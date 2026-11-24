L’ammissione al servizio attivo e il percorso del De Grasse

La Marine nationale ha ufficialmente un nuovo sottomarino nucleare d’attacco operativo. Il 20 novembre 2026 l’ammiraglio Christophe Cluzel, capo di stato maggiore della forza armata francese, ha dichiarato l’ammissione al servizio attivo del De Grasse (S638), quarta unità della classe Suffren realizzata nell’ambito del programma Barracuda.

Il passaggio non rappresenta una semplice formalità amministrativa. Dopo le prove in mare avviate a febbraio e la consegna avvenuta il 24 giugno, il battello ha completato le verifiche delle caratteristiche militari, dell’autonomia e dei sistemi di bordo. Nel corso delle attività ha navigato sia in acque polari sia in mari caldi, effettuando scali a Tromsø, in Norvegia, e a Norfolk, negli Stati Uniti. Da ora il sottomarino può essere impiegato in operazioni.

Con l’ingresso in servizio attivo del De Grasse, quattro dei sei sottomarini previsti dal programma Barracuda sono operativi. Lo hanno preceduto il Suffren nel 2022, il Duguay-Trouin nel 2024 e il Tourville nel 2025. Le ultime due unità, Rubis e Casabianca, sono attualmente in costruzione, con consegne programmate entro il 2029. Attraverso questo piano, Parigi sta sostituendo progressivamente i battelli della precedente classe Rubis, introdotti a partire dagli anni Ottanta.

Che cosa cambia sotto la superficie con la classe Suffren

I sottomarini della classe Suffren non sono unità destinate al lancio dei missili balistici della deterrenza nucleare francese. Si tratta di unità d’attacco a propulsione nucleare, concepite per contrastare navi e sottomarini avversari, raccogliere informazioni, proteggere le formazioni navali e i sottomarini della deterrenza nucleare francese, oltre a sostenere le operazioni delle forze speciali.

Il salto generazionale rispetto ai battelli precedenti riguarda velocità, autonomia e versatilità. La dotazione d’armamento comprende siluri pesanti F21, missili antinave Exocet SM39 e missili da crociera navali MdCN. Proprio i missili da crociera navali rappresentano una delle novità più rilevanti: permettono di colpire obiettivi terrestri a centinaia di chilometri di distanza, consentendo al sottomarino di intervenire non solo contro bersagli navali, ma anche a supporto di operazioni sulla terraferma.

La propulsione nucleare consente inoltre di restare immersi per periodi molto lunghi, senza dover dipendere dalle necessità di ricarica tipiche dei sistemi convenzionali. L’autonomia operativa resta comunque legata alle scorte e alle esigenze dell’equipaggio.

Il confronto con l’Italia e i diversi modelli operativi

Il paragone con la Marina Militare italiana è utile a condizione di non sovrapporre strumenti progettati per compiti differenti. L’Italia ha scelto di puntare su sottomarini convenzionali, in particolare sui quattro U212 NFS in costruzione presso Fincantieri, le cui consegne sono previste tra il 2029 e il 2032.

Questi battelli sono sviluppati per garantire un’elevata discrezione e per operare in scenari complessi come il Mediterraneo, ma non sono paragonabili, in termini di autonomia e velocità sostenuta in immersione, alle unità a propulsione nucleare.

La differenza non riguarda la qualità delle due Marine, bensì le capacità disponibili e le missioni assegnate. Parigi mantiene una componente subacquea adatta a sostenere operazioni su scala oceanica, a proteggere il proprio gruppo aeronavale e a favorire la proiezione di potenza anche a grande distanza dal territorio nazionale. Roma prosegue invece sull’investimento in una componente convenzionale, rispondente alle esigenze operative del bacino mediterraneo.

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