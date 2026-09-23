Carabiniere muore a 54 anni per un malore improvviso: San Benedetto e la Romagna piangono il brigadiere Gianfilippo Acciarri

Un malore fatale, la notizia che ha spezzato due comunità

Un lutto improvviso ha colpito San Benedetto del Tronto e, insieme, il Ravennate. È morto a soli 54 anni Gianfilippo Acciarri, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio alla Stazione di Filetto, frazione del comune di Ravenna. A stroncarlo è stato un malore, arrivato senza alcun preavviso, che non gli ha lasciato scampo.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i colleghi, i cittadini che lo incontravano ogni giorno sul territorio e le persone vicine alla famiglia, lasciando dietro di sé sgomento e un dolore difficile da raccontare. Perché Acciarri non era semplicemente un militare assegnato a una stazione di provincia: in oltre vent’anni di servizio era diventato un volto familiare, un riferimento riconoscibile, quello che in tanti chiamavano semplicemente “Filippo”.

Le radici marchigiane e il legame mai spezzato con la Riviera

Acciarri era originario di San Benedetto del Tronto. La carriera nell’Arma lo aveva portato lontano dalle Marche, in Romagna, ma il rapporto con la sua città non si era mai affievolito. Appena il servizio glielo permetteva tornava nel luogo in cui era cresciuto e dove vivono ancora i suoi familiari.

Il brigadiere lascia la compagna Monia, la mamma Stefania, il papà Dino e il fratello Paride. Attorno a loro, in queste ore, si stanno stringendo amici, conoscenti e l’intera comunità sambenedettese, colpita da una perdita che nessuno poteva immaginare.

Oltre vent’anni a Filetto: il ricordo dell’assessora Federica Moschini

A dare la misura di quanto Acciarri fosse radicato nel territorio romagnolo sono le parole dell’assessora del Comune di Ravenna Federica Moschini, che lo ha ricordato pubblicamente.

«Filippo, come lo chiamavano tutti, da oltre vent’anni era una presenza preziosa e un punto di riferimento per la nostra comunità, sempre vicino ai cittadini con professionalità, disponibilità e umanità», ha scritto Moschini. «Alla famiglia, al Comandante e ai colleghi della Stazione di Filetto, le mie più sentite condoglianze».

Il messaggio del Consiglio Territoriale di Roncalceci: “Ciao Filippo. Grazie. Ci mancherai”

Ancora più toccante il ricordo diffuso dal Consiglio Territoriale di Roncalceci, l’organismo di partecipazione che rappresenta l’area in cui il brigadiere ha operato per oltre due decenni.

«Apprendiamo con sgomento e profondo dolore della scomparsa improvvisa e prematura di Gianfilippo Acciarri, Brigadiere della Stazione dei Carabinieri di Filetto», si legge nel messaggio. «Filippo, come semplicemente lo chiamavamo tutti, era in servizio sul nostro territorio da oltre due decenni. Abbiamo nel tempo avuto modo di apprezzare il suo impegno, la sua presenza costante nel controllo e nella vigilanza del territorio per garantire una maggiore sicurezza e il suo essere sempre vicino ai cittadini. Era facile e proficuo collaborare con lui».

Il Consiglio sottolinea poi il tratto umano che lo aveva reso così riconoscibile: «Grazie alla profonda conoscenza della nostra realtà, alla sua grande disponibilità, all’umanità unita ad un’innata capacità ad entrare in relazione con le persone, era diventato ben presto un importante punto di riferimento per tutta la comunità».

Il messaggio si chiude con le condoglianze alla famiglia, al Comandante e ai colleghi della Stazione di Filetto e con un saluto essenziale, che dice più di ogni retorica: «Ciao Filippo. Grazie. Ci mancherai».

Il carabiniere di prossimità che le comunità non vorrebbero mai perdere

La storia di Gianfilippo Acciarri racconta un modo di intendere la divisa che passa dalla conoscenza diretta delle persone e dei luoghi. Vent’anni nella stessa stazione significano conoscere le famiglie, le strade, i problemi di una frazione e dei suoi dintorni; significa essere il primo a cui i cittadini si rivolgono, spesso prima ancora di comporre un numero di emergenza.

È questo il vuoto che oggi avvertono Filetto, Roncalceci e le altre località del forese ravennate, insieme alla San Benedetto che lo aveva visto crescere e che lo attendeva a ogni rientro. Due comunità distanti centinaia di chilometri, unite dal dolore per un uomo che aveva saputo farsi apprezzare in entrambe.

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