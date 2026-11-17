Un uomo, due logiche

Al Cremlino convivono oggi due Vladimir Putin, e ogni giorno che passa la distanza tra loro si allarga. Ciascuno ha una logica interna coerente, ciascuno riesce a coesistere con il proprio doppio. Ma la frattura tra l’immagine che Mosca proietta e la realtà del fronte sta diventando il vero nodo della guerra, e potrebbe aprire, per la prima volta, una finestra per far tacere le armi.

Il primo Putin: il dittatore della terra bruciata

Il primo è il Putin che tutti conoscono. Aggredisce da anni un Paese confinante con la mentalità di un monarca imperiale della Grande guerra. Fa bombardare senza scrupoli i civili e le infrastrutture essenziali delle città ucraine, una strategia che InfoDifesa ha raccontato già nel primo inverno delle grandi ondate di droni e missili sulle centrali elettriche.

Può contare sul presidente degli Stati Uniti, se non come alleato, come complice di fatto. Al tavolo negoziale di Abu Dhabi fa portare pretese draconiane: il ribaltamento a proprio favore degli equilibri di sicurezza europei nati dopo la guerra fredda, presentato come se fosse lui a dettare le condizioni.

Minaccia l’uso della forza se non ci sarà un accordo con l’Europa. Si prepara a vertici a tre con Donald Trump e Xi Jinping, in uno stile che richiama la Conferenza di Jalta, forse già questa settimana in Cina. Fa credere di essere avviato alla vittoria.

Il secondo Putin: la Russia che si dissangua

Poi c’è l’altro Putin. Lo sforzo bellico che lui stesso ha scatenato svuota di risorse una Russia piombata in stagnazione, assediata dall’inflazione, paralizzata dalla distruzione delle raffinerie, minacciata dagli scricchiolii ormai innegabili delle sue banche, ridotta a vassallo della Cina per ogni necessità e indebolita dall’emigrazione di massa dei suoi giovani.

I numeri del fronte sono ancora più pesanti. Le perdite russe, inclusi feriti gravi, dispersi e prigionieri, si aggirano probabilmente attorno ai due milioni: oltre il doppio delle dimensioni totali dell’esercito russo prima che la guerra iniziasse cinque anni fa.

Questo secondo Putin, ammesso che gli dicano la verità, vede che da luglio le sue forze hanno smesso del tutto di avanzare in Ucraina. Qua e là perdono persino terreno e continuano a subire tra 40 mila e 50 mila morti e feriti al mese.

Il primo Putin agisce come se stesse vincendo. Il secondo, a livello tattico, sta subendo una sconfitta catastrofica. Fino a quando potrà durare la scissione tra le due versioni dell’uomo del Cremlino?

Il crollo del 98%: la mappa dell’Institute for the Study of War

Le cartografie dell’Institute for the Study of War rendono visibile lo stallo.

Secondo un recente rapporto dello stesso istituto, rispetto a un anno fa il ritmo delle avanzate russe è crollato del 98%. Nel 2025 Mosca progrediva di 14,4 chilometri quadrati al giorno; quest’anno la media è di 250 metri, ma dall’estate il dato è zero, con perdite nette negli ultimi due mesi.

Non ci sono più uomini da gettare nella “kill zone”

La Russia ha già bruciato più di due volte il numero di effettivi del suo esercito iniziale. Sono sempre meno gli uomini che firmano per affrontare il tritacarne ucraino in cambio di qualche rublo in più, perché i rischi sono ormai chiari a tutti. È la stessa logica di logoramento che ha riportato il combattimento di posizione al centro dell’addestramento anche in Occidente, come dimostra il manuale sulla guerra di trincea redatto dalla Brigata Folgore.

Nemmeno la Corea del Nord ha inviato un nuovo contingente, almeno per ora, dopo che il primo è stato disintegrato due anni fa, benché il Cremlino lo avesse pagato a Kim Jong-un chissà quanti miliardi di dollari.

Persino gli ultranazionalisti più favorevoli alla guerra ammettono che Mosca non ha più abbastanza uomini da gettare nella “kill zone” del Donbas nella speranza di avanzare. Lo dice apertamente Pavel Gubarev, in passato autoproclamato governatore del Donetsk per conto di Mosca e poi volontario nelle truppe russe nel 2022: “Che non ci siano abbastanza persone al fronte è un fatto. In certi settori, in certe unità, ci sono forti carenze di personale. Dunque, la mobilitazione è dovuta da tempo”.

Gerasimov contro Belousov: lo scontro attorno al capo

È su questo punto che attorno a Putin si starebbe consumando lo scontro. Il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov chiede coscritti per dare una spallata. A opporsi sarebbe il ministro della Difesa Andrei Belousov, uno degli uomini più fidati del presidente, ma che non viene né dall’esercito né dai servizi di sicurezza.

Economista con dottorato, già ministro dell’Economia e consigliere economico del presidente, Belousov teme che l’economia russa sia troppo debole per sopportare un’altra mobilitazione. Quella del 2022 spinse alla fuga circa 700 mila uomini in età militare; il timore di una nuova ondata, questa volta basata su convocazioni digitali, potrebbe innescare il caos e nuove fughe di massa di persone nel pieno delle forze. Per questo il ministro si opporrebbe ai generali: Gerasimov, sosterrebbe, ha già tutte le risorse per vincere e non ne servono altre.

Boris Bondarev, il solo diplomatico russo a dimettersi per protesta all’inizio della guerra nel 2022 e oggi residente in una località segreta in Europa, legge così la vicenda: “Fra il generale e il ministro è in atto una tipica dinamica russa. Devono spiegare al capo perché non riescono a dargli la vittoria che lui vuole. Il generale si giustifica dicendo che non ha gli uomini, il ministro gli rimpalla le responsabilità. Il solito scaricabarile fra burocrati”.

