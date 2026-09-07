Guardia di Finanza in lutto: addio ad Anna Pagano, il maresciallo aveva solo 29 anni

È morta Anna Pagano, giovane maresciallo della Guardia di Finanza originaria di Trentola Ducenta. Aveva appena 29 anni ed era in servizio in Calabria. La sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità del Casertano, dove Anna era conosciuta, stimata e ricordata con grande affetto.

Da tempo affrontava una dura battaglia, vissuta con forza, dignità e riservatezza. Nonostante il servizio lontano dalla Campania, Anna non aveva mai spezzato il legame con il suo paese d’origine, dove tornava spesso per stare accanto alla famiglia e agli affetti più cari.

Il dolore di Trentola Ducenta per la scomparsa di Anna

La notizia della morte di Anna Pagano si è diffusa rapidamente a Trentola Ducenta, lasciando sgomento e commozione. Per la comunità cittadina sono ore di profonda tristezza, rese ancora più difficili dalla vicinanza con un’altra perdita che nei giorni scorsi aveva già segnato il paese.

La morte di Anna interrompe una vita giovane, costruita attorno all’impegno, al senso del dovere e a tanti progetti per il futuro. Chi la conosceva la ricorda come una presenza preziosa, una ragazza seria e determinata, capace di farsi apprezzare sia nel percorso umano sia in quello professionale.

Una giovane maresciallo legata alla sua terra

Pur prestando servizio in Calabria con la Guardia di Finanza, Anna Pagano era rimasta profondamente legata alla sua terra. Il ritorno a Trentola Ducenta era per lei un modo per ritrovare la famiglia, gli amici e quella comunità che oggi si stringe nel dolore attorno ai suoi cari.

Il suo cammino nelle Fiamme Gialle raccontava una scelta di vita fondata sulla disciplina, sulla responsabilità e sulla dedizione allo Stato. Un percorso intrapreso con serietà, che aveva reso Anna un punto di riferimento per chi ne conosceva il carattere e la forza.

La famiglia, gli affetti e il matrimonio previsto nel 2027

Anna viveva con la sua famiglia in via Circumvallazione, a Trentola Ducenta. Accanto a lei, fino all’ultimo, ci sono stati il padre Vincenzo, la madre Rosaria Bove, il fratello Giuseppe e il fidanzato Francesco Pezone.

Proprio con Francesco, Anna stava costruendo un futuro insieme. I due avevano in programma di sposarsi nel maggio 2027 nella chiesa di San Michele Arcangelo. Un progetto di vita e d’amore che rende ancora più dolorosa una perdita arrivata troppo presto.

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