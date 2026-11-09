Guerra cyber, l’Italia è senza scudo: l’allarme di Crosetto «Dobbiamo fermarli», ma la strategia unitaria resta al palo (e gli hacker ringraziano)

Frigoriferi dei supermercati manomessi a distanza, allarmi bomba simultanei sugli aerei, i server della galleria del Brennero violati. Nel giro di poche settimane l’Italia ha scoperto sulla propria pelle cosa significa guerra ibrida. Eppure, mentre gli attacchi si moltiplicano, la risposta dello Stato resta frammentata tra Presidenza del Consiglio, intelligence, Viminale e Difesa. Un’architettura a compartimenti stagni che nessuno, finora, ha avuto la forza politica di riformare.

Un anno dopo, il progetto Crosetto è ancora al palo

È passato un anno da quando il piano di Guido Crosetto per riunire sotto un unico ombrello la cybersicurezza nazionale è stato di fatto accantonato. Da allora, nel governo guidato da Giorgia Meloni, su questo dossier regnano tensione e confusione, e diverse proposte sono finite nel nulla.

Chi segue la materia sa che il principale ostacolo ai piani del ministro della Difesa ha un nome e un cognome, Alfredo Mantovano, e un ruolo, quello di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’intelligence, che lo rende una figura imprescindibile nelle scelte finali dell’esecutivo. Già a marzo Il Foglio raccontava l’asse tra Mantovano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a tutela di Aise e Aisi, con il conseguente tramonto dell’ipotesi di spostare la cybersicurezza alla Difesa.

Il modello Nsa che non è mai nato

Nei piani iniziali di Crosetto, la nuova struttura militare avrebbe dovuto costituire il punto di raccordo di tutte le attività cyber nazionali, sul modello della National Security Agency americana: un’unica catena di comando, capace di passare dalla difesa alla deterrenza senza attendere il via libera di quattro amministrazioni diverse.

Non è andata così. Il disegno di legge sul rafforzamento e adeguamento della capacità di difesa nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e oggi all’esame della commissione Affari esteri e Difesa del Senato, attribuisce al Capo di Stato maggiore della Difesa il ruolo di autorità cyber del dicastero, con il potere di pianificare e condurre operazioni cibernetiche difensive in Italia e all’estero, anche in tempo di pace. Prevede inoltre la nascita di un Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, affidato a un generale di divisione, e la figura dello Specialista cyber militare, con una capacità iniziale indicata dal ministro tra le 1.200 e le 1.500 unità. Il vecchio Reparto informazioni e sicurezza cambia nome in Comando interforze Cyber Intel.

Ma il perimetro resta quello della Difesa. Le competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del Dis e della Polizia postale non vengono toccate. Il testo, in altre parole, mette nero su bianco i confini del cyber militare senza ridisegnare il sistema Paese.

Lo spezzatino italiano: quattro teste, nessun comando

Il risultato è un’architettura che in pochi, fuori dai palazzi, saprebbero spiegare. L’ACN, che dipende dalla Presidenza del Consiglio, tutela il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e gestisce gli incidenti al suo interno, ma non disporrebbe di strumenti di contrasto attivo alla guerra ibrida. Le agenzie di intelligence, Aise e Aisi, hanno ciascuna i propri nuclei cyber. La Polizia postale, alle dipendenze del Viminale, protegge le infrastrutture critiche e si occupa della repressione dei reati. La Difesa, infine, presidia le proprie reti e i propri sistemi d’arma.

Quattro strutture, quattro catene di comando, quattro autorità politiche di riferimento. Per chi attacca, è un vantaggio enorme: in una guerra che si misura in minuti, la frammentazione delle competenze equivale a un ritardo nella risposta.

Gli attacchi che hanno riacceso l’allarme

A imporre un’accelerazione sono stati i fatti. Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre un’intrusione ha messo in modalità sbrinamento i sistemi di refrigerazione di circa 700 supermercati francesi, con danni per decine di milioni di euro. Il 2 novembre la stessa tecnica ha colpito la grande distribuzione in una decina di Paesi europei, Italia compresa: accertamenti sono in corso su alcuni punti vendita Coop in Sicilia, su un’azienda di ristorazione collettiva in Toscana e su un produttore di surgelati in Emilia-Romagna. In Francia sono state prese di mira anche tre banche del sangue. Nessun riscatto richiesto, nessun autore identificato: elementi che fanno pensare a una matrice estera.

