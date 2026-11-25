Berlino si avvicina alla firma per SATCOMBw 4, la rete destinata a collegare soldati, droni, aerei e mezzi militari in tempo reale. Il programma sarà guidato dal consorzio Rheinmetall-OHB-Airbus. I primi satelliti tedeschi non dovrebbero partire prima del 2030: nell’attesa, la Bundeswehr punta sulla canadese Telesat. Per Leonardo, invece, la partita si gioca tra alleanze industriali, infrastrutture europee e una costellazione proprietaria.

Contratto nelle prossime settimane, passaggio al Bundestag nel 2027

La Germania prepara un salto di scala nelle comunicazioni militari dallo spazio. Secondo Handelsblatt, che cita tre persone informate sul progetto, il contratto per SATCOMBw Stufe 4 potrebbe essere sottoscritto nelle prossime settimane. L’obiettivo è presentare il programma alla Commissione Bilancio del Bundestag nel primo trimestre del 2027.

Alla guida dell’iniziativa viene indicato il consorzio formato da Rheinmetall, OHB e Airbus. La rete dovrà fornire alla Bundeswehr comunicazioni sicure e continue, collegando personale, piattaforme e sistemi senza equipaggio attraverso una costellazione in orbita terrestre bassa.

Il valore complessivo stimato è di 15 miliardi di euro, comprensivi dell’Iva e di dieci anni di costi operativi. Non si tratta ancora di un importo contrattuale definitivo: il quotidiano tedesco precisa che i dettagli economici restano da definire.

Il confronto con gli 8-10 miliardi riportati all’inizio del 2026 richiede quindi cautela. Quella stima non comprendeva né l’Iva al 19% né la gestione decennale. La cifra più recente, da sola, non dimostra un aumento equivalente del costo industriale del sistema.

Da cento a 600 satelliti: le cifre cambiano con il progetto

La novità più rilevante riguarda le dimensioni della costellazione. Nell’articolo del 24 novembre, Handelsblatt parla di 600 satelliti in orbita bassa, destinati a consentire comunicazioni in tempo reale tra soldati, droni e aerei.

È un ordine di grandezza molto superiore a quello circolato nei mesi precedenti. A marzo, Aerospace & Defence riportava indiscrezioni su una rete di circa 100 satelliti da realizzare entro il 2029, con un valore stimato tra 8 e 10 miliardi.

Anche Golem.de, nell’articolo del 24 novembre, conserva riferimenti a configurazioni da oltre cento fino a oltre duecento satelliti. Le fonti disponibili non restituiscono dunque un quadro numerico uniforme: il dato più recente di Handelsblatt è 600, ma manca ancora una descrizione pubblica ufficiale dell’architettura definitiva.

La stessa prudenza vale per il calendario. Golem indica i primi lanci non prima del 2030, a circa 1.000 chilometri di quota, ma riporta anche un precedente obiettivo di fino a 40 satelliti entro il 2029. Sono indicazioni non conciliabili senza ulteriori chiarimenti. Il 2030 va quindi considerato come riferimento per l’avvio dei lanci secondo le ultime notizie, non come una data già confermata per la piena operatività.

Perché la Bundeswehr vuole passare dall’orbita geostazionaria alla LEO

SATCOMBw 4 introduce un cambiamento rispetto alle generazioni precedenti. I sistemi SATCOMBw 2 e 3 si basano su pochi grandi satelliti geostazionari, collocati a circa 36.000 chilometri dalla Terra. Il nuovo programma punta invece su una rete distribuita in orbita terrestre bassa, o LEO.

La minore distanza permette di ridurre il ritardo nella trasmissione dei dati. È un requisito importante per il comando e controllo, le piattaforme senza pilota e le unità in movimento, che devono scambiarsi informazioni rapidamente anche lontano dalle infrastrutture terrestri.

L’espressione “Starlink militare tedesco” descrive questa impostazione, non un’identità tecnica con la rete di SpaceX. L’obiettivo di Berlino è disporre di un’infrastruttura sotto controllo nazionale, progettata per esigenze militari e meno dipendente da operatori esterni.

