbe entrata in azione non soltanto per cercare di conoscere i segreti dell’indagine nissena, ma anche per «influenzare la nomina di alte cariche dello Stato».

I pubblici ministeri lo scrivono nero su bianco: «È il caso della nomina del fratello di Gianni De Gennaro, Andrea, come comandante generale della Guardia di Finanza».

Un punto va chiarito subito, perché pesa sulla lettura di tutta la vicenda: su questo capitolo i magistrati non intravedono reati. La ricostruzione serve piuttosto a sostenere la tesi secondo cui la rete di relazioni dell’ex capo della Polizia lo renderebbe un indagato ancora in grado di inquinare le indagini. È per questa ragione che il procuratore Salvatore De Luca ha riproposto l’intera richiesta al tribunale del riesame, dopo il rigetto della gip Giulia Zappalà, che ha negato l’arresto pur affermando nelle motivazioni che l’indagato «ha nascosto qualcosa».

La telefonata del 13 aprile 2023

La questione della nomina di Andrea De Gennaro entra nelle carte dell’inchiesta nel pomeriggio del 13 aprile 2023. In quelle settimane il governo è spaccato sulla scelta del nuovo vertice delle Fiamme Gialle, come InfoDifesa aveva raccontato quando il generale Zafarana lasciò il comando al suo vice senza che Palazzo Chigi avesse ancora trovato un successore. I due fratelli parlano al telefono della designazione imminente.

«Quando lo fanno il Consiglio dei ministri?», chiede Gianni. «Ecco appunto non lo so – risponde Andrea – ma… so che ci sei andato ieri, ma ci sarebbe da riprendere un contatto con il tuo omonimo».

Il riferimento, secondo i pm, è a Gianni Letta, lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi, da decenni figura di raccordo fra istituzioni e politica. Gianni De Gennaro rassicura il fratello: «Alle nove domani mattina lo vedo».

«Il suo capo delegazione non si sta comportando bene»

Andrea De Gennaro entra nel merito: «Bravo, allora gli devi dire di spegnere quell’altro, eee, quello, perché non si sta comportando bene il suo capo delegazione dentro». Gianni chiede: «Quello degli esteri?». Andrea conferma: «Eh, bravo».

Secondo la ricostruzione dei magistrati, il riferimento è al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che il giorno prima, a margine della festa della Polizia a Roma, aveva risposto così ai cronisti sulla partita delle nomine: «Non c’è nessuna lite, né guerra, solo un lavoro accurato per scegliere le persone più competenti, indicando dei nomi che siano di donne e uomini capaci che possano svolgere nel modo migliore il proprio servizio».

Il tono della conversazione si fa più diretto. Andrea appare preoccupato: «Bisogna dirgli: “Non hai capito”». Il fratello rincara con un’espressione colorita, invitando a non creare ostacoli. Andrea insiste: «Eh, “Non hai capito, il nome è quello, punto e basta“». Gianni commenta: «È tutto un gioco». E Andrea chiude: «I dettagli te li do quando ci vediamo, però è urgente, è urgente».

«Gliela devo mettere giù pesante»

Più avanti nella stessa conversazione il generale torna sulla propria posizione: «Però è importante che fai anche questa cosa». I due discutono di «quello che si è messo di traverso». Andrea De Gennaro precisa: «Non direttamente sulla mia posizione, però insomma». Gianni rassicura: «Io gli dico che si sta mettendo di traverso… Gliela devo mettere giù pesante». Il fratello ringrazia: «Esatto, bravo, bravo».

Il giorno successivo, dopo l’incontro con Letta, Gianni De Gennaro riferisce al fratello l’esito del colloquio: «Gli ho detto, vedi che quello non si sta comportando bene». E riporta la risposta che avrebbe ricevuto dall’interlocutore: «Apposta non me ne ha parlato, oggi ci penso io».

Il contesto politico: Mantovano, Giorgetti e il peso dell’incarico

La nomina di Andrea De Gennaro a comandante generale arrivò nel maggio 2023. Secondo la ricostruzione di Dagospia, a pesare sulla scelta sarebbe stato un ristretto gruppo di consiglieri di cui il sottosegretario Alfredo Mantovano si era circondato all’inizio dell’esperienza di governo – Luciano Violante, Marco Minniti e lo stesso Gianni De Gennaro – mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, titolare del dicastero da cui le Fiamme Gialle dipendono, si trovava in viaggio istituzionale in Giappone. Si tratta di una lettura giornalistica, non di un elemento contenuto negli atti dell’inchiesta.

Il punto che rende la vicenda delicata è la natura stessa dell’incarico. Il comandante generale della Guardia di Finanza guida un Corpo che, come ricordato nelle celebrazioni per i 251 anni dalla fondazione, esercita funzioni di polizia economico-finanziaria e lavora a stretto contatto con le procure sulle inchieste più rilevanti del Paese, E il suo nome è tornato più volte nel risiko delle nomine ai vertici militari decise dal Consiglio dei ministri, anche in relazione alle proroghe del mandato, che alla luce dei recenti accadimenti potrebbero non essere ulteriormente confermate.

Violante: «Metterei entrambe le mani sul fuoco»

Nel frattempo l’ex capo della Polizia ha ricevuto una difesa pubblica di peso. Durante la puntata di Agorà su Rai Tre del 17 novembre, il presidente emerito della Camera Luciano Violante ha dichiarato: «Io metterei entrambe le mani sul fuoco per De Gennaro, lo conosco da anni. Anni fa avevo bisogno di un’informazione e chiesi a Falcone “posso parlare con De Gennaro?” e lui mi rispose “È come se parlassi con me“. Credo che la Repubblica debba, a uomini come De Gennaro, la propria sopravvivenza».

Un dettaglio che Dagospia non manca di sottolineare: Violante fu nominato presidente della Fondazione Leonardo quando Gianni De Gennaro era al vertice del gruppo ex Finmeccanica.

Cosa succede ora

La partita giudiziaria è aperta su due fronti. Da una parte il tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull’appello della Procura dopo il no della gip all’arresto. Dall’altra l’indagine principale, quella sul presunto depistaggio nelle indagini sulla strage del 19 luglio 1992, con la gip che nelle motivazioni ha parlato di «nuove prospettive» su una possibile «cabina di regia dietro le stragi».

Le intercettazioni sulla nomina del fratello, lo ribadiscono gli stessi pm, non configurano ipotesi di reato. Restano però agli atti come fotografia di un sistema di relazioni che, secondo l’accusa, continua a muoversi attorno all’ex capo della Polizia. Per Gianni De Gennaro, che resta indagato e dunque presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva, la sfida sarà dimostrare che quella rete non ha mai interferito con la ricerca della verità su via D’Amelio.

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