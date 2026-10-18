Sangue sul volto, occhiali sporchi, radio in mano: il dirigente della Polizia colpito da un sampietrino in Duomo non ha mollato la piazza. «Questo è tentato omicidio»

Angelo De Simone, 55 anni, Primo Dirigente della Polizia di Stato e capo del commissariato Garibaldi-Venezia, è l’immagine che resta della guerriglia di sabato 17 ottobre a Milano. Un grosso sampietrino lo centra in piena fronte durante uno dei tanti “faccia a faccia” tra i cordoni e i gruppi che assediavano piazza Duomo. Il sangue cola sul viso, copre gli occhiali, imbratta la divisa. Lui si preme un fazzoletto sulla ferita e continua a dirigere il servizio d’ordine, parlando con i suoi uomini come se nulla fosse.

Le immagini, riprese dall’agenzia Agtw e rilanciate da Corriere Tv e Tg La7, sono diventate virali in poche ore. In un momento di stallo, rivolto a chi gli sta accanto, De Simone pronuncia la frase che pesa come una denuncia: «Si può considerare tentato omicidio». Un agente, poco distante, mostra alla telecamera la pietra raccolta da terra: «Ecco cosa ci hanno tirato».

Solo a fine manifestazione il dirigente è stato accompagnato in ospedale, dove la ferita è stata suturata con alcuni punti. Domenica mattina era già di nuovo in servizio.

Chi è il “super-poliziotto” che Milano conosce da vent’anni

Non un funzionario qualsiasi. De Simone ha alle spalle oltre vent’anni di lavoro nel capoluogo lombardo, quasi tutti in prima linea tra ordine pubblico e quartieri difficili. Ha diretto i commissariati Garibaldi-Venezia, Quarto Oggiaro, Scalo-Romana e Greco-Turro, lasciando ovunque il segno.

Sono sue le operazioni “Smart” e “Ciak”, che tra il 2007 e il 2009 hanno smantellato i clan Tatone e Carvelli, padroni della piazza di spaccio di Quarto Oggiaro. Sua la campagna contro le occupazioni abusive di case popolari nello stesso quartiere. Sua l’operazione “Judicata” contro lo sfruttamento della prostituzione e i blitz del 2018 nelle zone di viale Fulvio Testi e Greco.

Nel luglio 2020, promosso Primo Dirigente, lasciò Milano – Il Giorno lo salutò come «il super-poliziotto» – per guidare la Divisione Anticrimine della Questura di Novara. Un anno dopo era di nuovo a Milano, alla testa del Garibaldi-Venezia: un commissariato che copre la Stazione Centrale, Porta Garibaldi e le zone calde della movida, terreno fertile per rapinatori e violenti. Ha gestito centinaia di eventi critici, dai cortei Pro Pal alle trasferte dei tifosi. Sabato è toccato a lui prendere la pietra in faccia.

Come è degenerata la piazza

La manifestazione contro il carovita era stata lanciata sui social – TikTok in testa – dalla rete “Italia in Piazza”. La Questura ne era informata e alla vigilia l’appuntamento non era considerato allarmante. Circa 5.000 persone a Milano, secondo le stime.

Il copione è saltato quasi subito. Prime bottiglie contro gli agenti in via Broletto, poi la sassaiola continua in via Mazzini, con cassonetti incendiati e risposta a colpi di lacrimogeni. Nel tardo pomeriggio la piazza del Duomo è diventata un campo di battaglia: centinaia di giovanissimi vestiti di nero hanno sfruttato l’ampiezza dello spazio per attaccare e arretrare, lanciando sampietrini, transenne, bombe carta e bottiglie. Un bagno chimico dato alle fiamme, l’idrante azionato per disperdere i gruppi, gli accessi alla metropolitana chiusi.

Tra corso Vittorio Emanuele e San Babila la devastazione: vetrine sfondate a colpi di mazza, il negozio Foot Locker saccheggiato, una gazzella dei Carabinieri ridotta a un rottame e isolata con le transenne. La guerriglia è andata avanti fino alle 22.30. In serata, mentre gli agenti contavano i feriti, alcuni cittadini sono scesi spontaneamente in strada per rimuovere macerie e detriti.