Secondo Rheinmetall, il sistema dovrà trasmettere voce, dati e informazioni in tempo reale attraverso tutti i livelli di comando, collegando soldati, veicoli, piattaforme e sistemi senza equipaggio.

Collegamenti laser e terminali su mezzi, navi e aerei

Tra le caratteristiche tecniche riportate da Golem figurano i collegamenti ottici intersatellitari. I dati potranno essere trasferiti mediante laser da un satellite all’altro, prima di essere inviati verso una stazione terrestre sicura.

Questa architettura ridurrebbe la necessità di affidarsi a stazioni di terra vicine alle aree di crisi. Il sistema dovrebbe inoltre mantenere la compatibilità con le strutture SATCOMBw esistenti nelle bande X, Ku e Ka, affiancandole a nuove frequenze militari e alla gestione dinamica della capacità trasmissiva, con l’obiettivo di contrastare disturbi e interferenze.

A Rheinmetall viene attribuito lo sviluppo del segmento terrestre e dei terminali mobili, dalle stazioni dispiegabili ai dispositivi installati su mezzi corazzati, navi e aerei. La protezione crittografica sarà un requisito centrale.

Golem colloca i satelliti nella classe dei 500 chilogrammi e indica la necessità di una produzione industriale in serie. Per i lanci vengono citati come possibili opzioni Ariane 64 e, in prospettiva, vettori commerciali europei per l’invio di singoli satelliti sostitutivi. Non emerge però, dai testi disponibili, una decisione definitiva sui lanciatori.

A Brema è già nata la società OHB-Rheinmetall

Un passaggio industriale è stato ufficializzato l’11 giugno 2026: la costituzione a Brema di OHB Rheinmetall Space Networks GmbH.

Nel comunicato di Rheinmetall, la nuova società viene presentata come il soggetto nato per assumere una responsabilità complessiva: sviluppo, integrazione, consegna e funzionamento del sistema, inclusi la sicurezza informatica e un Cyber Operations Centre.

L’autorizzazione dell’autorità federale tedesca per la concorrenza era arrivata a metà aprile. Alla guida della società sono stati nominati Dennis Winkelmann, con oltre 25 anni di esperienza nel settore spaziale, e Alexander Beyer, ex ufficiale della Bundeswehr e già responsabile delle comunicazioni satellitari in Rheinmetall.

Va distinta la società dal consorzio: Airbus è indicata dalla stampa come partner del programma, ma non figura tra i soci della joint venture OHB-Rheinmetall annunciata a giugno.

La nuova impresa punta anche a operare come gestore di rete, con possibili sviluppi nelle partnership NATO e nel Framework Nations Concept.

Telesat come soluzione ponte: chi costruisce davvero Lightspeed

In attesa della rete nazionale, secondo Golem la Bundeswehr intende utilizzare la costellazione Lightspeed dell’operatore canadese Telesat.

La tabella di marcia pubblicata da Telesat prevedeva l’avvio della campagna di lancio nel 2026 e il servizio globale entro il 2027. Sono obiettivi di programma, non una garanzia sull’effettiva disponibilità delle capacità che potrebbero essere richieste dalla Germania.

Su questo punto è necessario correggere un equivoco industriale: non è corretto attribuire a Thales Alenia Space la costruzione dell’attuale configurazione Lightspeed. Nell’agosto 2023 Telesat ha scelto MDA come prime contractor per 198 satelliti, come risulta dal comunicato ufficiale dell’operatore.

I precedenti annunci sul coinvolgimento di Thales Alenia Space non bastano quindi a sostenere che Leonardo sia già presente nella soluzione ponte tedesca attraverso la fornitura dei satelliti. Né le informazioni disponibili documentano uno specifico incarico di Telespazio per la Bundeswehr nell’ambito di Lightspeed.

Leonardo non è nel consorzio tedesco, ma prepara l’alleanza con Airbus e Thales

Leonardo non risulta tra i membri del consorzio SATCOMBw 4 citato dalle fonti tedesche. Questo non significa che sia fuori dalla trasformazione dell’industria spaziale europea.

