«La guerra non chiede il permesso»: la lezione di Masiello è impeccabile, ma la visione da sola non basta

Una lettura lucida, senza giri di parole

«Siamo in guerra. Ibrida, ma pur sempre guerra». Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, non si nasconde dietro le formule di rito. Nell’intervista rilasciata a Rinaldo Frignani per il Corriere della Sera, il vertice della Forza Armata mette in fila una diagnosi che pochi, in Italia, hanno il coraggio di pronunciare con questa nettezza.

L’analisi regge. L’Ucraina come «tragico laboratorio» di tre guerre simultanee: quella convenzionale, fatta di carri, artiglierie e trincee; quella tecnologica, dominata da droni, missili ipersonici, guerra elettronica e attacchi cibernetici; quella cognitiva, che fa della mente umana «una porzione del campo di battaglia». I dati che il generale porta a supporto sono concreti: attacchi cyber gravi cresciuti di quasi il 50% a livello globale e di oltre il 40% in Italia. Sabotaggi a cavi sottomarini, jamming satellitare, violazioni degli spazi aerei alleati, interferenze elettorali.

Soprattutto, Masiello ammette la colpa più scomoda: «per oltre vent’anni gli eserciti occidentali, il nostro compreso, si sono assuefatti all’illusione di una pace permanente». Operazioni di supporto alla pace con preavvisi lunghi, in teatri permissivi. Quel modello, dice, «non regge più». La guerra «non chiede il permesso».

È un’autocritica rara per un vertice militare. Va riconosciuta. Così come va riconosciuta la formula che sintetizza l’intera trasformazione: «l’Esercito o è tecnologico o non è». L’allarme sulla guerra ibrida è sacrosanto. La visione è impeccabile. Il problema, come sempre, comincia un gradino sotto lo Stato Maggiore.

Dronizzazione e stampa 3D: la teoria corre, il procurement cammina

Il generale cita un numero che dovrebbe togliere il sonno a chiunque si occupi di difesa: nel solo 2025 la Russia ha lanciato sull’Ucraina cinquantamila droni Shahed. Sciami economici, prodotti in serie, sacrificabili. Saturano i sensori, consumano munizioni di pregio, costringono il difensore a scelte continue. È il principio dello «steel before flesh»: mandare avanti l’acciaio prima della carne.

Masiello risponde con l’autoproduzione nei reparti: officine campali, stampa tridimensionale, acquisizione in proprio dei materiali. Lo ha mostrato ad Aegis 26, a Monte Romano, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al ministro Crosetto e alla sottosegretaria Rauti, con oltre 850 militari impiegati. E spiega il perché con una frase che vale un intero white paper: «la vita utile di questi apparati si conta in settimane, mentre i tempi di acquisizione richiedono anni».

Qui la diagnosi è giusta. Ma proprio qui si apre il divario. Lo stesso generale riconosce che «le nostre procedure di acquisizione sono state concepite per un mondo che si muoveva lentamente». Lo sanno tutti nelle caserme. Lo sa l’industria. Lo sa il Parlamento, che da anni discute di semplificazione del procurement senza che il codice degli appalti e la catena ministeriale di approvazione abbiano mai davvero cambiato passo per i consumabili a basso costo.

Un drone FPV stampato in officina campale è una soluzione tattica brillante. Ma è anche, in filigrana, l’ammissione che la catena logistica ordinaria non riesce a fornire ciò che serve nei tempi che servono. La domanda, provocatoria ma necessaria, è questa: come si realizza «l’acciaio prima della carne» in una Forza Armata dove la base lamenta da anni carenze nei ricambi ordinari, nei materiali di consumo e nella manutenzione dei mezzi in dotazione?

La stampa 3D del drone non può diventare l’alibi per non stampare la delibera. L’autoproduzione funziona se è un moltiplicatore. Non se è un cerotto su un procurement che continua a parlare il burocratese mentre il nemico parla la lingua della produzione in serie. Masiello chiede «un dialogo costante e diretto con l’industria» e dice che «la procedura non basta, serve il risultato». Giusto. Ma il risultato lo misureremo quando la prima officina campale avrà il materiale senza passare per tre livelli di autorizzazione.

La «rilevanza della massa» e i soldati davanti alle stazioni

Il secondo pilastro dell’intervista è il ritorno della massa. «Per anni abbiamo creduto che la qualità potesse compensare la quantità. Non è così», ammette il generale. Le forze si logorano. Vanno generate e rigenerate rapidamente. Vale per i mezzi, vale per il personale.

Sul fianco Est la NATO chiede unità già pronte allo scoppio della crisi: l’Italia guida il battlegroup multinazionale in Bulgaria ed è presente in Lettonia e in Ungheria. Masiello parla di «deterrenza reale» espressa «in tempi molto rapidi». Tutto corretto sul piano dottrinale.

Ma la realtà della base racconta un’altra aritmetica. Il 1° ottobre la Commissione Difesa della Camera ha approvato la risoluzione che impegna il Governo a portare il dispositivo di Strade Sicure e Stazioni Sicure da circa 6.800 a 10.000 militari, con 3.200 unità aggiuntive da destinare a città, stazioni ferroviarie, luoghi sensibili e all’estensione dei presidi ai 61 capoluoghi di provincia oggi sprovvisti. La sola Strade Sicure vale già 198 milioni di euro l’anno; Stazioni Sicure altri 40.

