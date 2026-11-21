Aveva 78 anni ed era indagato a Caltanissetta per depistaggio. A trovarlo sono stati i familiari. Mantovano: «Sono sconvolto, era un servitore dello Stato».

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex direttore del Dis, si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato trovato questa mattina, sabato 21 novembre, dai familiari. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera: l’ex prefetto si era recato da solo nella tenuta e la famiglia, non riuscendo a contattarlo al telefono, hanno dato l’allarme.

Il gesto sarebbe legato alla pressione dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta, in cui De Gennaro era indagato per depistaggio nell’ambito degli accertamenti sulla strage di via D’Amelio.

Mantovano: «Ho ammirato il suo senso delle istituzioni»

Tra le prime reazioni c’è quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano: «Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia».

Le accuse della Procura di Caltanissetta

L’indagine riguarda un presunto depistaggio degli accertamenti sull’attentato del 19 luglio 1992, in cui furono assassinati Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. A De Gennaro venivano contestate due condotte:

aver contribuito a impedire che il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno rendesse dichiarazioni ai magistrati;

rendesse dichiarazioni ai magistrati; aver occultato o distrutto documentazione potenzialmente rilevante per le indagini.

Il procedimento coinvolge anche persone a lui legate professionalmente, tra cui Franco Pacetto, Massimo Carnicelli e Donatella Peruzzi, del Dis. Secondo quanto riportato dalla stampa, il 1° dicembre l’ex capo della Polizia avrebbe dovuto presentarsi davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta.

Il nodo dell’agenda rossa

Il punto più controverso è il collegamento tra le condotte contestate e la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino. Qui la ricostruzione dei pm e la valutazione del giudice divergono.

Per la Procura, De Gennaro avrebbe agito per ostacolare gli accertamenti sulla sparizione dell’agenda. Il gip non ritiene invece dimostrato questo nesso. Ipotizza piuttosto che l’ex capo della Polizia volesse nascondere circostanze legate alla vicenda del pentito Contorno.

Da Falcone al vertice della Polizia

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, De Gennaro ha attraversato oltre quarant’anni di storia istituzionale. La sua carriera si sviluppa nelle indagini contro la criminalità organizzata e il terrorismo:

Gli anni con Falcone: collabora per circa undici anni con Giovanni Falcone e partecipa alle inchieste internazionali su Cosa nostra.

collabora per circa undici anni con e partecipa alle inchieste internazionali su Cosa nostra. 1984: contribuisce alle operazioni che portano all’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta , le cui rivelazioni saranno decisive per il maxiprocesso di Palermo.

contribuisce alle operazioni che portano all’estradizione dal Brasile di , le cui rivelazioni saranno decisive per il maxiprocesso di Palermo. 1991: diventa vicedirettore della neonata Direzione investigativa antimafia . Due anni dopo ne assume la guida, nel pieno della stagione delle stragi, e in seguito viene nominato vicecapo della Polizia.

diventa vicedirettore della neonata . Due anni dopo ne assume la guida, nel pieno della stagione delle stragi, e in seguito viene nominato vicecapo della Polizia. 26 maggio 2000: durante il governo Amato arriva al vertice del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Resta capo della Polizia fino al 2007, con i governi Berlusconi e Prodi, in un mandato segnato anche dalle violenze del G8 di Genova del 2001.

L’intelligence, Leonardo e il Ponte sullo Stretto

Nel 2008 assume la direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l’organismo di coordinamento dei servizi segreti. Nel 2012, con il governo Monti, diventa sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Chiusa l’esperienza di governo, nel 2013 è nominato presidente di Finmeccanica, poi Leonardo, gruppo strategico dell’industria italiana della difesa, incarico che mantiene fino al 2020. Successivamente presiede la Banca Popolare di Bari e, dal 2022, Eurolink, il consorzio incaricato della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

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