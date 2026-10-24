Carabinieri, arrivano i giubbotti antiproiettile hi-tech: si parte da Rho, Roma e Agrigento. Luongo: «La sicurezza del personale costi quel che costi»

Il Radiomobile fa da apripista

Parte dai Nuclei Radiomobili la sperimentazione dei nuovi giubbotti antiproiettile destinati ai Carabinieri che ogni giorno operano su strada. La prima fase coinvolgerà tre reparti scelti su altrettante realtà territoriali molto diverse tra loro: il Radiomobile di Rho, quello di Roma e quello di Agrigento. Una selezione che consentirà di testare i dispositivi in contesti operativi eterogenei, dall’hinterland milanese alla Capitale fino alla provincia siciliana, prima di un’eventuale estensione al resto della linea territoriale.

La notizia è stata accolta con attenzione da USMIA Carabinieri, che attraverso il Segretario Generale Carmine Caforio ha definito l’avvio della sperimentazione «un passaggio significativo verso una maggiore tutela di chi interviene quotidianamente in contesti imprevedibili e ad alto rischio».

Le parole del Comandante Generale

Il percorso che porta ai nuovi dispositivi ha un’impronta precisa, quella del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, che fin dal suo insediamento ha più volte richiamato la necessità di dotare il personale di strumenti di difesa e di dispositivi di protezione individuale moderni e adeguati alle mutate esigenze operative.

«In un contesto caratterizzato da episodi di violenza e da preoccupanti aggressioni, anche armate, nei confronti degli appartenenti alle Forze dell’Ordine – ha sottolineato Luongo – la sicurezza del personale rappresenta una priorità concreta e non più rinviabile, costi quel che costi».

Un’affermazione netta, che fissa un principio: la protezione di chi indossa l’uniforme non è una voce di spesa da contingentare, ma un obbligo da assolvere.

Il lavoro dell’Ufficio Armamenti ed Equipaggiamenti Speciali

Caforio, a nome dell’Associazione, ha rivolto un apprezzamento esplicito al Comandante Generale e agli uffici competenti dello Stato Maggiore del Comando Generale, in particolare all’Ufficio Armamenti ed Equipaggiamenti Speciali, che ha seguito il dossier dedicando attenzione tanto alle uniformi tecniche quanto alla sicurezza del personale.

Il tema, del resto, non nasce oggi. Già nell’estate 2025 USMIA Carabinieri aveva reso noto di aver proposto e ottenuto l’apertura di un tavolo tecnico presso il Comando Generale, insieme alle altre sigle sindacali rappresentative, per valutare l’introduzione di nuovi DPI, tra cui jacket e sottocamicia antiproiettile/antitaglio. In quell’occasione l’Associazione aveva denunciato come sempre più operatori ricorressero all’acquisto di tali dispositivi autofinanziandosi. La sperimentazione che prende il via ora rappresenta, in questo senso, un primo risultato concreto di quel confronto.

L’obiettivo: estendere la protezione a Stazioni e reparti territoriali

Se il Radiomobile è il banco di prova naturale, per la sua esposizione quotidiana al pronto intervento, l’auspicio di USMIA è che il percorso non si fermi lì. L’Associazione chiede che la nuova dotazione coinvolga progressivamente anche le Stazioni e gli altri reparti della linea territoriale, «affinché le dotazioni siano sempre più adeguate ai rischi e alle effettive esigenze».

È una richiesta che tocca il cuore del modello organizzativo dell’Arma: le Stazioni, presidio capillare sul territorio, sono spesso le prime a intervenire in situazioni che possono degenerare in pochi istanti, con personale numericamente ridotto e non sempre dotato degli stessi equipaggiamenti dei reparti specializzati.

«La vita non ha prezzo»

A chiudere la nota del sindacato è lo stesso Caforio, con un passaggio che riassume la posizione dell’Associazione: «Per USMIA Carabinieri, la sicurezza del personale non è un costo, ma un investimento irrinunciabile. Tutelare l’incolumità delle donne e degli uomini dell’Arma significa valorizzarne la professionalità, rafforzare l’efficienza del servizio e garantire una maggiore sicurezza alla collettività. Perché chi ogni giorno è chiamato a proteggere i cittadini ha il diritto di poter contare su strumenti e condizioni adeguati per farlo. La vita non ha prezzo!».

Resta ora da seguire l’esito della fase sperimentale nei tre reparti individuati, che fornirà i riscontri operativi necessari per decidere tempi e modalità della distribuzione su larga scala.

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