Incidente a Somma Vesuviana, nell’auto del militare dell’Esercito tre molotov: una era pronta all’uso. Arrestato graduato aiutante

Doveva essere un normale intervento per un incidente stradale, uno dei tanti che ogni giorno impegnano le pattuglie dell’Arma. Si è trasformato invece in un’operazione di sicurezza con tanto di artificieri sul posto. A Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto tre bottiglie molotov all’interno dell’auto di un graduato aiutante dell’Esercito italiano. L’uomo, 45 anni, è stato arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente e trasferito nel carcere di Poggioreale. Ora dovrà spiegare alla Procura di Nola cosa ci facessero quegli ordigni artigianali a bordo della sua vettura.

Lo scontro in via San Sossio

Sono circa le 18 quando i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana, insieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna, raggiungono via San Sossio per uno scontro tra due automobili. Sul posto arrivano anche gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi.

A collidere, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Toyota, alla cui guida c’era il militare dell’Esercito, e una Fiat Panda con a bordo una coppia di coniugi. Nessuno dei coinvolti è in condizioni preoccupanti, ma è proprio mentre i carabinieri prestano i primi soccorsi che la scena cambia completamente.

Tre molotov nell’abitacolo: una rotta nell’urto, l’altra pronta all’uso

All’interno dell’auto del graduato aiutante i militari dell’Arma individuano tre bottiglie del tipo molotov. Lo stato in cui vengono trovate racconta già molto: una si è rotta a causa dell’impatto, una seconda risulta parzialmente svuotata, mentre la terza è intatta e pronta all’uso.

La presenza del liquido fuoriuscito dall’ordigno danneggiato impone la massima cautela. L’area viene immediatamente messa in sicurezza e si rende necessario l’intervento degli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli, che provvedono alla bonifica mentre il personale del 118 assiste i feriti.

Il militare in ospedale, poi l’arresto

Il 45enne viene trasportato all’ospedale di Nola per le lesioni riportate nel sinistro e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Al termine delle cure, per lui si aprono le porte del carcere: i carabinieri procedono all’arresto per detenzione illecita di materiale esplodente e lo trasferiscono nella casa circondariale di Poggioreale.

La coppia a bordo della Fiat Panda, del tutto estranea ai fatti, sta bene.

Indagini in corso, la Procura di Nola vuole risposte

Resta da chiarire il punto centrale della vicenda: perché un graduato aiutante dell’Esercito viaggiasse con tre ordigni incendiari artigianali in auto e quale fosse la loro destinazione. Su questo lavorano gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura di Nola, che dovranno ricostruire movimenti e intenzioni del militare. Le indagini sono in corso.