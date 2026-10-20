Scontro frontale sul raccordo di Sasso Marconi: muore un colonnello dello Scico, feriti altri due finanzieri

L’auto di servizio della Guardia di Finanza si è schiantata contro una vettura che procedeva in senso opposto. La vittima, 50 anni, era originaria del Casertano e aveva alle spalle una carriera in prima linea contro le mafie. Il cordoglio del comandante generale De Gennaro

La dinamica dell’incidente

Un ufficiale della Guardia di Finanza ha perso la vita questa mattina in un violento incidente stradale sul raccordo autostradale R43 di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11.30 all’altezza del km 2+300 e ha coinvolto due vetture: l’auto di servizio dello Scico, il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata delle Fiamme Gialle, con a bordo tre militari, e un’altra automobile che viaggiava in direzione opposta.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due mezzi avrebbe invaso parzialmente la corsia opposta, rendendo inevitabile l’impatto frontale. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme ai soccorsi sanitari e al personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Intorno alle 12 la società ha disposto la chiusura del raccordo in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Chi era la vittima

A perdere la vita è stato il colonnello Marco Sorrentino, 50 anni, originario del Casertano, in servizio allo Scico. Per lui i soccorsi non hanno potuto fare nulla.

Figlio di un ispettore della Guardia di Finanza, cresciuto tra Sicilia e Campania, Sorrentino aveva costruito la propria carriera quasi interamente nei reparti speciali impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata. Dopo l’assegnazione al Gico di Palermo, oltre vent’anni fa, era passato a Reggio Calabria e successivamente al comando del Gico di Roma, prima dell’incarico allo Scico. In un’intervista del 2021 aveva indicato proprio l’esperienza palermitana come quella che gli aveva cambiato la vita professionale, ricordando i colleghi che gli avevano trasmesso il “metodo Falcone” nelle indagini patrimoniali contro le mafie.

I feriti

Nell’impatto sono rimasti feriti anche gli altri due militari che viaggiavano con lui: il colonnello Andrea Magliozzi, vicecomandante del nucleo operativo dello Scico, e il maresciallo Fugazzotto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Le condizioni dei due finanzieri sono state inizialmente descritte come gravi, ma fonti del Corpo parlano di lesioni non gravi. Ferita anche la persona alla guida dell’altra vettura coinvolta.

Il cordoglio del comandante generale

La notizia ha scosso l’intero Corpo. Il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, ha espresso il proprio cordoglio con una nota diffusa anche sui canali social delle Fiamme Gialle:

«A nome di tutte le donne e gli uomini della Guardia di Finanza, esprimo profondo cordoglio ai familiari del colonnello Marco Sorrentino, prematuramente scomparso in servizio a causa di un incidente stradale. Un commosso abbraccio va ai familiari del rimpianto collega, con immensa gratitudine per aver sempre servito il Paese con onore e senso delle Istituzioni».

Il pensiero del comandante generale è andato anche ai militari rimasti feriti: «Il nostro pensiero è rivolto anche agli altri colleghi coinvolti, ai quali auguriamo una pronta guarigione e rinnoviamo il nostro affettuoso sostegno, con l’auspicio di poterli presto riabbracciare».

Accertamenti in corso

La Polizia Stradale sta ricostruendo l’esatta sequenza dello scontro per stabilire quale dei due veicoli abbia sconfinato nella corsia opposta e per quale motivo. Il raccordo R43, che collega la Nuova Porrettana al casello della A1 di Sasso Marconi, è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.

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