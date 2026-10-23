Il Kosovo vuole la sua Gendarmeria e sceglie il modello Carabinieri: il ministro Sveçla al Comando Generale dell’Arma

Il Kosovo guarda all’Arma dei Carabinieri per costruire la propria forza di gendarmeria. È il messaggio emerso dalla visita del Ministro degli Affari Interni della Repubblica del Kosovo, Xhelal Sveçla, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dove è stato ricevuto dal Capo di Stato Maggiore dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Andrea Taurelli Salimbeni.

Un incontro che va oltre la cortesia istituzionale: Pristina ha annunciato ufficialmente l’intenzione di istituire una Gendarmeria della Repubblica del Kosovo e ha individuato nell’Arma il modello ideale a cui ispirarsi.

L’Italia pilastro della sicurezza del Kosovo

Nel corso del colloquio è stato sottolineato il ruolo cruciale dell’Italia per la sicurezza del Kosovo, un legame che si è ulteriormente consolidato con la recente nomina del nuovo Comandante italiano della missione KFOR. Il nostro Paese è tornato alla guida della Kosovo Force, la più longeva missione operativa della NATO, attiva dal 1999, con il Generale di Divisione Roberto Vergori che ha assunto il comando a Pristina subentrando al parigrado turco Özkan Ulutaş.

L’Italia contribuisce alla missione con oltre 800 militari, impiegati nel quartier generale di KFOR e nelle diverse componenti operative, tra cui il Regional Command West a guida italiana e la Multinational Specialized Unit (MSU) dell’Arma dei Carabinieri, che fornisce capacità specialistiche di polizia anche nella gestione di situazioni critiche di ordine pubblico.

Proprio su questo punto il ministro Sveçla ha espresso gratitudine per il contributo operativo costante dei Carabinieri al mantenimento della pace nel quadro della missione NATO, aggiornando il Generale Taurelli Salimbeni sui progressi compiuti dal Kosovo sul fronte della sicurezza interna.

La Gendarmeria del Kosovo: l’Arma come riferimento

Il cuore dell’incontro è stato il progetto di costituzione e sviluppo istituzionale della nuova Gendarmeria della Repubblica del Kosovo, una priorità strategica del governo di Pristina che il Ministero degli Affari Interni sta già mettendo in atto.

Per questo motivo, ai rappresentanti kosovari sono stati illustrati nel dettaglio il ruolo, i compiti e la struttura dell’Arma dei Carabinieri, riconosciuta come il riferimento ideale per dare forma al nuovo corpo. La duplice natura dell’Arma, forza armata e forza di polizia al tempo stesso, rappresenta infatti il modello a cui il Kosovo intende guardare.

Scambio di esperti e best practice europee

Le due delegazioni hanno valutato le opportunità strategiche per rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito di polizia. Le discussioni si sono concentrate su due direttrici principali: lo scambio di competenze professionali e l’applicazione delle migliori pratiche europee per strutturare la nuova componente di gendarmeria.

Sveçla ha evidenziato l’importanza di poter contare sulla vasta esperienza internazionale dei Carabinieri nello stability policing, un patrimonio maturato in decenni di missioni all’estero, per potenziare le capacità istituzionali del Kosovo e contribuire a garantire la sicurezza dell’intera regione balcanica.

Un asse Roma-Pristina sempre più solido

La visita al Comando Generale conferma la centralità dell’Arma dei Carabinieri come punto di riferimento per le forze di polizia a status militare a livello internazionale. Il Kosovo si aggiunge così ai Paesi che hanno scelto di ispirarsi all’esperienza italiana per costruire strutture di sicurezza moderne, in linea con gli standard europei e con l’obiettivo di consolidare la stabilità nei Balcani occidentali.

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