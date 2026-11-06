Polizia di Stato, indennità info-investigativa: 17 milioni sul tavolo per 16.000 agenti, si punta a 50 euro al mese

Nuovo round al Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Si è tenuto ieri mattina, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un nuovo incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato sugli accordi integrativi del FESI 2024 e 2025, il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali. Al centro del confronto, ancora una volta, due temi che il personale attende da tempo: l’introduzione dell’indennità info-investigativa e la creazione di una specifica indennità per chi presta servizio presso la Polizia Scientifica.

A darne notizia è una nota congiunta firmata da SAP, COISP, MOSAP, FSP Polizia – Es – Consap – MP – Cosap – Uilps e SILP CGIL, con le firme di Paoloni, Pianese, Mazzetti e Colapietro.

Le risorse disponibili: 7 milioni per il 2024, 10 per il 2025

Il nodo è prima di tutto economico. Le sigle hanno chiesto all’Amministrazione di procedere rapidamente all’utilizzo delle risorse già stanziate e disponibili: circa 7 milioni di euro per l’anno 2024 e circa 10 milioni di euro per l’anno 2025. Fondi che, nelle intenzioni dei sindacati, devono andare a remunerare il personale impegnato negli Uffici investigativi e di Polizia Giudiziaria, ovvero chi quotidianamente svolge attività info-investigativa.

La richiesta: chiudere i due accordi insieme

Un passaggio chiave della posizione sindacale riguarda i tempi. Le Organizzazioni hanno chiesto che i due accordi integrativi, quello per il 2024 e quello per il 2025, vengano conclusi contemporaneamente. L’obiettivo dichiarato è quello di remunerare nel modo più ampio possibile tutto il personale coinvolto in questo tipo di attività, evitando frammentazioni e ritardi tra un’annualità e l’altra.

L’obiettivo dei 50 euro mensili

Sul piano degli importi, la richiesta è chiara: assicurare un’indennità mensile il più vicina possibile ai 50 euro. Il riferimento è a quanto già avvenuto con il penultimo contratto di lavoro, che ha introdotto indennità di analogo valore per altre specializzazioni e attività. Un parametro che i sindacati intendono ora estendere anche a chi opera nel settore investigativo e alla Polizia Scientifica, colmando un divario considerato non più giustificabile.

L’impegno dell’Amministrazione: i conteggi su 16.000 poliziotti

Di fronte alla posizione delle Organizzazioni Sindacali, l’Amministrazione ha assunto l’impegno di effettuare i calcoli per la distribuzione delle risorse, sia per il 2024 che per il 2025. La platea interessata, secondo quanto emerso nel corso della riunione, dovrebbe riguardare circa 16.000 appartenenti alla Polizia di Stato. I conteggi, non appena completati, saranno portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali, che potranno così valutare nel dettaglio la ripartizione proposta.

Cosa succede ora

Le sigle firmatarie hanno fatto sapere che continueranno a seguire «con la consueta attenzione» le proposte avanzate, con l’obiettivo di arrivare a un accordo definitivo nel più breve tempo possibile. La partita, dunque, resta aperta: il prossimo passaggio sarà la presentazione dei conteggi da parte dell’Amministrazione, dai quali dipenderà la concreta misura dell’indennità che finirà nelle buste paga di chi lavora negli uffici investigativi e nei laboratori della Scientifica.

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