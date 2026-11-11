Hacker violano Rosstat: 11 milioni di certificati di morte svelano il bilancio che il Cremlino nasconde da quasi cinque anni

Oltre 412mila morti direttamente collegati alla guerra in Ucraina. È la cifra che emerge da 11 milioni di certificati di morte sottratti agli archivi di Rosstat, l’istituto federale di statistica russo, da due gruppi hacker: gli ucraini di Silent Crow e i bielorussi Cyber Partisans, collettivo nato nel 2020 in opposizione al regime di Aleksandr Lukashenko. Si tratta della più grande fuga di dati mai registrata sulle perdite russe, un numero che Mosca tratta come segreto di Stato dai primi mesi dell’invasione.

Sei mesi dentro la rete, poi i server cancellati

L’operazione è stata rivendicata il 1° novembre. Secondo la ricostruzione dei Cyber Partisans, gli hacker sarebbero entrati nella rete di Rosstat circa sei mesi fa, muovendosi in silenzio per quattro mesi, raccogliendo documenti interni e ampliando progressivamente gli accessi. Silent Crow sostiene di aver raggiunto circa 25.000 computer tra sede centrale, uffici regionali e principale centro di elaborazione dati, estraendo in totale 23 terabyte di informazioni.

La fase distruttiva è scattata nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, quando i due gruppi affermano di aver cancellato server fisici e virtuali e grandi sistemi di archiviazione. I dati sono stati pubblicati il 7 novembre e condivisi con Bloomberg, The Guardian, Radio Free Europe/Radio Liberty e un ristretto numero di altre testate. Il database completo, consultabile per località o numero di registro, è stato caricato online da Silent Crow.

Rosstat ammette l’attacco ma nega la fuga di dati

L’istituto ha confermato di aver subito attacchi informatici mirati tra il 29 ottobre e il 1° novembre, sostenendo però di non aver trovato alcuna prova di compromissione dei database o di fuoriuscita di informazioni protette. I disagi, tuttavia, sono stati concreti: il sito principale è tornato online solo il 5 novembre, alcuni sistemi sono rimasti isolati per verifiche e la scadenza per la consegna di diverse rilevazioni statistiche è stata prorogata al 13 novembre. Interpellata da Bloomberg, l’agenzia non ha risposto alle richieste di commento.

Quanto sono attendibili i numeri

Bloomberg ha precisato di non aver potuto autenticare il database con strumenti crittografici, ma di non aver trovato alcun indizio di falsificazione: i metadati dei file risultano coerenti con un’esportazione autentica e i totali dei decessi coincidono con le statistiche ufficiali già pubblicate da Rosstat, con scostamenti dello 0,1% per il 2021 e dello 0,2% per il 2022. La differenza più marcata riguarda il 2023, quando i file trapelati contano circa l’1% di morti in più rispetto ai dati ufficiali: migliaia di decessi di giovani uomini sembrano semplicemente mancare dalle statistiche pubblicate.

Fonti vicine all’ambiente militare russo, sentite in anonimato da Bloomberg, hanno definito “realistica” una stima di circa 400mila caduti. Il Kyiv Independent ha invece sottolineato di non essere stato in grado di verificare autonomamente l’archivio.

Perché circolano cifre diverse

I numeri in circolazione oscillano tra 393mila e 450mila, e la differenza dipende da quali certificati si decide di includere.

