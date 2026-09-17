Trasferito d’autorità dopo il concorso da ufficiale, la Difesa gli nega l’indennità: il Consiglio di Stato la condanna e la sanziona per appello “manifestamente infondato”

(di Avv. Umberto Lanzo)

Una battaglia iniziata nel 2012 per 12.515 euro

Un sergente dell’Esercito che vince un concorso riservato al personale militare, diventa sottotenente e viene spostato a 500 chilometri di distanza ha diritto all’indennità di trasferimento. Non è una prima assegnazione, non c’è nessuna “novazione” del rapporto di lavoro e il Ministero della Difesa non può sostenere il contrario. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione seconda, respingendo l’appello proposto dall’Amministrazione contro la sentenza del Tar Lombardia che aveva già dato ragione al militare.

La ruota attorno a una cifra tutto sommato contenuta, 12.515,40 euro, ma dietro la quale si nasconde una questione di principio che tocca centinaia di sottufficiali passati nei ruoli degli ufficiali attraverso i concorsi interni.

Dal Savoia Cavalleria di Grosseto all’AVES Aquila di Orio al Serio

I fatti, come ricostruiti nella sentenza, partono dall’agosto 2011. Il ricorrente, allora sottufficiale del ruolo sergenti, partecipa al concorso per titoli ed esami indetto con decreto PERSOMIL n. 165/11 del 17 agosto 2011 per il reclutamento, tra l’altro, di 60 ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito.

Il bando, all’articolo 2 lettera e), ammetteva alla selezione i sottufficiali del ruolo sergenti con almeno tre anni di permanenza nel ruolo. Il ricorrente vince e, con nota del 24 febbraio 2012, viene nominato sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale con decorrenza 21 febbraio 2012.

Terminato il corso formativo, arriva il dispaccio n. 887/092/6.17.4 del 19 luglio 2012: trasferimento d’autorità, a decorrere dal 24 luglio 2012, dal Reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto, dove prestava servizio come sergente, al Reggimento AVES Aquila di Orio al Serio. Circa 500 chilometri, in un comune diverso. Tutti i presupposti dell’articolo 1 della legge 86 del 2001 sembrano esserci.

La richiesta rimasta senza risposta

Il 2 ottobre 2017 il militare chiede formalmente l’indennità, inviando l’istanza via pec il 7 ottobre. Lo Stato Maggiore dell’Esercito, il 19 gennaio 2018, gira la pratica a PERSOMIL chiedendo chiarimenti sulla possibilità di riconoscere il beneficio. Da lì, il silenzio: la Direzione generale non risponde né all’interessato né allo Stato Maggiore.

Non resta che la via giudiziaria. Il Tar di Brescia respinge l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, accoglie il ricorso e condanna il Ministero al pagamento della somma e delle spese di lite.

L’appello della Difesa: “era un concorso pubblico”

Il Ministero impugna la sentenza con un unico motivo, notificato il 19 ottobre 2023: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 86/2001. La tesi difensiva è che si trattasse di un concorso pubblico con posti riservati solo al ruolo marescialli, con conseguente novazione del rapporto e qualificazione della nuova sede come prima assegnazione, non indennizzabile.

Un dettaglio processuale pesa fin da subito: il Ministero non impugna il capo della sentenza sulla prescrizione, che passa quindi in giudicato interno.

I principi dell’Adunanza Plenaria richiamati dal Collegio

Prima di entrare nel merito, la sezione seconda ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. L’articolo 1 della legge 86/2001 riconosce al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia, trasferito d’autorità in un comune diverso, un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi e ridotta del 30 per cento per i secondi dodici.

L’Adunanza Plenaria, con le sentenze n. 23 del 2011 e n. 1 del 2016, ha fissato i tre elementi costitutivi del diritto: un provvedimento di trasferimento d’ufficio, una distanza superiore a dieci chilometri tra vecchia e nuova sede, l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso. E ha chiarito che il trasferimento è “d’autorità” solo quando soddisfa in via primaria l’interesse pubblico, non quando nasce da una scelta del dipendente.

La giurisprudenza successiva ha poi tracciato il confine decisivo per il caso in esame: nessuna indennità se il passaggio al grado superiore deriva da un concorso pubblico con conquista di un posto fuori dalla quota riservata ai militari, perché in quel caso il rapporto si “rinnova” e la sede successiva è una prima assegnazione. Indennità dovuta, invece, quando il trasferimento segue un concorso riservato o parzialmente riservato al personale militare, con posto conseguito nella quota di riserva, perché non c’è alcuna soluzione di continuità tra vecchio e nuovo servizio.