Sono gli stessi soldati. Lo stesso strumento militare. Lo stesso bacino di personale che Masiello vuole addestrare alla protezione nello spettro elettromagnetico, al combattimento in ambiente urbano e sotterraneo, all’impiego integrato di UGV per lo sgombero dei feriti, al «sistema di sistemi» in cui ogni piattaforma è sensore, effettore e nodo decisionale.

Come si concilia l’addestramento di un fuciliere che deve avere il drone «nello zaino come il fucile o la radio» con turni di presidio statico davanti a una stazione ferroviaria? Ogni militare impiegato in compiti di ordine pubblico è un militare sottratto all’addestramento, alla manutenzione, alla prontezza operativa che la NATO chiede sul fianco Est. La massa non si crea per decreto. Si consuma, però, molto facilmente.

Il generale ha ragione a dire che il dibattito sulla leva «discute dello strumento prima di aver messo a fuoco il problema». Ma il problema, oggi, non è solo quanti italiani vorrebbero difendere il Paese, con il dato Censis di poco più di uno su sei tra i giovani. È anche quanti soldati professionisti il Paese lascia liberi di prepararsi a farlo.

Il «manuale di autodifesa cognitiva»: strumento o adempimento?

Il terzo punto dell’intervista è forse il più innovativo. Masiello identifica correttamente l’anello più esposso: la singola persona, e il suo vettore, lo smartphone. Annuncia la distribuzione a tutto il personale di un vademecum di autodifesa cognitiva: riconoscere le leve emotive, cogliere i campanelli d’allarme, applicare quattro regole pratiche – fermarsi, controllare, confrontare, condividere.

Il principio è ineccepibile. La disinformazione «prima ti emoziona e poi ti convince». Un esercito che non protegge la mente dei propri uomini e donne ha un fianco scoperto grande quanto l’intera forza.

Il dubbio, però, è legittimo ed è figlio dell’esperienza. Quante direttive, circolari e opuscoli sono già passati nelle caserme italiane trasformandosi nel classico «foglietto da firmare per presa visione»? Il rischio è che il manuale faccia la stessa fine: un adempimento formale, archiviato nel fascicolo personale, senza un’ora di formazione reale.

L’autodifesa cognitiva non si firma. Si allena. Richiede moduli addestrativi ricorrenti, simulazioni di campagne di disinformazione, un supporto concreto in cyber-igiene personale – dispositivi, policy, assistenza tecnica – che oggi il singolo militare si procura, quando ci riesce, a proprie spese e con i propri mezzi. Richiede soprattutto quella riforma culturale che lo stesso Masiello invoca quando parla di «innalzare la tolleranza al rischio e l’accettazione dell’errore» e di combattere l’autoreferenzialità delle organizzazioni gerarchiche.

Il generale indica nei valori fondamentali – Patria, disciplina, onore, spirito di sacrificio, lealtà, senso del dovere – «l’ultimo, vero baluardo contro ogni forma di attacco cognitivo». È un’affermazione forte e condivisibile. Ma i valori reggono quando chi li incarna si sente tutelato dall’Istituzione, non quando riceve un opuscolo e un ordine di servizio.

L’atrofia cognitiva comincia dalle procedure

Masiello pronuncia una parola che dovrebbe restare incisa nella porta di ogni ufficio dello SME: «atrofia cognitiva». La usa a proposito dell’Intelligenza Artificiale, del rischio di «fidarsi ciecamente dell’algoritmo invece di ragionare», di una verifica umana ridotta a «ratifica formale». E pone un paletto non negoziabile: «sarà sempre un essere umano a decidere sulla vita e sulla morte», accettandone il costo in termini di asimmetria temporale rispetto a nemici con sistemi etici diversi. Un principio che fa onore alla Forza Armata.

Ma l’atrofia cognitiva ha una variante organizzativa, e il generale la nomina: l’autoreferenzialità, la tendenza a «considerare le procedure esistenti come l’unico modo possibile di fare le cose». È la stessa atrofia che fa firmare un foglietto al posto di addestrare. Che fa arrivare un sistema d’arma in caserma dopo anni. Che prende un soldato formato per il fianco Est e lo mette in piedi otto ore davanti a un binario.

Il generale, chiudendo l’intervista, non si sottrae neppure al tema del taglio di 8 miliardi deciso dal Consiglio dei Ministri sulle spese extra della Difesa. Rimanda alla posizione del ministro Crosetto, ma rivendica il percorso per un Esercito «moderno, addestrato e tecnologicamente avanzato, con particolare attenzione anche ai settori del personale e dell’esercizio». Quell’«anche» è la parola da sorvegliare. Perché nel bilancio della Difesa, storicamente, personale ed esercizio sono i capitoli che pagano per primi.

Masiello ha visto ragazzi di vent’anni, alla Drone Challenge di Tor di Quinto, «fare cose che al nostro interno avremmo impiegato anni ad imparare». Ha capito che «il contatto con il mondo civile non serve solo a farci conoscere, serve a farci cambiare». È la frase più importante dell’intera intervista. Ora tocca alla macchina amministrativa dimostrare di saper cambiare con la stessa velocità. Perché la deterrenza reale non si costruisce negli Stati Maggiori. Si costruisce nei reparti, con i mezzi che funzionano, i ricambi che arrivano e il personale che resta.

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