I numeri di una notte da guerra urbana

Il bilancio provvisorio della Questura di Milano fotografa la portata dello scontro:

104 tra poliziotti e carabinieri feriti o contusi , diversi colpiti alla testa da pietre e sampietrini

, diversi colpiti alla testa da pietre e sampietrini 484 lacrimogeni sparati

sparati 13 civili medicati dal 118

medicati dal 118 72 persone accompagnate in via Fatebenefratelli

accompagnate in via Fatebenefratelli 16 arresti , di cui 11 minorenni , e 22 denunce a piede libero per devastazione, saccheggio e resistenza

, di cui , e a piede libero per devastazione, saccheggio e resistenza 19 avvii di Daspo urbano , 12 dei quali con foglio di via dal Comune di Milano

, 12 dei quali con foglio di via dal Comune di Milano oltre mezzo milione di euro di danni stimati da Confcommercio

L’identikit dei fermati è il dato che più inquieta. Età tra i 12 e i 20 anni, quasi tutti dalle periferie e dall’hinterland lombardo, nessun legame con gruppi organizzati o movimenti politici. Tra i bloccati anche dodicenni, non imputabili. Non minori non accompagnati: tutti con genitori in Italia, italiani o di seconda generazione, con famiglie di origine marocchina, albanese e pakistana. Tre dei minorenni che hanno preso d’assalto Foot Locker avevano già precedenti per reati contro il patrimonio.

Sul fronte nazionale, con gli scontri paralleli di Torino, Bologna, Bergamo e Brescia, il Viminale conta 197 identificati, 28 arrestati (12 minorenni) e 141 feriti tra le forze dell’ordine. Solo a Bologna 38 poliziotti e 6 carabinieri contusi.

Domenica, il bis: saccheggiato un supermercato

Il giorno dopo non è stato un giorno di quiete. Nel pomeriggio di domenica 18 ottobre oltre duemila giovanissimi si sono dati nuovo appuntamento attorno al Duomo, muovendosi a piccoli gruppi con la tattica del “mordi e fuggi”. Sfondato e saccheggiato il Carrefour di via Torino, colpite con tavoli e sedie le vetrine di Foot Locker e Champion, rovesciati cestini, bici e scooter, danneggiate le pensiline Atm. I cordoni del Reparto Mobile hanno ripreso il controllo al Carrobbio; almeno 60 giovani accompagnati in Questura.

Sala contro il Viminale: «Pochi agenti». Piantedosi: «Riflesso radical chic»

Mentre De Simone si faceva ricucire la fronte, la politica apriva un altro fronte. Il sindaco Giuseppe Sala, pur condannando le violenze, ha puntato il dito sui numeri: «In piazza Duomo c’era una quantità di protestanti violentissimi e uno sparuto gruppo di poliziotti». Circa 200 agenti, secondo il primo cittadino, che parla di un momento «sottovalutato» e avverte: «Questo è solo l’inizio, escalation molto pericolosa». Domenica ha rilanciato chiedendo più forze dello Stato e ordinando alla Polizia Locale di «fare la sua parte fino in fondo».

La replica del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, su X, è stata tagliente: «Dopo poche ore il Sindaco di Milano ha puntato il dito proprio contro le Forze di polizia che – secondo lui – sarebbero state in numero inadeguato. È il solito riflesso naturale e istintivo di una certa sinistra radical chic che non riesce proprio a condannare i violenti senza qualche distinguo, sempre preferendo guardare a presunte responsabilità dello Stato e dei suoi rappresentanti».

La premier Giorgia Meloni ha rivendicato il diritto a manifestare – «mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è» – e si è rivolta direttamente a chi era in divisa: «Erano lì per tutelare la sicurezza dei cittadini. Siamo con voi». Matteo Salvini annuncia che la Lega riporterà in Parlamento la proposta di una garanzia finanziaria a carico degli organizzatori dei cortei a rischio: «Chi rompe paga».

La domanda che resta sul tavolo

Il video di De Simone con il volto insanguinato dice più di qualsiasi comunicato. Un dirigente con trent’anni di servizio, colpito alla testa da un oggetto che può uccidere, che resta al suo posto perché i suoi uomini hanno bisogno di qualcuno che coordini. Dall’altra parte, ragazzini di dodici anni che lanciano sampietrini per un selfie.

Le indagini della Digos passano al setaccio video e social per identificare chi ha lanciato quella pietra. La parola usata dal diretto interessato – tentato omicidio – è pesante. Sarà la Procura a dire se è anche quella giusta.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!