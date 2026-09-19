Groenlandia, Trump annuncia il “controllo permanente” USA: cosa prevede davvero l’accordo con la Danimarca

Dopo mesi di minacce, tensioni diplomatiche e proteste sotto il consolato americano di Nuuk, la partita sulla Groenlandia arriva a una svolta. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno annunciato di aver raggiunto un’intesa sulla sicurezza dell’isola artica, che il presidente Donald Trump ha presentato come una vittoria storica per Washington. Ma le versioni di Copenaghen e Nuuk raccontano un accordo dai contorni ben diversi: la sovranità resta danese e il diritto all’autodeterminazione dei groenlandesi viene esplicitamente riconosciuto.

L’annuncio di Trump su Truth Social

La notizia è arrivata venerdì con un post sul suo account Truth Social. “Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America hanno stipulato un Accordo con il Regno di Danimarca e la Groenlandia, che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessità in Groenlandia”, ha scritto il presidente, aggiungendo che l’intesa affronta “completamente TUTTE le nostre numerose preoccupazioni” e che “non ci sarà ALCUN COSTO per gli Stati Uniti”.

Il passaggio più rilevante riguarda il veto sugli avversari: “D’ora in poi nessun avversario degli Stati Uniti potrà MAI avere una base in Groenlandia, mantenere una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia, senza la nostra approvazione scritta esplicita”.

Trump ha definito l’intesa un accordo “a Vita Infinita”, che “non ha fine”, rivendicando un primato personale: “Per oltre 100 anni, i Presidenti hanno conosciuto l’importanza strategica della Groenlandia, ma NESSUNO di loro è stato in grado di fare qualcosa al riguardo. Sono orgoglioso di essere il Presidente che ha affrontato in modo permanente e definitivo questa situazione”.

Una “grande presenza militare” in arrivo

Il punto operativo più concreto del post presidenziale riguarda il dispiegamento di forze. “Inizieremo immediatamente il processo di sviluppo di una grande presenza Militare nella parte appropriata della Groenlandia, di cui ce ne sono molte. Lavoreremo con il popolo della Groenlandia nello sviluppo e nella costruzione”, ha annunciato Trump, chiudendo con toni enfatici: “Questo è un sogno che si avvera per gli Stati Uniti d’America, uno molto importante, storico e speciale”.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di un accordo destinato ad affrontare “in modo permanente e completo” le preoccupazioni di sicurezza nazionale americane nell’Artico. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato, gli Stati Uniti avranno accesso permanente alla Groenlandia, oltre a diritti di basing e di sorvolo.

La versione di Copenaghen: sovranità e autodeterminazione

Il tono della premier danese Mette Frederiksen è stato decisamente più misurato. In una dichiarazione diffusa venerdì ha parlato di “un ottimo accordo per la Groenlandia, il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti”, precisando però che l’intesa riconosce “la sovranità e l’integrità territoriale del Regno e il diritto del popolo groenlandese all’autodeterminazione”.

“Un accordo che rafforza la nostra sicurezza comune nell’Artico e nell’area del Nord Atlantico e che è quindi positivo anche per la NATO e per l’Europa”, ha aggiunto Frederiksen.

L’ufficio della premier ha inoltre chiarito che il testo dovrà passare attraverso le necessarie procedure parlamentari. Un dettaglio che ridimensiona la formula del “controllo permanente” sbandierata dalla Casa Bianca: sulla carta, l’isola resta esattamente dove è sempre stata, sotto la corona danese.

Nielsen: “A beneficio di tutti noi”

Anche da Nuuk è arrivato il via libera. Il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha accolto con favore l’intesa, definendola “a beneficio di tutti noi” e sostenendo che “garantirà e rafforzerà” la sicurezza dell’isola.

“Sono felice che possiamo firmare un accordo a nome della Groenlandia”, ha dichiarato Nielsen. “L’accordo sarà vantaggioso per tutti noi, sia per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, sia per il continuo sviluppo della Groenlandia. Garantisce la sicurezza nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale, rispettando al contempo i confini e la sovranità del Regno di Danimarca e sottolineando l’autodeterminazione del popolo groenlandese”.

Sulla stessa linea il ministro degli Esteri Múte Bourup Egede, leader del partito indipendentista: “Un accordo che riconosce la posizione della Groenlandia e il diritto all’autodeterminazione. Rafforza la cooperazione tra i nostri tre Paesi. Una soluzione che è buona per tutte le parti e che rafforza la sicurezza degli Stati Uniti, della Groenlandia e dell’intera alleanza occidentale”.

Firma a New York all’Assemblea generale ONU

L’intesa dovrebbe essere firmata la prossima settimana a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dai rappresentanti di Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. La conferma è arrivata con una dichiarazione congiunta dei governi di Copenaghen e Nuuk.

Resta da capire in che misura il nuovo accordo si differenzi dall’intesa già in vigore dal 1951, che concede a Washington ampi poteri per installare e mantenere equipaggiamenti, strutture e personale militare sull’isola. Frederiksen stessa, a gennaio, aveva ricordato che quel trattato “dà agli Stati Uniti ampio accesso alla Groenlandia”.

Venti mesi di tensioni e le contromosse europee

Dalla sua rielezione alla Casa Bianca, nel gennaio 2025, Trump ha ripetutamente minacciato di impadronirsi del territorio autonomo danese, sostenendo che si trattasse di una questione di sicurezza nazionale essenziale e che, se Washington non fosse intervenuta, lo avrebbero fatto Cina o Russia. Una retorica che ha scatenato critiche in tutta Europa, alimentato le proteste davanti al consolato USA di Nuuk e riportato l’Artico al centro dell’agenda strategica occidentale. Ancora mercoledì, al vertice NATO di Ankara, Frederiksen aveva opposto un messaggio di sfida alle mire americane.

Bruxelles ha risposto con la leva finanziaria. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha visitato la Groenlandia all’inizio del mese, annunciando un partenariato da 200 milioni di euro da investire tra quest’anno e il prossimo. A Davos, al World Economic Forum, aveva parlato di “un massiccio aumento degli investimenti europei” sull’isola. La Commissione ha inoltre proposto di destinare 530 milioni di euro alla Groenlandia nel bilancio 2028-2034, citando la “crescente importanza geostrategica” del territorio.

Da 17 basi a una sola: il peso di Pituffik

Il ritorno dell’interesse americano si misura anche con i numeri della storia. Al culmine della Guerra fredda gli Stati Uniti disponevano in Groenlandia di 17 installazioni militari e oltre 10.000 soldati. Oggi resta operativa una sola struttura, la Pituffik Space Base, l’installazione più a nord dell’intero Dipartimento della Difesa statunitense.

Secondo la US Space Force, Pituffik è impiegata per missioni di allerta precoce e difesa antimissile, oltre che per la sorveglianza dello spazio. È da questa base, e dalla promessa di una “grande presenza militare” annunciata da Trump, che passerà il futuro dell’isola più grande del mondo, con i suoi circa 57.000 abitanti divenuti loro malgrado protagonisti di una delle partite geopolitiche più delicate dell’Artico.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!