Il 17 ottobre è stata violata la rete di BBT SE, la società che costruisce la galleria di base del Brennero, 55 chilometri tra Fortezza e Innsbruck: i sistemi sono stati isolati e i cantieri non si sono fermati, ma dati riservati sono stati sottratti e i sospetti si concentrano sul gruppo criminale russo Everest. Nei giorni scorsi, infine, un allarme bomba simultaneo su quattro aerei in Europa ha coinvolto anche Fiumicino, con controlli negativi su due voli Ryanair. A questi episodi si aggiungono gli attacchi degli hacker filorussi di NoName contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per le sue posizioni sull’Ucraina.

Il 3 novembre Mantovano ha presieduto una riunione all’ACN, che già dopo gli assalti in Francia, Paesi Bassi e Belgio aveva sollecitato le aziende ad adottare contromisure. Il 9 novembre, in un’intervista al Corriere della Sera, Crosetto ha alzato il tono: «Tutti i poteri dello Stato dovrebbero deporre l’ascia di guerra, chiudersi in una stanza e decidere insieme una strategia per sopravvivere». E ancora: «Se ci limitiamo a difenderci dagli attacchi di guerra ibrida abbiamo perso. Dobbiamo iniziare a fermarli prima che colpiscano».

Carabinieri in campo, ma scoppia la polemica

Che il tema sia diventato terreno di contesa tra apparati lo dimostra anche l’ultima frizione. Alla presentazione del calendario storico dell’Arma 2027, il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha illustrato l’impegno dell’Istituzione nel contrasto alle minacce ibride e la nuova struttura realizzata sul fronte della cyber defence. La reazione del sindacato di polizia Sap, per bocca del segretario generale Stefano Paoloni, è stata immediata: quell’attività, ha ricordato, «è già svolta dal Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica», che nel solo 2025 ha registrato oltre 9mila attacchi e diramato 49mila alert. «Sovrapposizioni per materia e per competenza rischiano solamente di indebolire il sistema sicurezza del Paese».

Anche l’investimento dell’Arma, insomma, finisce nel tritacarne delle rivalità tra corpi. Mentre il fuoco amico è tutto concentrato sulla difesa dei rispettivi orticelli, nessuno sembra porsi la domanda decisiva: chi comanda quando l’attacco arriva?

I sensori dimenticati e una riforma che non riforma

C’è poi un altro fronte che meriterebbe attenzione: quello delle addettanze militari, la rete di addetti per la Difesa presso le ambasciate italiane nel mondo. Sono i sensori avanzati del Paese, gli occhi e le orecchie che per primi potrebbero intercettare i segnali di una minaccia in arrivo. Anche quel sistema andrebbe ripensato alla luce delle nuove forme di conflitto, ma nel dibattito attuale non se ne parla.

Sulle addettanze militari avevamo scritto un anno fa pagine intere, in linea con l’atto di indirizzo del ministro: ma evidentemente la resistenza non è venuta solo dall’Aise, gelosa della sicurezza esterna, bensì anche da casa Difesa, con uno Stato maggiore ancora fermo a rigidi canoni da Prima Repubblica, che negli addetti all’estero non vede sensori da valorizzare con un mandato professionale, ma semplici caselle da occupare e da liberare il prima possibile.

Resta il ddl Difesa all’esame del Senato, dove tra gli emendamenti compaiono i “cyber parchi” proposti da Forza Italia accanto a norme sull’idoneità al servizio per i celiaci e sul judo nei centri della Marina. Un provvedimento che riordina la catena di comando militare e dà una cornice giuridica a ciò che in parte già esisteva, ma che non incide dove dovrebbe: sulla governance unitaria della cybersicurezza nazionale. Di fatto, non riforma nulla. Su questo punto InfoDifesa dedicherà a breve uno speciale.

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