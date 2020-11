Gianpiero Saglimbene non ce l’ha fatta. Si è spento il militare affetto da un tumore raro

Nulla da fare per Gianpiero Saglimbene il lanciere di stanza a Codroipo in provincia di Udine che a metà luglio dello scorso anno si è sottoposto a un delicato intervento per combattere una grave forma di sarcoma.

Lo ha annunciato tramite un messaggio sui social la moglie Barbara Rado alle 21:50 di oggi 3 novembre 2020.

“Non ci sono addii per noi! Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori”!

Con queste poche ma profonde parole la donna insieme ai due suoi bambini annuncia così la scomparsa del militare che tutta la nazione ormai aveva conosciuto.

La diagnosi di un sarcoma molto grave aggressivo non gli dava scampo da tempo e l’unica possibilità era quella di farsi operare dall’altra parte dell’oceano.

Grazie ad una maxi colletta alla quale avevano contribuito migliaia di persone Gianpiero, sergente maggiore dell’esercito originario di San Severo, aveva subito l’operazione con successo.

Nei giorni scorsi sempre sul proprio profilo Facebook la moglie Barbara Rado aveva annunciato un peggioramento delle condizioni di salute facendo intuire che le speranze si stessero spegnendo.

“Gianpiero è ormai allo stremo delle sue forze…Nella giornata odierna di “Tutti i Santi”,vi chiedo di pregare affinché riceva la GRAZIA DIVINA”.

Insomma non era mancato l’appello della donna agli amici e conoscenti affinché con una preghiera potessero ricordare il giovane ormai in fin di vita.

Un percorso ad ostacoli quello vissuto nell’ultimo periodo dalla famiglia Saglimbene sempre caratterizzato dalla speranza, la lotta e la fiducia che le cose in qualche modo fossero andate nel verso giusto.

Ci stringiamo con le nostre condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore.

Redazione Nord Est 24