Il commissario Roberto Rossi muore a 58 anni dopo 18 giorni di agonia: i suoi organi salveranno altre vite

Diciotto giorni di speranza, poi la notizia che nessuno voleva

La speranza si è spenta all’ospedale regionale di Ancona, dove Roberto Rossi, 58 anni, commissario della Polizia di Stato in servizio a Fano, era ricoverato dal 18 ottobre. La commissione medica ne ha accertato la morte dopo oltre due settimane in cui la famiglia – la moglie e le due giovani figlie – si era stretta attorno a quel letto d’ospedale, custodendo nella riservatezza ogni piccolo segnale che potesse somigliare a un ritorno a casa.

Non è andata così. Ma l’ultimo gesto che porta il suo nome è un atto di generosità: è stato avviato il percorso per la donazione degli organi. Una parte del commissario Rossi continuerà a vivere in altre persone, a cui sarà restituito quel futuro che per lui e per i suoi cari si è interrotto in una domenica mattina di metà ottobre.

L’incidente in bicicletta sulla ciclopedonale verso Centinarola

Tutto è cominciato la mattina del 18 ottobre, durante un’uscita in bicicletta. Rossi pedalava in fondo a via Fanella, lungo il collegamento ciclopedonale che porta a Centinarola, con la moglie dietro di lui. Ha urtato una delle barriere metalliche installate per impedire l’accesso alle auto: l’impatto lo ha sbalzato in avanti, facendolo cadere a terra.

Le ferite erano subito apparse gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza Icaro, che lo ha trasferito all’ospedale regionale di Ancona. La diagnosi parlava di un grave trauma alle vertebre cervicali.

Nelle due settimane successive erano arrivati segnali di ripresa che avevano alimentato la speranza. Poi, improvvisamente, il quadro clinico è precipitato. E l’attesa si è trasformata in strazio.

Chi era Roberto Rossi: dalla Polstrada al commissariato

Rossi aveva prestato servizio per molti anni alla sottosezione della Polizia autostradale di Fano, prima di assumere nel 2019 l’incarico di vice dirigente del commissariato di via della Costituzione. Colleghi e conoscenti lo descrivono come un poliziotto competente e scrupoloso, dai modi gentili.

A raccontare una parte della sua carriera sono i riconoscimenti per meriti di servizio ricevuti negli anni:

Maggio 2008 : il nome dell’allora ispettore capo Roberto Rossi compariva tra i destinatari di una lode per un’indagine svolta a Fano, condivisa con altri quattro colleghi, che aveva permesso di smascherare una rapina simulata risalente al novembre 2006.

: il nome dell’allora ispettore capo Roberto Rossi compariva tra i destinatari di una per un’indagine svolta a Fano, condivisa con altri quattro colleghi, che aveva permesso di smascherare una risalente al novembre 2006. 2016 : una seconda lode, consegnata durante le celebrazioni provinciali della festa della Polizia a Urbino .

: una seconda lode, consegnata durante le celebrazioni provinciali della . 2017: al Teatro della Fortuna di Fano, Rossi figurava nuovamente tra gli agenti premiati per meriti di servizio.

Date che scandiscono un percorso fatto di indagini, lavoro di squadra e impegno quotidiano. Con una pensione ormai abbastanza vicina da immaginare di avere finalmente più tempo per le figlie, gli amici, lo sport e le passioni.

Il cordoglio di Fano e dei colleghi

Il dolore attraversa l’intera città e gli uffici del commissariato. Per chi ha lavorato al suo fianco, Rossi era il collega con cui condividere turni, servizi e responsabilità; per altri un amico da incontrare anche fuori, quando la divisa lasciava spazio alla vita di tutti i giorni. Legami diversi, raggiunti dalla stessa notizia dopo oltre due settimane di apprensione.

Il sindaco Luca Serfilippi, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del commissario.

Resta il ricordo di un uomo che a 58 anni pensava di avere ancora tempo per tutto. E resta quell’ultimo gesto che, attraverso la donazione degli organi, permetterà ad altri di avere il futuro che a lui è stato negato.

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