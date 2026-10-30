Chinook precipitato in Bosnia, cosa è successo: la rotazione fatale, i due secondi dei piloti e l’ipotesi avaria

Un decollo di routine, meteo accettabile, nessun carico pesante. Poi, a poche decine di metri dal suolo, il CH-47F Chinook dell’Aviazione dell’Esercito inizia a ruotare su sé stesso attorno all’asse verticale e in pochi istanti è fuori controllo. È la sequenza che il video, ormai circolato su ogni piattaforma social, mostra con drammatica chiarezza. Quattro militari italiani sono morti, undici sono rimasti feriti. E ora la domanda che si pongono gli investigatori è una sola: cosa ha fatto perdere il controllo di un elicottero da oltre cinquemila cavalli in condizioni così favorevoli?

La dinamica: la spirale a bassa quota sopra Gorice

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre 2026, intorno alle 16, nella località di Gorice, nel distretto di Brčko, nel nord-est della Bosnia-Erzegovina, a circa 180 chilometri da Sarajevo e a ridosso del confine con la Serbia. L’elicottero era impegnato in un’attività addestrativa di routine nell’ambito dell’operazione EUFOR Althea ed era decollato poco prima dall’area di Brčko.

I testimoni hanno descritto un velivolo a bassa quota che ha compiuto alcune virate anomale prima di avvitarsi in una spirale discendente e impattare il terreno in una zona disabitata, a breve distanza dalle prime abitazioni del villaggio. Il sindaco del distretto, Siniša Milić, ha confermato che il Chinook è caduto fortunatamente in un’area priva di case. Nessun civile è rimasto coinvolto e nessuna infrastruttura è stata danneggiata.

Le condizioni ambientali non spiegano nulla: temperatura attorno ai dieci gradi, che non limita la potenza dei motori, cielo appena velato, nessun carico esterno da sollevare. Un volo come tanti, almeno fino a quando qualcosa si è rotto.

Perché il video indica un’avaria tecnica grave e improvvisa

Il comportamento dell’elicottero ripreso nelle immagini è compatibile con una grave avaria tecnica, severa e improvvisa. Resta da stabilire se di natura idraulica, meccanica o elettrica: una perdita di potenza, un’anomalia ai comandi del rotore anteriore, oppure un problema ai comandi del rotore posteriore.

Per capire il quadro va ricordato come è costruito il Chinook. Due potenti motori a turbina, montati in coda, trasferiscono l’energia direttamente al rotore posteriore attraverso il blocco della trasmissione. Un lungo albero di trasmissione corre lungo la fusoliera e porta quasi altrettanta potenza al rotore anteriore. In totale oltre cinquemila cavalli distribuiti su una configurazione a rotori in tandem.

Due elementi del video sono particolarmente significativi per gli esperti. Il primo: la rotazione incontrollata avviene nel senso della coppia di rotazione, un dettaglio che restringe il campo delle ipotesi. Il secondo: il passo delle pale appare al massimo, segno che l’equipaggio stava sfruttando tutta l’energia residua nell’estremo tentativo di attutire la caduta. Ma c’è un terzo indizio che complica il rebus: il muso dell’elicottero non si abbassa immediatamente, come invece sarebbe avvenuto se il rotore anteriore avesse perso potenza.

Un quadro che non quadra con lo scenario più semplice e che rende l’inchiesta tecnica tutt’altro che scontata. Nelle prime ore è stata avanzata anche l’ipotesi di un possibile contatto con cavi dell’alta tensione, ma al momento non esiste alcuna conferma e nessuna causa, nemmeno esterna al velivolo, viene esclusa dagli investigatori.

Un secondo, forse due: la reazione dell’equipaggio

Tradotto in tempo reale, ai piloti è rimasto un secondo, forse due. È l’intervallo tra il momento in cui la pedaliera, che serve a orientare il muso, diventa improvvisamente lasca, gli occhi registrano che l’elicottero non sta andando dove dovrebbe, le orecchie percepiscono l’allarme di avaria e le mani si accorgono che i comandi non producono più l’effetto previsto.

