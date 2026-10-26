Trapani, finisce il turno di notte e non torna più a casa: muore il carabiniere Ignazio Caredda, 59 anni

Lo schianto all’incrocio poco dopo la mezzanotte

Aveva appena smontato dal servizio e stava percorrendo la strada di casa, quella fatta centinaia di volte. Pochi minuti dopo la mezzanotte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, Ignazio Caredda, 59 anni, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale a Trapani, all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno, nella zona di via Virgilio.

Secondo le prime ricostruzioni, due mezzi si sono scontrati nell’intersezione. Su uno dei due viaggiava il militare, in servizio all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Trapani. L’impatto è stato durissimo e le ferite riportate dal carabiniere sono apparse fin da subito gravissime. La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio degli investigatori, che stanno lavorando per accertare come sia avvenuto l’impatto e le eventuali responsabilità.

Il ricovero in codice rosso e la morte in Rianimazione

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il 59enne e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Caredda è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno fatto il possibile per tenerlo in vita.

Le condizioni, però, non sono mai migliorate. Nel corso della mattinata di sabato 25 ottobre il quadro clinico è precipitato e il cuore dell’appuntato scelto ha smesso di battere. Lascia la moglie e due figlie.

Il cordoglio del ministro Crosetto

La notizia ha fatto rapidamente il giro degli ambienti dell’Arma e ha raggiunto i vertici della Difesa. Il ministro Guido Crosetto ha diffuso una nota ufficiale per esprimere la vicinanza delle istituzioni alla famiglia.

«A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa – si legge nel comunicato – esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’Appuntato Scelto dei Carabinieri Ignazio Caredda, deceduto in seguito a un grave incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver terminato il servizio notturno. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai suoi familiari e ai colleghi dell’Arma, ai quali rivolgo le mie più sentite condoglianze».

«Un fratello per tutti i colleghi»: il ricordo sui social

Nelle ore successive alla tragedia, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio per il carabiniere, molti scritti da colleghi e da cittadini trapanesi che lo conoscevano. Il ritratto che emerge è quello di un uomo apprezzato dentro e fuori la caserma.

«Un grande uomo, un grande Carabiniere che ha speso la sua vita nel proteggere la vita altrui, sempre disponibile sempre sorridente, sempre pronto a far rispettare la legge, sempre schierato dalla parte dei più deboli», si legge in uno dei tanti commenti apparsi su Facebook. «Una persona che sapeva amare e farsi amare dagli altri, un fratello per tutti i colleghi».

Il rientro dal servizio, il momento più fragile

La morte di Ignazio Caredda riporta l’attenzione su un rischio spesso sottovalutato per chi indossa l’uniforme: quello della strada al termine del turno, dopo ore di servizio notturno, quando la stanchezza si somma al traffico e agli imprevisti di un normale tragitto cittadino. Un percorso di pochi chilometri che, per l’appuntato scelto della Radiomobile di Trapani, si è trasformato nell’ultimo viaggio.

L’Arma dei Carabinieri e la comunità trapanese piangono oggi un militare con una lunga carriera alle spalle, descritto da chi lo ha conosciuto come un punto di riferimento umano prima ancora che professionale. Le indagini sull’incidente proseguono per chiarire ogni aspetto di quanto accaduto all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno.

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