Ha tentato il suicidio il Maresciallo che ha aggredito il Capitano

Ivan Pucci, comandante della stazione dei Carabinieri di Carolei (CS), dopo avere aggredito ieri sera il Capitano Giuseppe Merola, comandante della compagnia di Cosenza, è stato arrestato e messo ai domiciliari. Questa mattina Pucci avrebbe tentato il suicidio ingerendo delle pillole di tranquillanti. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Cosenza, dove è attualmente piantonato, sarebbe ormai fuori pericolo.

Leggi anche Nistri lo Zar

Il militare è accusato di lesioni e sequestro di persona poichè dopo aver appreso del suo trasferimento ad altra sede si sarebbe recato nell’ufficio del capitano Merola e qui avrebbe chiuso la porta a chiave e aggredito il superiore.

Leggi anche Cibo dalla mensa della caserma alla rosticceria di un parente: arrestato militare

Già in passato, riferiscono fonti accreditate, due carabinieri in servizio nella stazione di Carolei, avevano chiesto di essere spostati per incompatibilità con Pucci. Inoltre è in corso, su denuncia presentata dal sindaco di Carolei Francesco Iannucci, un’indagine giudiziaria a carico dello stesso Pucci in virtù della quale nel prossimo mese di febbraio, si celebrerà l’udienza preliminare.