I piloti di Chinook sono addestrati anche a questa evenienza, ma non possono fare l’impossibile. Se su quindici occupanti undici si sono salvati, seppur feriti, è anche grazie alla reazione istantanea di chi era ai comandi. Poi, come sempre in questi casi, fortuna e sfortuna hanno fatto il resto.

Chi erano i quattro caduti

Il Ministero della Difesa ha confermato l’identità delle vittime. Due appartenevano all’Esercito, in servizio presso il Comando Aviazione dell’Esercito (AVES) di Viterbo: il sergente Simone Ruggia e il sergente Claudio Marchesi, indicati dalle prime ricostruzioni come parte del personale di volo e specialistico dell’aeromobile. Gli altri due facevano parte del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana: il tenente medico Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci, infermiera originaria di Andria.

Tutti i quindici occupanti erano italiani, come confermato dall’ambasciatrice d’Italia in Bosnia-Erzegovina, Sarah Castellani. Dei feriti, nove sono stati inizialmente assistiti a Brčko e due trasferiti a Tuzla. Nessuno è in pericolo di vita. La Difesa ha disposto l’invio immediato di un’équipe medica e il ministro Guido Crosetto ha fatto visita ai sopravvissuti.

Il lavoro dei soccorritori, con vigili del fuoco, protezione civile locale e personale EUFOR, è stato particolarmente complesso: l’elicottero è finito rovesciato e spezzato in più parti, e l’estrazione dei corpi dalle lamiere ha richiesto tempo.

Il volo da Viterbo e il contesto della missione

Il Chinook era partito mercoledì 28 ottobre dalla base di Viterbo, aveva effettuato uno scalo all’aeroporto militare di Pratica di Mare e aveva poi raggiunto il teatro bosniaco. Secondo fonti specializzate, si trattava di uno dei due Chinook schierati in Bosnia per la missione, nella versione ICH-47F, la configurazione italiana del CH-47F realizzata con assemblaggio finale a Vergiate e fusoliera prodotta da Boeing a Ridley Park.

L’operazione EUFOR Althea, nata nel 2004 come erede della SFOR della NATO, ha il compito di garantire un ambiente sicuro e sostenere l’applicazione degli accordi di Dayton. Dal gennaio 2026 è a guida italiana, con il generale Maurizio Fronda al comando e quartier generale a Camp Butmir, alle porte di Sarajevo. Il contingente italiano è il più numeroso, con circa 300 militari, e comprende un distaccamento di volo dotato di elicotteri AB-205 e CH-47F.

L’inchiesta: rottami, memorie di bordo e testimonianze

EUFOR ha annunciato un’indagine “approfondita e completa” e la Difesa italiana ha aperto una propria inchiesta per accertare le cause. Il lavoro degli investigatori si concentrerà su tre fronti: l’analisi dei rottami, per quanto spezzati e deformati dall’urto, la memoria della strumentazione di bordo e le testimonianze dei sopravvissuti e di chi ha assistito alla caduta.

Sarà proprio ciò che resta della catena di trasmissione e dei sistemi di comando dei due rotori ad attirare l’attenzione dei tecnici. Perché stabilire se il cedimento sia stato idraulico, meccanico o elettrico, e se sia nato a bordo o sia stato innescato da un fattore esterno, non serve soltanto a dare una risposta alle famiglie: serve a capire se gli altri Chinook della flotta italiana possano continuare a volare in sicurezza.

Il CH-47, che porta il nome della tribù di nativi americani del nord-ovest nota per la propria tenacia, è l’evoluzione del Vertol Model 107 di fine anni Cinquanta, nato dagli studi del progettista Frank Piasecki e poi sviluppato da Boeing dopo l’acquisizione della Vertol. Un progetto che oggi non ha più nulla dell’originale e che resta uno dei cavalli di battaglia del trasporto pesante in tutto il mondo. Anche per questo, capire cosa sia successo nel cielo di Gorice è una priorità che va ben oltre i confini italiani.

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