Anche per questo Putin, per ora, decide di non decidere. Tatticamente è in uno stallo che sa di smacco, perché ci si è cacciato da solo.

“L’ultimo fiammifero nella polveriera”: il fronte interno si avvelena

Il clima tra i sostenitori della guerra è diventato, se possibile, ancora più tossico. Alcuni non credono più neanche nella mobilitazione come via d’uscita.

Maksim Kalashnikov, nome d’arte dello scrittore e attivista ultranazionalista Vladimir Kucherenko, lo dice senza giri di parole: “Qualsiasi persona dotata di buon senso capisce che, data l’attuale e profonda crisi sistemica — questa farsa fatta di incompetenza, incoscienza, pressappochismo — se ora venisse annunciata una mobilitazione, sullo sfondo di tutto ciò che sta accadendo nel Paese, non si stabilizzerebbe la situazione in Russia; la si farebbe esplodere completamente. Le persone si chiederebbero perché c’è una mobilitazione. Potrebbe diventare l’ultimo fiammifero gettato nella polveriera, che causa disordini sociali e scatena il caos”.

Anche Gubarev è scettico sulla chiamata dei riservisti: prevede che “soffocheranno nel sangue” nel Donetsk e aggiunge: “Sarà interessante vedere come reagisce la società, se ci sarà un ingorgo di traffico a Verkhni Lars”, il principale valico con la Georgia da cui fuggono gli uomini per non finire sotto le armi.

La strategia del terrore dal cielo

Putin sa che non può uscirne semplicemente così. Ha bisogno di un’altra strategia, e la sua è semplice: devastare dal cielo le città ucraine e le infrastrutture della vita civile nel cuore dell’inverno, sperando di piegare Kiev e portarla alla capitolazione. È una scommessa che nella storia non è mai riuscita a nessuno.

Bondarev, che ha appena pubblicato il libro “Time to Win the War. How to Stop Russia and Secure a Lasting Peace”, spiega l’approccio del Cremlino se l’Ucraina, come pare, non cederà: “Putin non riesce ad avere quello che vuole sul campo di battaglia, per questo cerca di mettere pressione sull’anello più debole, l’Europa”.

L’anello debole: perché gli attacchi ibridi puntano sull’Europa

Gli attacchi ibridi e le intimidazioni servono a questo. Servono a costruire la mistica di una Russia che non può essere fermata e dunque a convincere alcuni governi europei che non è il caso di aiutare troppo l’Ucraina, offrendo loro una giustificazione implicita per la propria riluttanza. Una minaccia che riguarda direttamente anche il nostro Paese, come emerge dal documento riservato del Ministero della Difesa sull’Italia nel mirino della guerra ibrida.

I numeri citati da Bondarev sono impietosi: “La Francia esprime molto sostegno a parole, ma in oltre quattro anni ha speso direttamente appena lo 0,3% del suo prodotto lordo per Kiev”. L’Italia è ferma allo 0,2%.

Le stesse minacce e le pretese draconiane di Putin, mentre è impantanato senza uscita apparente nel Donbas, servono a proiettare un’immagine vincente e a esercitare questa forma di manipolazione sugli europei.

Lionel Barber, ex direttore del Financial Times, in questi giorni al Lugano Global Forum, lo conosce da vicino: “Ho incontrato Putin tre volte, ci ho parlato a lungo. È un maestro della destabilizzazione e della guerra psicologica, è ancora un uomo del Kgb. Probabilmente è ancora convinto di poter spezzare l’alleanza occidentale perché ha un suo uomo a Washington, Donald Trump”.

Lo schiaffo delle midterm e l’orologio del 2028

Paradossalmente è proprio qui che potrebbe aprirsi, l’estate prossima, la prima vera opportunità: se non per la pace, almeno per far tacere le armi.

Lo schiaffo delle midterm, con la vittoria a valanga dei democratici, è stato pesante per Trump e dunque anche per Putin. Il leader russo capisce che deve chiudere la partita nel modo a sé meno sfavorevole prima che inizi la campagna per le presidenziali del 2028, cioè prima che il tycoon finisca progressivamente esautorato dal Congresso e ignorato da un mondo politico americano che guarderà già a un’America dopo Trump. Lo scenario di un ordine mondiale spartito tra Washington, Mosca e Pechino, analizzato su InfoDifesa già nel 2025, ha un orologio che corre contro il Cremlino.

La carta Le Pen e il nucleo europeo che non si ferma

Per adesso il Cremlino aspetta che passi l’inverno. Putin spera ancora di vincere con il terrore dal cielo e intanto conta su un altro appuntamento: a maggio, l’arrivo di Marine Le Pen all’Eliseo.

La candidata dell’estrema destra francese potrebbe frenare gli aiuti dell’Unione europea a Kiev. Ma Germania, Olanda, Paesi nordici, Polonia e Baltici, insieme a Gran Bretagna, Norvegia e Canada, non si farebbero comunque fermare: bloccare la Russia per loro è vitale, e aiuterebbero l’Ucraina anche fuori dalla cornice degli accordi con Bruxelles, se necessario.

Di fatto Mosca, con il suo linguaggio barbarico, ha ormai implicitamente accettato di tornare a parlare con gli europei. E questi ultimi hanno costituito, in sostanza, un nucleo di leader per farlo.

La finestra dell’estate 2027

Se l’Ucraina supererà questo durissimo inverno, lo scenario potrà cambiare. Nell’estate del 2027 Putin può davvero cercare, per la prima volta, una via d’uscita dalla tragedia che lui stesso ha creato.

Ci vorrà tutta la saggezza di secoli di cultura diplomatica europea per dargliela, portando in sicurezza l’Ucraina e la democrazia nel continente.

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