Il 23 ottobre 2025, Airbus, Leonardo e Thales hanno firmato un memorandum d’intesa per riunire le rispettive attività spaziali in una nuova società, escludendo i lanciatori.

L’entità proposta avrebbe circa 25.000 dipendenti, ricavi pro forma riferiti al 2024 di 6,5 miliardi di euro e un portafoglio ordini superiore a tre anni di vendite previste. Le partecipazioni sarebbero ripartite tra Airbus al 35%, Leonardo al 32,5% e Thales al 32,5%, con controllo congiunto.

Airbus conferirebbe le attività Space Systems e Space Digital; Leonardo la propria divisione spaziale, incluse le partecipazioni in Telespazio e Thales Alenia Space; Thales principalmente le quote nelle stesse società e Thales SESO.

L’avvio è previsto nel 2027, subordinato alle autorizzazioni e alle altre condizioni di completamento. La presenza di Airbus sia nel progetto tedesco sia nella futura alleanza europea crea un collegamento industriale, ma non prova un coinvolgimento contrattuale diretto di Leonardo in SATCOMBw 4.

Space Guardian: mezzo miliardo per la costellazione proprietaria di Leonardo

Leonardo sta sviluppando anche Space Guardian, una propria infrastruttura per l’osservazione della Terra, sostenuta da un investimento interno di circa mezzo miliardo di euro.

Secondo i dettagli pubblicati da EDR Magazine, il programma comprende circa 20 satelliti di nuova generazione, con sensori radar e ottici, capacità di calcolo ad alte prestazioni a bordo e collegamenti laser.

I primi nove satelliti sono già stati ordinati a Thales Alenia Space e saranno prodotti nella Space Smart Factory di Roma. Sei avranno sensori radar ad apertura sintetica, due strumenti ottici ad altissima risoluzione e uno svolgerà la funzione di satellite per comunicazioni e instradamento dei dati.

I primi lanci sono previsti tra fine 2027 e inizio 2028, con capacità operativa iniziale intorno al secondo trimestre del 2028. Un secondo piano orbitale, con altri 9-12 satelliti, dovrebbe essere completato entro il 2029. Il segmento terrestre, progettato da Telespazio, comprenderà due stazioni proprietarie: una a Scanzano, in Sicilia, l’altra ancora da definire.

Space Guardian non è un’alternativa diretta alla rete di comunicazione tedesca: la sua missione principale è l’osservazione della Terra. I dati alimenteranno anche la componente di intelligence, sorveglianza e ricognizione del Michelangelo Dome, con applicazioni nella difesa, nella sicurezza marittima, nella protezione civile e nel monitoraggio di infrastrutture critiche.

IRIS², l’altro fronte europeo della connettività sicura

Accanto alla rete militare nazionale tedesca procede IRIS², il programma europeo per le comunicazioni sicure, con impieghi governativi e commerciali.

Qui il coinvolgimento di Leonardo attraverso Thales Alenia Space è documentato. Il 10 settembre 2026 la joint venture, partecipata da Thales al 67% e Leonardo al 33%, ha annunciato una lettera di accordo con Eutelsat per fornire i payload di 330 satelliti IRIS² in orbita bassa.

L’ordine rappresenta una tranche di circa 500 milioni di euro, all’interno di un contratto complessivo per Thales Alenia Space che dovrebbe superare i 3 miliardi. L’architettura indicata comprende 348 satelliti: 330 in orbita bassa e 18 in orbita media, collegati tramite collegamenti ottici.

Il quadro industriale resta quindi articolato: SATCOMBw 4 è una commessa militare sotto guida tedesca; IRIS² è un’infrastruttura europea; Space Guardian è una costellazione proprietaria per l’osservazione. Leonardo ha un ruolo concreto negli ultimi due programmi, mentre una sua partecipazione diretta alla rete della Bundeswehr resta, allo stato delle informazioni disponibili, non documentata.

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