Masiello ai nuovi soldati: “Indossare l’uniforme è una scelta difficile, non ammette scorciatoie”

A Capua il giuramento dei VFI del 1° Blocco 2026

“Lo giuro!”. Con queste parole, pronunciate davanti alla Bandiera di Guerra del 17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui”, i Volontari in ferma iniziale del 1° Blocco 2026 dell’Esercito Italiano hanno sancito ufficialmente il proprio impegno al servizio della Repubblica.

La cerimonia si è svolta il 2 luglio 2026 nella caserma “Oreste Salomone” di Capua, sede del 17° RAV “Acqui”, alla presenza delle famiglie dei giovani soldati, di autorità militari, civili e religiose.

Il significato del giuramento davanti alla Bandiera di Guerra

Il giuramento rappresenta uno dei momenti più solenni nella vita militare. Per i giovani Volontari in ferma iniziale, chiamati a intraprendere il percorso nell’Esercito Italiano, la formula pronunciata a Capua segna l’ingresso formale in una comunità fondata su disciplina, responsabilità, spirito di servizio e fedeltà alla Repubblica.

La cerimonia si è tenuta in una data dal forte valore simbolico per la Forza Armata: l’anniversario della battaglia del “Checkpoint Pasta”, avvenuta a Mogadiscio il 2 luglio 1993, una delle pagine più significative della recente storia operativa dell’Esercito Italiano.

Presente la Medaglia d’Oro Gianfranco Paglia

Alla cerimonia ha partecipato anche il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare, figura profondamente legata alla memoria del “Checkpoint Pasta” e al sacrificio dei militari italiani impegnati in Somalia.

La sua presenza ha conferito ulteriore valore alla giornata, unendo il giuramento delle nuove generazioni di soldati alla testimonianza concreta di chi ha servito il Paese in un contesto operativo complesso e drammatico.

Masiello: “Una missione giurata con il cuore”

All’evento ha preso parte il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, che si è rivolto ai giovani volontari con parole di orgoglio, richiamando il significato profondo della scelta di indossare l’uniforme.

“Indossare l’uniforme è una scelta difficile, non è una strada comoda, non si diventa ricchi, ma soprattutto è una strada che non ammette scorciatoie: è una strada fatta di duro lavoro e di addestramento. Fare il Soldato significa assumersi le responsabilità verso il giuramento prestato, onorare la fiducia che la Nazione ripone in noi e vivere l’orgoglio di servire e portare il Tricolore sul braccio. Il Soldato sa che il rispetto non si pretende, ma si conquista ogni giorno con la coerenza, con l’esempio e con l’integrità. La nostra è una missione giurata con il cuore, custodita nell’anima e onorata per tutta la vita”.

Un messaggio diretto, rivolto a chi ha appena compiuto un passo decisivo nella propria vita professionale e personale, scegliendo di servire l’Italia in uniforme.

Catalano ai giurandi: addestramento garanzia per affrontare gli imprevisti

Il Colonnello Vincenzo Catalano, Comandante del 17° RAV “Acqui”, ha richiamato i giovani soldati al valore dell’impegno assunto e alla centralità dell’addestramento nel percorso militare.

“Questo impegno che oggi vi assumete non sarà un sacrificio basterà ricordare la formula del giuramento, i valori che vi hanno portato ad essere qui oggi, della passione che ci mettete nell’addestramento che per noi è l’unica garanzia di potercela fare di fronte agli imprevisti nel nostro quotidiano operare in Patria come all’estero”.

Parole che confermano il ruolo del 17° RAV “Acqui” nella formazione iniziale dei Volontari dell’Esercito, chiamati a costruire fin dai primi mesi le basi professionali e morali del servizio militare.

La Croce d’Argento al Merito dell’Esercito al Generale Albamonte

Nel corso della cerimonia, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha consegnato la Croce d’Argento al Merito dell’Esercito al Generale di Divisione Alessandro Albamonte, appartenente al Ruolo d’Onore.

Il riconoscimento è stato attribuito quale attestazione per il servizio reso all’Esercito Italiano, in una cornice istituzionale particolarmente significativa, davanti ai giovani soldati appena entrati nella Forza Armata.

Il prossimo passo: le scuole di specializzazione d’arma

Dopo il giuramento a Capua, per i Volontari in ferma iniziale del 1° Blocco 2026 si apre una nuova fase del percorso formativo.

Nelle prossime settimane i giovani militari saranno destinati alle scuole di specializzazione d’arma distribuite sul territorio nazionale, dove proseguiranno l’addestramento e inizieranno a entrare pienamente nella realtà operativa dell’Esercito Italiano.

Una tappa fondamentale per trasformare l’impegno solennemente assunto davanti alla Bandiera di Guerra in competenze, preparazione e servizio concreto alla Repubblica.

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