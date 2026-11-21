Una successione che arriva nel momento più delicato

Il 31 dicembre 2026 si chiude il mandato del Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro al vertice della Guardia di Finanza, incarico assunto il 23 maggio 2023 con la nomina del Consiglio dei ministri. In tempi ordinari la scelta del successore passerebbe dal consueto confronto tra Palazzo Chigi, via XX Settembre e Difesa. Stavolta il contesto è diverso, perché la staffetta si incrocia con l’inchiesta della Procura di Caltanissetta sull’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro, fratello del comandante.

Chi segue le dinamiche degli apparati di sicurezza lo riassume così: le tensioni impongono decisioni che rasserenano, i conflitti favoriscono figure che pacificano. È la chiave con cui leggere i nomi in circolazione. Un copione già visto nel 2023, quando il governo faticò a trovare il successore di Zafarana e il Corpo restò per settimane affidato al vice.

Il Gip nega la misura cautelare, ma il nodo è politico

La Procura di Caltanissetta aveva chiesto l’arresto di Gianni De Gennaro ipotizzando un inquinamento delle indagini sulla strage di via D’Amelio e sull’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il Gip ha rigettato la richiesta, ritenendo che non vi siano indizi di una sua azione per fermare l’inchiesta sull’attentato del 1992. L’ex superpoliziotto resta indagato e respinge ogni addebito.

Il baricentro si è però spostato su un piano meno penalistico e più simbolico. Agli atti c’è un’intercettazione del 13 aprile 2023: Gianni De Gennaro, che non sapeva di essere ascoltato, parla con il fratello Andrea, allora tra i papabili per il comando. È Andrea a invitarlo a contattare Gianni Letta – “Però è urgente“, gli dice – e ad aggiungere: “Bisogna dirgli non hai capito… il nome è quello, punto e basta!“. Quaranta giorni dopo Andrea De Gennaro diventava comandante generale.

Nessun reato, ma la questione dei criteri di scelta

Va detto con chiarezza: a carico di Andrea De Gennaro non c’è alcuna ipotesi di reato. La vicenda resta nel perimetro delle valutazioni di opportunità. Ma la pubblicazione di quei dialoghi ha alimentato, in ambienti istituzionali e tra gli osservatori politici, l’ipotesi di un possibile passo indietro anticipato del comandante, nominato nel 2023 dopo un’intera carriera nelle Fiamme Gialle.

Soprattutto, la storia riapre una questione mai davvero risolta: i criteri di selezione dei vertici degli apparati di sicurezza, troppo spesso sospesi tra merito curricolare e reti di relazione.

Chi può essere nominato: la regola e il vincolo dell’età

Dal 2010 il Comandante generale della Guardia di Finanza viene scelto tra i generali di corpo d’armata del Corpo (o, in alternativa, dell’Esercito). La platea è dunque ristretta ai titolari degli incarichi apicali: comandanti interregionali, Comandante in Seconda, Ispettore per gli Istituti di Istruzione, Comandante dei Reparti Speciali.

Pesa poi il limite dei 65 anni per la permanenza in servizio, che negli ultimi due anni ha fatto uscire di scena generali come Sebastiano Galdino e Fabrizio Cuneo. Un vincolo che restringe ulteriormente la rosa e che il governo dovrà incrociare con la durata del mandato.

Virgilio Pomponi, il nome in prima fila

Secondo i retroscena più recenti, il nome balzato in testa è quello del Generale di Corpo d’Armata Virgilio Pomponi, 61 anni, nato a Casale Monferrato il 1° giugno 1965, nel Corpo dal 1984. Ha comandato i Nuclei di Polizia Tributaria di Milano e Roma, il Comando Provinciale di Bologna, i Comandi Regionali Campania e Lazio e l’Accademia di Bergamo; è stato Vice Capo di Gabinetto al MEF e dal 15 dicembre 2025 guida il Comando Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale.

Vito Augelli, il profilo “istituzionale”

Il generale Vito Gianpaolo Augelli, 63 anni, nato a Minervino Murge nel 1963, è l’alternativa che molti descrivono come “istituzionale” e come promessa di serenità per il Corpo. Ex allievo della Nunziatella, in Accademia dal 1982, ha comandato il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, i Comandi Regionali Umbria e Puglia, la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria. Generale di Corpo d’Armata dal 1° gennaio 2022, dal luglio 2023 al vertice dell’Interregionale Italia Meridionale a Napoli, dal 14 marzo 2025 è Ispettore per gli Istituti di Istruzione.

Un curriculum completo, tra territorio, formazione e Comando Generale. L’età è però il suo punto debole: compirebbe 65 anni nel 2028, prima della scadenza naturale di un mandato triennale.

Il generale Francesco Greco

Fino a poche settimane fa il favorito era il generale Francesco Greco, già Capo di Stato Maggiore (2021-2023) e poi Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale. Nel dicembre 2025 il suo nome è finito nell’inchiesta genovese “Traghettopoli” sui biglietti omaggio del gruppo Onorato: cinque titoli di viaggio Civitavecchia–Olbia del luglio 2021. La sua posizione è stata archiviata nell’aprile 2026 e a luglio la Cassazione ha annullato i sequestri, bocciando l’intero impianto dell’accusa. Una vicenda che ha pesato sulla corsa, ma dalla quale Greco esce senza alcuna ombra.

Buratti e gli altri generali eleggibili

Nella rosa degli interregionali figura anche il Comandante in Seconda Bruno Buratti, romano, classe 1961, in carica dal 28 febbraio 2025, profilo definito “serio, competente e istituzionalmente impeccabile”. Il limite d’età, però, rende la sua candidatura poco praticabile.

Completano la platea dei generali di corpo d’armata Giuseppe Magliocco (Palermo, 1965), dal maggio 2026 all’Interregionale Italia Centrale, e Francesco Mattana, che nello stesso mese ha assunto il Comando Interregionale Sud-Occidentale a Palermo proprio alla presenza di De Gennaro.

Cosa aspettarsi da qui a fine anno

Tre gli scenari sul tavolo, sullo sfondo, l’eventualità di un’uscita anticipata di De Gennaro, se l’ipotesi del passo indietro dovesse concretizzarsi.

Qualunque sia l’esito, la vicenda ha già riportato al centro una domanda che gli apparati di sicurezza non possono più rinviare: chi sceglie i vertici, e con quali criteri.

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