Quando l’indennità non spetta: l’elenco del Consiglio di Stato

La sentenza offre anche una sistematizzazione utile per tutti gli operatori. Il diritto non sorge:

in caso di prima assegnazione al termine del corso di formazione ai sensi dell’articolo 976 del Codice dell’ordinamento militare, o di superamento di concorso totalmente pubblico o parzialmente riservato per posti fuori riserva;

al termine del corso di formazione ai sensi dell’articolo 976 del Codice dell’ordinamento militare, o di superamento di concorso totalmente pubblico o parzialmente riservato per posti fuori riserva; quando il trasferimento deriva da una scelta libera e volontaria del militare, come la risposta a un interpello, la domanda di impiego presso enti internazionali o l’adesione a procedure selettive per il trasferimento in altra regione senza indicazione della sede;

del militare, come la risposta a un interpello, la domanda di impiego presso enti internazionali o l’adesione a procedure selettive per il trasferimento in altra regione senza indicazione della sede; nei casi di assegnazione temporanea (ad esempio per mandato elettorale) o di trasferimento imposto dalla legge per ragioni riconducibili al lavoratore, come l’incompatibilità elettorale;

(ad esempio per mandato elettorale) o di trasferimento imposto dalla legge per ragioni riconducibili al lavoratore, come l’incompatibilità elettorale; quando al provvedimento non segue l’effettiva presa di servizio , pur con l’assunzione in “forza effettiva”;

, pur con l’assunzione in “forza effettiva”; quando la nuova sede, pur in un comune diverso, dista meno di dieci chilometri dalla precedente, calcolati tra le sedi di servizio secondo l’ordinaria percorrenza stradale;

dalla precedente, calcolati tra le sedi di servizio secondo l’ordinaria percorrenza stradale; in via residuale, ogni volta che il mutamento di sede non origini da una scelta esclusiva dell’Amministrazione per la cura dell’interesse pubblico. L’indennità, ricorda il Collegio, è un credito di fonte legale che compensa un disagio imposto, non un ausilio solidaristico garantito a ogni cambio di sede.

Il bando smentisce il Ministero

Applicando queste coordinate, il Consiglio di Stato demolisce la tesi dell’Amministrazione con due argomenti. Il primo: il dispaccio del 19 luglio 2012 qualifica espressamente la movimentazione come trasferimento d’autorità. Il secondo, decisivo: basta leggere l’articolo 2 del bando per constatare che erano ammessi anche i sottufficiali del ruolo sergenti, sempre nell’ambito del personale militare. La circostanza che il bando prevedesse una “riserva nella riserva” a favore dei marescialli non cambia la natura della procedura, che resta un concorso riservato ai militari ai sensi dell’articolo 627, comma 6, del Codice dell’ordinamento militare.

Nessuna novazione, quindi, e nessuna prima assegnazione: la sede assegnata dopo il corso formativo è un trasferimento d’autorità a tutti gli effetti, esattamente come indicato nel dispaccio.

I giudici sottolineano inoltre che la stessa sezione si era già pronunciata in senso favorevole ai militari sulla medesima procedura concorsuale (sentenza n. 875 del 2023) e su quella immediatamente successiva con identici requisiti di ammissione (sentenze n. 876 e n. 10534 del 2023), oltre alla n. 3968 del 2025 depositata dalla difesa dell’appellato. I precedenti invocati dal Ministero (sentenze n. 3580 e 7789 del 2021 e n. 6567 del 2023) riguardavano invece vincitori di concorsi pubblici risultati fuori quota di riserva, un’ipotesi del tutto diversa.

Il conto finale per l’Amministrazione

L’appello viene respinto perché “manifestamente infondato”. E qui scatta la parte più severa della decisione. Il Ministero della Difesa è condannato a rifondere all’appellato 4.000 euro di spese del grado, di cui 3.000 euro oltre accessori a titolo di spese di lite e 1.000 euro ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, il tutto da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nella motivazione il Collegio rileva anche che l’infondatezza manifesta del gravame integra i presupposti dell’articolo 26, comma 2, c.p.a., con conseguente pagamento della sanzione di 2.000 euro, secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e i principi della Corte di Cassazione in materia di lite temeraria.

Il messaggio che arriva da Palazzo Spada è netto: su una questione già risolta più volte dalla stessa sezione e con un bando che parlava da solo, insistere in appello ha un costo. E a pagarlo, questa volta, è l’Amministrazione che per anni aveva lasciato senza risposta la richiesta di un proprio ufficiale.

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