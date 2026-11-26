«Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire». È la frase che apre il quarto di otto fogli di carta intestata, formato 15 per 21 centimetri, riempiti con la grafia rotonda e chiara che Gianni De Gennaro usava nelle minute dei documenti ufficiali. In alto a destra, sul primo foglio, la data scritta di suo pugno: 20 novembre 2026. Il giorno dopo, sabato 21 novembre, l’ex capo della Polizia, 78 anni, è stato trovato senza vita nella sua tenuta di Fonteblanda, in provincia di Grosseto. Tra la stesura e il gesto estremo, se le ricostruzioni che precedono l’autopsia saranno confermate, non sono passati «pochi minuti» ma alcune ore.

«Questo è il mio testamento morale», è l’incipit. Il messaggio è stato chiuso in una busta, anch’essa intestata, insieme al supporto informatico che i carabinieri cercavano da tempo nelle perquisizioni disposte dalla Procura di Caltanissetta. La lettera è indirizzata «a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico». Il prefetto ha scelto questa forma, e non un verbale d’interrogatorio, per rispondere agli inquirenti che lo avevano iscritto nel registro degli indagati per depistaggio aggravato dal favoreggiamento alla mafia nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 furono uccisi Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta e in cui sparì l’agenda rossa del magistrato. La richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pm nisseni era stata respinta dal gip.

«Qui c’è l’oggetto dei desideri»

«Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano — scrive De Gennaro —. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie».

Il tono è quello dell’investigatore che è stato per decenni: invita chi indaga oggi a fare ogni accertamento tecnico per verificare che non stia mentendo. E spiega la riservatezza emersa dalle intercettazioni durate anni, quella che aveva fatto sospettare agli inquirenti l’esistenza di segreti o ricatti da nascondere. Nessun occultamento, sostiene: «Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto».

Perché ha conservato quarant’anni di carte

De Gennaro racconta di aver voluto tenere quella mole di documenti «al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia». E aggiunge, con un riferimento preciso alla cronaca di quei giorni: «In fondo viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa». Il richiamo è all’omicidio di Pier Paolo Pasolini, ucciso la sera del 2 novembre 1975, per il quale a inizio novembre 2026 i giornali — che il prefetto leggeva ogni mattina con il primo caffè — avevano annunciato la riapertura delle indagini.

La ricostruzione del percorso di quei file è meticolosa. Prima «decine di faldoni» cartacei, che ad ogni trasloco «erano un’enorme fatica». Poi la scelta di custodire tutto «in formato digitale», operazione compiuta «con l’aiuto della mia segretaria». Quando qualcuno lo avvertì del rischio di perdere i dati, «l’ho versato in un apparecchio di nuova generazione, ed ho chiesto l’aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo. Tutto qui. Nessun mistero».

Non fidandosi «della bontà del risultato», però, non si liberò del vecchio supporto, «coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene». Il riferimento sembra essere all’addetto alla sua tutela che lo seguiva da decenni, oggi indagato dai pm nisseni per aver «occultato e custodito in formato digitale, su disposizione di De Gennaro, documentazione ritenuta compromettente» per l’ex capo della Polizia.

Chi leggerà il contenuto della memoria, anticipa, resterà deluso: «Non ci sono misteri, non ci sono segreti».

«Non ho mai tradito il mio giuramento alla Patria»

Esaurita la parte destinata agli inquirenti, le pagine cambiano registro. «Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria», con la maiuscola. «Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedi sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno». Quell’«obbedi» al posto di «obbedito» è l’unico errore in otto pagine senza cancellature.

Più avanti ammette: «Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli».

Quattro premier e un sottosegretario chiamati a testimoniare

A chi lo ha descritto come un uomo di potere attaccato a poltrone e incarichi, De Gennaro risponde chiamando in causa quattro ex presidenti del Consiglio e un ex sottosegretario a Palazzo Chigi. Parte dagli incarichi assunti dopo aver lasciato la guida della Polizia, il gabinetto del Viminale e il vertice dei servizi segreti.

«Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal Presidente della Repubblica. Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink».

Poi il ritorno al 2007: «Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un “question time”, quindi in diretta tv». Al Viminale c’era Giuliano Amato, e il prefetto suggerisce di rivolgersi anche a lui: «Vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città». La chiusura è una sfida: «Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me».

«Chiedo perdono a chi ho coinvolto involontariamente»

Per gli altri, rivendica, si è mosso eccome: «In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto. Cercate e troverete decine di testimoni, sempre che abbiano l’ardire di farsi avanti. Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi».

A moglie, fratelli, figli e nipoti sono riservate altre pagine, in una lettera distinta trovata accanto al corpo. In questa c’è solo la difesa pubblica, che si estende a chi, per la vicinanza al prefetto, è finito nell’inchiesta — alcuni con una richiesta d’arresto — o anche solo citato nelle carte della Procura divenute di pubblico dominio. «Non ho mai tradito la fiducia di quanti me l’hanno accordata e non ho mai tradito l’amicizia», scrive. «Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando».

«Spero che alla fine prevalga la verità»

L’ultimo pensiero è per il destino di chi è ancora sotto inchiesta, ma vale anche per la sua immagine, a futura memoria: «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità».

Nelle otto pagine De Gennaro prova a scrollarsi di dosso l’ultimo mistero che gli era stato addossato — le carte nascoste per timore di chissà quale ricatto — contrapponendo al ritratto degli accusatori quello di un servitore della Repubblica che ammette errori, anche «imperdonabili», evoca «sofferenze e amarezze» e tace sui successi e sugli elogi che pure ci sono stati. In calce, la formula di rito e la firma comparsa in migliaia di atti ufficiali: «In fede, Gianni De Gennaro».

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