I Cyber Partisans fissano una soglia minima di 393.881 morti tra febbraio 2022 e il 27 agosto 2026, contando solo i certificati che indicano esplicitamente le operazioni militari come causa del decesso.

fissano una soglia minima di tra febbraio 2022 e il 27 agosto 2026, contando solo i certificati che indicano esplicitamente le operazioni militari come causa del decesso. Bloomberg conta circa 392.700 certificati collegati in modo esplicito alla guerra, tramite codici ufficiali o campi di testo libero con termini come “operazione militare”, “bombardamento” o “droni”.

conta circa collegati in modo esplicito alla guerra, tramite codici ufficiali o campi di testo libero con termini come “operazione militare”, “bombardamento” o “droni”. Il Guardian arriva a 412.576 certificati che collegano la morte al conflitto attraverso codici di causa o riferimenti scritti a combattimenti e operazioni militari.

arriva a certificati che collegano la morte al conflitto attraverso codici di causa o riferimenti scritti a combattimenti e operazioni militari. Silent Crow sale a 450.100 con un criterio più ampio: 356.056 decessi con codice ICD-10 Y36 (“operazioni di guerra”), 38.229 con diciture di combattimento o codice Y89.1, 18.291 dal campo “morto in operazioni militari”, 575 per “atto terroristico”, 14.160 morti non in combattimento di militari, 13.671 residenti in Russia deceduti nei territori occupati senza causa indicata e 9.118 schede prive di causa.

Secondo Silent Crow, le morti in guerra rappresentano oggi la quarta causa di decesso documentata nell’archivio. Nessuna delle cifre include le perdite della Repubblica Popolare di Donetsk, Luhansk e Crimea, che sarebbero registrate separatamente.

Il conto reale potrebbe sfiorare i 500mila

Tutti gli analisti concordano su un punto: il dataset sottostima il bilancio reale. Molti soldati risultano dispersi, altri non sono mai stati identificati, altri ancora sono morti mesi dopo per ferite non esplicitamente attribuite alla guerra nei registri. Janis Kluge, ricercatore del German Institute for International and Security Affairs che ha analizzato a lungo le statistiche belliche russe, ha definito la fuga “la più grande di sempre sulle perdite russe”, ricordando che tra il decesso e la registrazione ufficiale passano in media circa sei mesi. “Siamo probabilmente più vicini ai 500mila soldati russi uccisi che ai 400mila”, ha dichiarato al Guardian.

Il dato trova riscontro nel ritmo delle registrazioni: nell’agosto 2026 sono stati aggiunti al database oltre 2.500 decessi legati alla guerra ma avvenuti nel 2025, e negli ultimi sei mesi la media è stata di 18.280 nuove schede al mese. Bloomberg segnala inoltre che dopo la metà del 2024 i dati sono diventati meno completi: in circa la metà dei certificati legati alla guerra manca la regione di provenienza, contro appena uno su venti per le altre cause di morte.

La guerra pesa tre volte di più sulle regioni povere

I certificati raccontano anche una Russia profondamente diseguale davanti alla morte. In Buriazia, Tuva e Transbajkalia, tre regioni dell’est tra le più povere della Federazione, i decessi legati alla guerra rappresentano circa un terzo di tutte le morti degli uomini tra i 18 e i 49 anni dall’inizio dell’invasione alla metà del 2024. A Mosca e San Pietroburgo la stessa quota si ferma al 10%.

In termini assoluti, il contributo più pesante arriva dal Distretto federale del Volga, con circa 100mila caduti pari al 21,7% del totale, e la repubblica del Bashkortostan risulta tra le più colpite. Oltre la metà delle morti, il 54,9%, è avvenuta nell’oblast ucraino di Donetsk. La maggior parte dei caduti aveva tra i 30 e i 49 anni.

Un’escalation senza freni nel 2024 e 2025

I dati confermano anche l’andamento temporale del conflitto: il numero di morti sul campo è cresciuto con il prolungarsi della guerra e alcuni dei mesi più sanguinosi si collocano tra la fine del 2024 e il 2025. Le autorità russe non pubblicano un bilancio ufficiale dai primi mesi dell’invasione. Per confronto, il conteggio nominativo indipendente di Mediazona e BBC Russian si fermava, al 6 novembre 2026, a 285.881 nomi verificati: la fuga di dati da Rosstat suggerisce che la realtà sia molto più pesante di quanto fosse finora possibile documentare.

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