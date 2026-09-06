Contromano in A22 e schianto choc: archiviata l’inchiesta sui carabinieri al casello di Bolzano Sud
La Procura chiude il caso sulla morte di Tobias Tappeiner
Si chiude con un nulla di fatto l’inchiesta della Procura di Bolzano sulla morte di Tobias Tappeiner, il 24enne deceduto nella notte del 15 giugno 2025 dopo aver imboccato contromano l’autostrada del Brennero.
Il giovane, secondo quanto emerso dagli accertamenti, si era messo alla guida con un tasso alcolemico di 1,69 grammi per litro di sangue. Entrato dal casello di Bolzano Sud, aveva percorso un tratto dell’A22 in direzione errata, fino allo scontro con un’auto su cui viaggiava una famiglia altoatesina, rimasta gravemente ferita.
I due carabinieri erano accusati di mancato intervento
Al centro dell’inchiesta erano finiti due carabinieri in servizio quella notte proprio nell’area del casello autostradale di Bolzano Sud.
La Procura aveva ipotizzato nei loro confronti il reato di omicidio stradale, contestando il mancato intervento per fermare l’automobilista prima che riuscisse a entrare in autostrada contromano.
Secondo la ricostruzione iniziale, Tappeiner sarebbe rimasto fermo al casello per circa cinque minuti, prima di sfondare la sbarra e proseguire la sua marcia nella direzione sbagliata.
Le perizie scagionano i militari
A cambiare il quadro investigativo sono state le perizie disposte nel corso dell’inchiesta. Gli accertamenti hanno stabilito che i due carabinieri, dalla loro postazione, non potevano vedere le manovre compiute dal 24enne al casello.
Un elemento ritenuto decisivo per escludere responsabilità operative a carico dei militari. Non essendo nelle condizioni di accorgersi di quanto stava accadendo, non avrebbero potuto intervenire per impedire l’ingresso contromano in autostrada.
Il Gip dispone l’archiviazione
Alla luce delle risultanze tecniche, il Gip Emilio Schönsberg ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta, accogliendo l’impostazione secondo cui non vi sarebbero profili di responsabilità penale nei confronti dei due carabinieri.
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